    Honor X7c 5G piyasaya çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Honor'un uygun fiyatlı yeni telefonu Honor X7c 5G şık tasarımı ile resmen duyuruldu.
    Honor X7c 5G
    • Honor X7c 5G uygun fiyatıyla resmen tanıtıldı.
    • 6,8 inç TFT LCD ekrana sahip olan telefon Snapdragon 4 Gen 2 çipinden güç alıyor.
    • 50 MP ana kameraya sahip modelde 35W şarj destekli 5.200 mAh pil kapasitesi bulunuyor.

    Honor, Hindistan pazarında “X” serisine ait yeni bir akıllı telefon modeli olan Honor X7c 5G ile karşımıza çıktı. Uygun fiyatlı modelin lansman tarihi birkaç gün önce açıklanmış, beklentiler oldukça yükselmişti. Nihayet cihaz resmi olarak duyuruldu.

    Şirketin geçtiğimiz yılın Nisan ayında resmi olarak piyasaya duyurduğu Honor X7b 5G’nin halefi olarak karşımıza çıkan cihaz; bütçe dostu fiyat etiketi, 50 MP ana kamerası ve şık tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. İşte X7c 5G’nin merak edilen tüm ayrıntıları…

    Honor X7c 5G özellikleri

    • Boyutlar: 166,9 × 76,8 × 8,24 mm
    • Ağırlık: 193 gram
    • Ekran: Full HD+ çözünürlüğe (2.412 x 1.080 piksel) sahip 6,8 inç TFT LCD ekran, 120 Hz yenileme hızı
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 
    • RAM kapasitesi: 8 GB RAM
    • Dahili depolama alanı: 256 GB depolama 
    • Selfie kamerası: 5 MP ön kamera
    • Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens ve 2 MP sensörlü derinlik lensi
    • Batarya kapasitesi: 5.200 mAh pil ve 35W şarj
    • Bağlantı: 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, USB-C portu ve P2 girişi
    • İşletim sistemi: Android 14 tabanlı MagicOS 8.0 kullanıcı arayüzü
    Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: En iyi telefon hangisi?

    Gizmochina’ya göre Honor’un uygun fiyata sahip yeni telefonu Full HD+ çözünürlüğe (2.412 x 1.080 piksel), 120 Hz yenileme hızına, 850 nit maksimum parlaklığa ve alüminosilikat cam korumaya sahip 6,8 inç TFT LCD ekrana sahip.

    Honor X7c 5G modeli Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 4 Gen 2 yonga seti, Adreno 613 GPU, 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanıyla geliyor. Telefonda 5.200 mAh pil kapasitesi ve 35W şarj desteği yer alıyor.

    Honor X7c 5G

    Cihaz mobil fotoğrafçılar için f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 megapiksel ana sensör ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2 megapiksel derinlik sensörü ile birlikte bir LED flaşa sahip. Selfie’ler ve görüntülü görüşmeler için f/2.2 diyafram açıklığına sahip 5 megapiksel ön kamera mevcut.

    Honor X7c 5G’nin diğer özellikleri arasında 5G bağlantısı, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, USB-C, P2, GPS, stereo hoparlörler, yan tarafta parmak izi okuyucu, Android 16 işletim sistemini temel alan Magic OS 8.0 arayüzü ve su/toza dayanıklılık için IP64 sertifikası yer alıyor. Modelin boyutları 166,9 × 76,8 × 8,24 milimetre ve ağırlığı ise 193 gram olarak karşımıza çıkıyor.

    En iyi Xiaomi telefonlar: 2025 yılında hangisini seçmeli?

    Honor X7c 5G fiyatı

    İlk olarak Hindistan pazarında raflarda boy göstermeye başlayan Honor X7c 5G’nin fiyatı 14.999 rupi (yaklaşık 7 bin TL) olarak duyuruldu. Cihaz Forest Green ve Moonlight White renk seçenekleriyle listeleniyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

