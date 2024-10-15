Adobe metin ve resimlerden kısa video oluşturan yapay zekasını yayınladı

Adobe bugünden itibaren metin ve görüntü istemlerinden videolar oluşturmaya yönelik üretken yapay zeka aracı olan Firefly Video Model’in genel test sürümünü kullanıma sunmaya başladı. Şirket bununla birlikte ayrıca Premiere Pro’yu bu ilgi çekici AI özelliği ile entegre ettiğini açıkladı.

Metinden videoya ve fotoğraftan videoya yapay zeka araçları web üzerinde Beta olarak yalnızca belirli Creative Cloud abonelerinin kullanımına sunulacak. Şu anda Türkiye’de desteklenmeyen bu AI hizmetini kullanmak için Adobe’un sitesinden Amerika Birleşik Devletleri üzerinden giriş yapabilir ve bu özelliğe erişebilirsiniz.

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Adobe’un yeni yapay zekası 1,5 dakikada etkileyici videolar sunuyor

Adobe kullanıcılar tarafından talep edilen klipleri oluşturmanın yaklaşık 90 saniye kadar sürebileceğini söylüyor. Şirket bu süreyi daha da azaltmak için bir “turbo mod” üzerinde çalıştığını söylüyor. Böylelikle kullanıcıların çok daha hızlı bir şekilde yapay zeka tarafından oluşturulan ilgi çekici videolara sahip olabileceğini vurguluyor.

Telif hakkıyla ilgili olarak ise şirket, eğitimde yalnızca lisanslı içerik kullandığını ve modelin “ticari kullanım için güvenli” videolar ürettiğini söylüyor. Adobe ayrıca çeşitli güvenlik önlemleri aldığını da belirtiyor. Firefly Video Model tanınmış kişilerin ya da çocukların videolarını oluşturmuyor. Ayrıca dosyaların yapay zeka kullanımına işaret eden meta veriler de içerdiği söyleniyor.

Adobe’un yeni yapay zeka video oluşturma hizmeti ile 3D ve stop motion animasyonlar gibi içerikler sağlanabileceği de aktarılıyor. Bu eğlenceli stilleri taklit edebilmenin yanı sıra açı, hareket ve mesafe gibi kamera kontrollerini tanımlamak da mümkün kılınıyor.

Firefly Video Model, Premiere Pro ile entegre çalışıyor

Firefly Video Model yapay zeka video oluşturma hizmetinin Premiere Pro’ya da entegre edildiği açıklandı. Bu sayede kullanıcıların daha ilgi çekici içerikler hazırlayabileceğine işaret ediliyor.

Adobe’nin adlandırdığı adıyla Generative Extend, yazılımda beta olarak kullanıcılara sunulacak. Bu hizmetin 720p ya da 1080p çözünürlükte, 24 FPS’de yalnızca iki saniyelik klipler oluşturma kapasitesine sahip olduğu aktarılıyor.

Bu sınırlamalar nedeniyle araç, yürüyen bir kişinin sahnesine birkaç adım eklemek gibi yalnızca küçük ayarlamalar ya da düzeltmeler için öneriliyor. Ancak ilerleyen süreçte bu sürenin daha da uzatılabileceği söyleniyor.

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