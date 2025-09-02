Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Mobil

    6.500 mAh pil kapasiteli Honor X7d 5G tanıtıldı: İşte özellikleri

    Giriş seviyesi akıllı telefon pazarına hitap eden Honor X7d 5G, 6.500 mAh pil kapasitesiyle piyasaya çıktı.
    Honor X7d 5G
    • Honor X7d 5G giriş seviyesi özellikleri ile resmen tanıtıldı.
    • Cihazın en dikkat çeken noktası, 6.500 mAh'lik geniş pil kapasitesi oluyor.
    • Merakla beklenen modelin satış fiyatı, çıkış tarihi ve hangi ülkelere geleceği gibi ayrıntılar şimdilik belirsizliğini koruyor.

    Honor X7d 5G resmi olarak tanıtıldı. Şık tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken akıllı telefon modeli, 6.500 mAh’lik geniş pil kapasitesi ile dikkatleri üzerine çekiyor.

    Cihaz son derece tanıdık bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Geçen hafta şirket, “X7d”nin 4G sürümünü piyasaya sunmuştu. Çok geçmeden gelen 5G versiyonu, yine geçtiğimiz haftalarda duyurulan X7c 5G’ye de benzer bir görünüm sunuyor.

    Honor X7d 5G özellikleri

    • Ekran: 720 x 1.610 piksel HD+ çözünürlüğe sahip 6,77 inç TFT LCD ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 850 nit tepe parlaklık desteği
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3
    • RAM kapasitesi: 6 GB RAM
    • Dahili depolama alanı: 128 GB dahili depolama alanı
    • Selfie kamerası: 5 MP (f/2.2) ön kamera
    • Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens (f/1.8) ve 2 MP sensörlü (f/2.4) derinlik lensi
    • Bağlantı: Çift SIM, WiFi 5, Bluetooth, NFC, yan parmak izi okuyucu ve IP65 sertifikası
    • Batarya kapasitesi: 35W şarjlı 6.500 mAh pil
    • İşletim sistemi: Android 15 tabanlı MagicOS 9.0 kullanıcı arayüzü

    Honor imzalı giriş seviyesi akıllı telefon, HD+ çözünürlüğe, 120 Hz yenileme hızına ve yalnızca 850 nit maksimum parlaklığa sahip 6,77 inç TFT LCD ekrana sahip. Yan tarafta Honor’un el feneri, ekran görüntüsü ve hesap makinesi gibi hızlı kısayollara ayrılmış bir butonu ve yapay zeka (AI) asistanı olduğunu vurgulanıyor.

    Honor’un yeni telefonu, Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 6s Gen 3 yonga setiyle geliyor. Cihazda 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı yer alıyor.

    Honor X7d 5G

    Arka tarafta dört lens göze çarpsa da ne yazık ki elimizde sadece iki lens var. Soldaki iki delik, f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 MP’lik bir ana sensör ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2 MP’lik ikincil bir derinlik sensörü barındırıyor.

    Selfie çekimleri ve görüntülü sohbetler için, ekranın üst kısmındaki çentikte f/2.2 diyafram açıklığına sahip 5 MP’lik bir kamera bulunuyor. Tüm kameralar 1080p’ye kadar video kaydı yapabiliyor.

    Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: En iyi telefon hangisi?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: En iyi telefon hangisi?

    Cihazın asıl öne çıkan noktası ise geniş batarya kapasitesi oluyor. Honor X7d 5G yalnızca 8,24 mm kalınlığa rağmen 35W hızlı şarj desteğine sahip 6.500 mAh bataryaya sahip.

    Yeni Honor modeli Android 15 tabanlı MagicOS 9.0 kullanıcı arayüzü ile kutudan çıkıyor. Ayrıca cihaz NFC, Wi-Fi 5, suya ve toza karşı IP65 sertifikası, düşmelere karşı artırılmış dayanıklılık ve Honor’un “yüzde 400 ses” sağladığını iddia ettiği çift hoparlör gibi ilgi çekici özelliklere de ev sahipliğinde bulunuyor.

    iPhone vs Samsung: Hangisi daha uzun süre güncelleme alıyor?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    iPhone vs Samsung: Hangisi daha uzun süre güncelleme alıyor?

    Fiyatı ve çıkış tarihi henüz açıklanmadı

    Kadife Siyah ve Çöl Altını olmak üzere iki renk seçeneğiyle resmi olarak tanıtılan yeni Honor modeli henüz satışa çıkmadı.

    Dolayısıyla cihazın fiyatı, çıkış tarihi ve hangi ülkelerde raflara geleceği gibi ayrıntıları öğrenmek için muhtemelen birkaç gün daha beklememiz gerekecek.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.