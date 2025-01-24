Adobe Premiere Pro yeni yapay zeka yeteneğiyle işlerinizi kolaylaştıracak

Adobe Premiere Pro için yapay zeka odaklı yeni bir güncelleme geldi.

Uygulamaya gelen güncellemeyle birlikte AI tabanlı akıllı arama özelliği sunuldu.

Adobe Premiere Pro yapay zeka destekli görsel tanıma sistemi sayesinde kullanıcıların video klipleri ayrıntılı açıklamalarla aramasına olanak tanıyor. Kısa sürede ilgi odağı haline gelen yeni özellik, kurgucuların projelerinde zamandan tasarruf etmesine ve üretkenliğini artırmasına yardımcı oluyor.

Premiere Pro’ya gelen yapay zeka odaklı yenilik, kullanıcının medya kitaplığında eşleşen klipleri bulmak için “neon ışıkların altında elektrogitar çalan bir adam” gibi tanımlayıcı terimler girmesine olanak tanıyor. Adobe’ye göre bu özellik nesneleri, konumları, kamera açılarını ve hatta konuşulan kelimeleri bile tanımlıyor.

Adoeb Premiere Pro akıllı arama özelliğini duyurdu

Adobe Premiere Pro programına gelen yeni özellik, medya analizinin doğrudan kullanıcının cihazında gerçekleşmesi ve internet bağlantısı ihtiyacını ortadan kaldırmasıyla artı puan topluyor. Bununla birlikte şirket, kullanıcıların video içeriğinin yapay zeka modellerini eğitmek için kullanılmadığını güçlendirerek daha fazla gizlilik vaat ediyor.

Yapay zeka tabanlı yeni video arama özelliği oldukça kapsamlı olmasına rağmen bazı sınırlamalara sahip. Adobe’un yeni hizmeti sesi tanıma konusunda bazı zorluklar çıkarıyor ve aynı zamanda belirli kişileri tanıyamıyor.

Ancak yine de video sunduğu avantajlar dikkate değer görülüyor. Kullanıcıların dosyalarla ilişkili meta verileri arayabilmesi ve kayıt tarihlerine, konumlarına, hatta kamera türlerine göre arama yapılmasına imkan sağlanıyor.

Premiere Pro’ya gelen diğer yenilikler neler?

Adobe akıllı arama özelliği ek olarak ayrıca altyazı çevirisinde de iyileştirmeler yaptığını duyurdu. Premiere Pro artık 17 dil için otomatik çevirileri destekliyor ve editörler aynı anda birden fazla altyazı parçasıyla çalışabiliyor.

Kullanıcılara sunulan bu yenilik, farklı çevirileri görüntülemeyi ve düzenlemeyi kolaylaştırıyor. Sunulan yeni özellikler artık Creative Cloud aboneleri için Premiere Pro’nun Beta sürümünde kullanıcıların erişimine açılıyor.

Adobe Premiere Pro uygulamasının yeni sürümü aynı zamanda After Effects ve Frame.io’ya da yeni özellikler getiriyor. After Effects artık HDR izlemeyi destekliyor ve yenilenmiş bir önbellekleme sistemi getiriyor.

Oluşturulan kareleri depolamak için RAM ve disk kombinasyonu, performansı artırmayı vaat ederek karmaşık kompozisyonların eski bilgisayarlarda kesintisiz olarak oynatılmasına imkan sağlanıyor. Frame.io, Kameradan Buluta özelliği aracılığıyla Canon C80 ve C400 kameralarla entegrasyon desteği getiriyor.