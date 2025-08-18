Honor X7c 5G piyasaya çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı

Honor X7c 5G uygun fiyatıyla resmen tanıtıldı.

6,8 inç TFT LCD ekrana sahip olan telefon Snapdragon 4 Gen 2 çipinden güç alıyor.

50 MP ana kameraya sahip modelde 35W şarj destekli 5.200 mAh pil kapasitesi bulunuyor.

Honor, Hindistan pazarında “X” serisine ait yeni bir akıllı telefon modeli olan Honor X7c 5G ile karşımıza çıktı. Uygun fiyatlı modelin lansman tarihi birkaç gün önce açıklanmış, beklentiler oldukça yükselmişti. Nihayet cihaz resmi olarak duyuruldu.

Şirketin geçtiğimiz yılın Nisan ayında resmi olarak piyasaya duyurduğu Honor X7b 5G’nin halefi olarak karşımıza çıkan cihaz; bütçe dostu fiyat etiketi, 50 MP ana kamerası ve şık tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. İşte X7c 5G’nin merak edilen tüm ayrıntıları…

Honor X7c 5G özellikleri

Boyutlar: 166,9 × 76,8 × 8,24 mm

Ağırlık: 193 gram

Ekran: Full HD+ çözünürlüğe (2.412 x 1.080 piksel) sahip 6,8 inç TFT LCD ekran, 120 Hz yenileme hızı

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2

RAM kapasitesi: 8 GB RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB depolama

Selfie kamerası: 5 MP ön kamera

Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens ve 2 MP sensörlü derinlik lensi

Batarya kapasitesi: 5.200 mAh pil ve 35W şarj

Bağlantı: 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, USB-C portu ve P2 girişi

İşletim sistemi: Android 14 tabanlı MagicOS 8.0 kullanıcı arayüzü

Gizmochina’ya göre Honor’un uygun fiyata sahip yeni telefonu Full HD+ çözünürlüğe (2.412 x 1.080 piksel), 120 Hz yenileme hızına, 850 nit maksimum parlaklığa ve alüminosilikat cam korumaya sahip 6,8 inç TFT LCD ekrana sahip.

Honor X7c 5G modeli Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 4 Gen 2 yonga seti, Adreno 613 GPU, 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanıyla geliyor. Telefonda 5.200 mAh pil kapasitesi ve 35W şarj desteği yer alıyor.

Cihaz mobil fotoğrafçılar için f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 megapiksel ana sensör ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2 megapiksel derinlik sensörü ile birlikte bir LED flaşa sahip. Selfie’ler ve görüntülü görüşmeler için f/2.2 diyafram açıklığına sahip 5 megapiksel ön kamera mevcut.

Honor X7c 5G’nin diğer özellikleri arasında 5G bağlantısı, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, USB-C, P2, GPS, stereo hoparlörler, yan tarafta parmak izi okuyucu, Android 16 işletim sistemini temel alan Magic OS 8.0 arayüzü ve su/toza dayanıklılık için IP64 sertifikası yer alıyor. Modelin boyutları 166,9 × 76,8 × 8,24 milimetre ve ağırlığı ise 193 gram olarak karşımıza çıkıyor.

Honor X7c 5G fiyatı

İlk olarak Hindistan pazarında raflarda boy göstermeye başlayan Honor X7c 5G’nin fiyatı 14.999 rupi (yaklaşık 7 bin TL) olarak duyuruldu. Cihaz Forest Green ve Moonlight White renk seçenekleriyle listeleniyor.