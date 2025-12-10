ChatGPT için Adobe Photoshop, Acrobat ve Express desteği geldi

Reklam

Adobe, Photoshop, Acrobat ve Express'in temel özellikleri, OpenAI'ın ChatGPT platformuna entegre edildi.

Kullanıcılar artık bir Adobe hesabına giriş yaparak bu uygulamalara ChatGPT üzerinden ücretsiz olarak erişebilecek.

Komutlar aracılığıyla görüntü düzenleme ya da PDF oluşturma gibi işlevler gerçekleştirilebilecek.

Yapay zeka devi OpenAI bugün Adobe’un başlıca profesyonel uygulamalarından üçüyle entegrasyonunu duyurdu. Şirketten gelen bilgilere göre Adobe Photoshop, Acrobat ve Express’in ChatGPT’ye resmi olarak eklendiği ifade edildi.

Dikkat çeken bu yeni entegrasyon desteği, yapay zeka sohbet robotunun internet sitesinde şu anda mevcut durumda. yapay zeka arayüzünde doğrudan sunulan yetenekleri genişletiyor. Bununla birlikte kullanıcıların farklı platformlar arasında geçiş yapmadan görüntü oluşturmasına ve düzenlemesine olanak tanıyor.

Reklam

Canva’dan sonra Photoshop da ChatGPT’de kullanılabiliyor

ChatGPT’nin Adobe yazılımlarıyla entegrasyonu, OpenAI’ın platformu milyonlarca insan tarafından günlük olarak kullanılan yazılımlara erişebilen bir merkeze dönüştürme stratejisinin bir parçası olarak karşımıza çıkıyor.

Adobe’dan gelen bilgilere göre bu dikkat çeken hamle, çevrimiçi üretkenlik yeteneklerini güçlendiriyor. Ürünlerinin yeni ortamlarda erişilebilirliğini sağlıyor. Aynı zamanda yaratıcı ve kurumsal iş akışlarını kolaylaştırıyor.

Kullanıcılar komutta adını belirterek ya da platform menüsünden aracı seçerek üç uygulamadan herhangi birine erişebiliyor. Fakat özellikle de PDF ya da illüstrasyon oluşturmak adına ChatGPT’deki Acrobat ve Adobe Express işlevlerine erişmek için bir Adobe hesabı gerekli kılınıyor.

Adobe Photoshop, kullanıcıların isteği doğrultusunda belirli kontroller aracılığıyla ayarlamaları ve efektleri görüntüleyebilme özelliğine sahip. Örneğin bir fotoğrafı aydınlatmak istediğinizde arayüz pozlama, gölgeler ve vurgular için kontroller görüntülüyor.

Yaratıcı efektler ararken, titreme ve üç tonlu efekt gibi seçenekler karşımıza çıkıyor. OpenAI sohbet robotunun Adobe kaynaklarıyla iletişim kurması için bir MCP sunucusu kullanıyor. Tam uygulamalarda bulunan işlevlerin basitleştirilmiş sürümleri kullanıcılara sunuluyor.

Kullanıcılar daha fazla kontrol ya da gelişmiş araçlara ulaşmak için Photoshop, Acrobat ve Express’in web sürümlerine kolaylıkla ulaşabiliyor. Adobe ve OpenAI, bu entegrasyonun geleneksel uygulamaların yerini almadığını vurguluyor. Fakat yine de hızlı görevleri ya da görsel denemeleri kolaylaştırmak için ek bir adım oluşturduğunu ifade ediyor.

Bu özelliği kimler kullanabiliyor?

ChatGPT kullanıcıları için Photoshop, Adobe Express ve Acrobat, bugünden itibaren ChatGPT masaüstü, web ve iOS platformlarında ücretsiz olarak sunuluyor.

ChatGPT için Adobe Express ayrıca Android’de de mevcut durumda. Photoshop ve Acrobat için ChatGPT’nin Android desteği ise yakında gelecek.

Adobe Dijital Medya Başkanı David Wadhwani bu iş birliğiyle ilgili şunları söyledi:

“Yaratıcı yeniliklerimizi ChatGPT’nin kullanım kolaylığıyla birleştirerek Photoshop, Adobe Express ve Acrobat’ı doğrudan ChatGPT’ye entegre etmekten heyecan duyuyoruz. Bu sayede yaratıcılığı herkes için erişilebilir hale getiriyoruz. Artık yüz milyonlarca insan, günlük yaşamlarının bir parçası olan bir platformun içinde, kendi kelimelerini kullanarak Photoshop ile kolayca düzenleme yapabilir.”

Son olarak yakın zaman önce Adobe Photoshop ve Firefly için Gemini 3 (Nano Banana Pro) desteği geldiğini de belirtmekte fayda var.