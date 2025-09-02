6.500 mAh pil kapasiteli Honor X7d 5G tanıtıldı: İşte özellikleri

Honor X7d 5G giriş seviyesi özellikleri ile resmen tanıtıldı.

Cihazın en dikkat çeken noktası, 6.500 mAh'lik geniş pil kapasitesi oluyor.

Merakla beklenen modelin satış fiyatı, çıkış tarihi ve hangi ülkelere geleceği gibi ayrıntılar şimdilik belirsizliğini koruyor.

Honor X7d 5G resmi olarak tanıtıldı. Şık tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken akıllı telefon modeli, 6.500 mAh’lik geniş pil kapasitesi ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Cihaz son derece tanıdık bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Geçen hafta şirket, “X7d”nin 4G sürümünü piyasaya sunmuştu. Çok geçmeden gelen 5G versiyonu, yine geçtiğimiz haftalarda duyurulan X7c 5G’ye de benzer bir görünüm sunuyor.

Honor X7d 5G özellikleri

Ekran: 720 x 1.610 piksel HD+ çözünürlüğe sahip 6,77 inç TFT LCD ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 850 nit tepe parlaklık desteği

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3

RAM kapasitesi: 6 GB RAM

Dahili depolama alanı: 128 GB dahili depolama alanı

Selfie kamerası: 5 MP (f/2.2) ön kamera

Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens (f/1.8) ve 2 MP sensörlü (f/2.4) derinlik lensi

Bağlantı: Çift SIM, WiFi 5, Bluetooth, NFC, yan parmak izi okuyucu ve IP65 sertifikası

Batarya kapasitesi: 35W şarjlı 6.500 mAh pil

İşletim sistemi: Android 15 tabanlı MagicOS 9.0 kullanıcı arayüzü

Honor imzalı giriş seviyesi akıllı telefon, HD+ çözünürlüğe, 120 Hz yenileme hızına ve yalnızca 850 nit maksimum parlaklığa sahip 6,77 inç TFT LCD ekrana sahip. Yan tarafta Honor’un el feneri, ekran görüntüsü ve hesap makinesi gibi hızlı kısayollara ayrılmış bir butonu ve yapay zeka (AI) asistanı olduğunu vurgulanıyor.

Honor’un yeni telefonu, Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 6s Gen 3 yonga setiyle geliyor. Cihazda 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı yer alıyor.

Arka tarafta dört lens göze çarpsa da ne yazık ki elimizde sadece iki lens var. Soldaki iki delik, f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 MP’lik bir ana sensör ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2 MP’lik ikincil bir derinlik sensörü barındırıyor.

Selfie çekimleri ve görüntülü sohbetler için, ekranın üst kısmındaki çentikte f/2.2 diyafram açıklığına sahip 5 MP’lik bir kamera bulunuyor. Tüm kameralar 1080p’ye kadar video kaydı yapabiliyor.

Cihazın asıl öne çıkan noktası ise geniş batarya kapasitesi oluyor. Honor X7d 5G yalnızca 8,24 mm kalınlığa rağmen 35W hızlı şarj desteğine sahip 6.500 mAh bataryaya sahip.

Yeni Honor modeli Android 15 tabanlı MagicOS 9.0 kullanıcı arayüzü ile kutudan çıkıyor. Ayrıca cihaz NFC, Wi-Fi 5, suya ve toza karşı IP65 sertifikası, düşmelere karşı artırılmış dayanıklılık ve Honor’un “yüzde 400 ses” sağladığını iddia ettiği çift hoparlör gibi ilgi çekici özelliklere de ev sahipliğinde bulunuyor.

Fiyatı ve çıkış tarihi henüz açıklanmadı

Kadife Siyah ve Çöl Altını olmak üzere iki renk seçeneğiyle resmi olarak tanıtılan yeni Honor modeli henüz satışa çıkmadı.

Dolayısıyla cihazın fiyatı, çıkış tarihi ve hangi ülkelerde raflara geleceği gibi ayrıntıları öğrenmek için muhtemelen birkaç gün daha beklememiz gerekecek.