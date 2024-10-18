Xiaomi TV Stick rakibi Amazon Fire TV Stick HD piyasaya çıktı

Herhangi bir televizyonu akıllı TV’ye dönüştürmek artık oldukça basit. Makul fiyatlardan alıcılara hitap eden TV Stick seçenekleri son dönemlerde oldukça ilgi görüyor. Xiaomi TV Stick bu konuda öne çıkan seçeneklerden biri olurken, şimdi ise Amazon yeni bir seçenekle dikkatleri üzerinde topluyor.

Amazon Fire TV Stick HD bugün resmi olarak tanıtıldı. Son derece basit bir şekildde çalışan bu cihaz, kullanıcıların televizyonlarını akıllı TV’de dönüştürme yeteneğinin yanı sıra en popüler dijital platformları da onlarla buluşturuyor. Soundbar ve TV’lerle uyumlu çalışan ürün, uzaktan kumanda desteği sayesinde TV kumandanızı çekmeye koyup seyir deneyiminin keyfini çıkarmanıza olanak tanıyor.

Amazon Fire TV Stick HD özellikleri ve fiyatı açıklandı

Fire TV Stick HD modeli pratik olarak Fire TV Stick Lite ile benzer bir yapıya sahip. Full HD’ye (1080p) kadar çözünürlükle temel bir akış cihazı deneyimi sunan ürün, HDR ve HDR10+ destekleriyle karşımıza çıkıyor. Android Authority’nin haberine göre modelin öne çıkan özelliklerinden biri de uyumlu TV modellerini açıp kapatabilen ve ses seviyesini ayarlayabilen yeni uzaktan kumandası oluyor.

Uzaktan kumanda aynı zamanda TV’nize bağlı soundbar ya da dijital alıcı gibi çevre birimleriyle de çalışma yeteneğine sahip. Fire TV Stick’i Bluetooth destekli ve Alexa ile uyumlu akıllı ev cihazlarını kontrol etmek için sesli komutları kullanmanıza olanak tanıyan yerleşik bir mikrofonla da kullanmanız mümkün kılınıyor.

Amazon Fire TV Stick HD, “Lite” seçeneğine göre önemli iyileştirmelere ev sahipliği yapıyor. Cihaz televizyon tarafından alınan ses sinyalini soundbar ve ev sineması gibi bağlı diğer ses cihazlarına yeniden aktarmanıza imkan tanıyan HDMI ARC desteğini de beraberinde getiriyor.

Amazon’un yeni cihazı 1,7 GHz dört çekirdekli işlemci, Wi-Fi 5 desteği, 1 GB RAM ve 8 GB dahili depolama sunuyor. Fire TV Stick Lite ile karşılaştırma yapmak gerekirse yeni cihaz Dolby Vision, Dolby Atmos ve Wi-Fi 6 destekleri sağlıyor. 2 GB RAM’e sahip olan ürün böylelikle daha fazla performans ortaya koyuyor.

Amazon Fire TV Stick HD fiyatı oldukça makul rakamlardan tüketicilerle buluşuyor. Cihaz 34,99 dolar başlangıç fiyatıyla alıcılara hitap ediyor. Merakla beklenen ürünün Türkiye pazarına girip girmeyeceği ise şu anda belirsizliğini koruyor.