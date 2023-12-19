Adobe 20 milyar dolarlık Figma satın alımından vazgeçti

Uzun bir süredir ünlü tasarım platformu olan Figma şirketini satın almak isteyen Adobe, aylarca devam eden yoğun bir çabanın ardından bu kararından vazgeçtiğini duyurdu. Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği’ndeki düzenleyici kurumların sert baskısından sonra her iki şirket de birleşme anlaşmalarını karşılıklı bir şekilde feshettiklerini açıkladı.

Gerçekleştirilecek olan bu fesih kararı ile birlikte Adobe, Figma şirketine 1 milyar dolarlık bir nakit ödeme gerçekleştirmek zorunda kalacak. Peki ya iki şirket arasındaki bu anlaşma neden sona erdi? İşte ayrıntılar…

Düzenleyici kurumlar Adobe ile Figma birleşmesini engelledi

Adobe geçtiğimiz yıl internet tarayıcısı tabanlı popüler vektörel grafik oluşturma platformu Figma’yı satın alma girişiminde bulundu. Fakat iki şirket arasındaki bu birleşme girişimi, dünya genelinde birçok düzenleyici kurum tarafından incelemelere tabi tutuldu. Bu hamleyle birlikte Adobe’nin tasarım yazılımları pazarında bir tekele dönüşeceği iddiası öne çıktı ve özellikle de Avrupa ile Birleşik Krallık’ta büyük bir baskı ortaya çıkmaya başladı. Bunun sonucunda ise Adobe, Figma satın alımından vazgeçti.

The Verge tarafından aktarılan bilgilere göre düzenleyici kurumlar Figma ve Adobe arasındaki birleşmeyi katı bir şekilde reddederken, Adobe’nin pazarda tekel oluşturabileceği korkusu dikkat topladı. Şirketin hızla büyümeye devam eden Adobe XD uygulamasından daha popüler olan bir ürün tasarım platformu olan Figma’yı satın alarak, Figma’nın bağımsız bir şekilde gelişmesine engel olmasına karşı çıktı.

Adobe Başkanı ve CEO’su Shantanu Narayen, Figma’yı satın almaktan vazgeçme kararına ilişkin olarak şu açıklamada bulundu:

“Adobe ve Figma, mevzuata ilişkin son bulgulara kesinlikle katılmıyor ancak bağımsız olarak ilerlemenin kendi çıkarımıza olduğuna inanıyoruz. Adobe ve Figma, yaratıcılığın ve üretkenliğin geleceğini ortaklaşa yeniden tanımlama vizyonunu paylaşırken, biz, muazzam pazar fırsatımızdan ve kişiselleştirilmiş dijital deneyimler aracılığıyla dünyayı değiştirme misyonumuzdan yararlanmak için iyi bir konumdayız.”

Figma CEO’su Dylan Field ise şu açıklamayı yaptı:

“Beklediğimiz sonuç bu değil. Ancak dünya genelindeki düzenleyici kurumlarla işimiz, ürünlerimiz ve hizmet verdiğimiz pazarlar arasındaki farkları ayrıntılarıyla anlatmak için harcadığımız binlerce saate rağmen, artık anlaşmanın düzenleyici kurumlar tarafından onaylanmasının bir yolunu göremiyoruz.”

2022 yılının Eylül ayından bu yana devam eden tartışmalar artık kesin bir şekilde kapanmış görünüyor. Adobe’nin 1 milyar dolarlık tazminat ödemesiyle birlikte dosyanın tümüyle kapanacağı ve her iki şirketin de ayrı ayrı yollarına devam edecekleri belirtildi.