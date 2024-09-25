Hisense,150 inçlik devasa Lazer TV modelini tanıttı

HiSense, Light of The Future etkinliğinde 150 inçlik devasa boyuta sahip Lazer TV modelini duyurdu. Çin’in Qingdao şehrinde gerçekleştirilen etkinlik, lazer görüntüleme teknolojisi ve endüstrisinin geliştirilmesine odaklanıyor. Olağanüstü televizyon modeliyle etkinliğe adeta damgasını vuran şirket, yeni ürünüyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Konferans sırasında Hisense, 150 inçlik Lazer TV modelinin seri üretimini resmen açıkladı. Son yıllarda 100 inç TV’lere olan talep katlanarak arttığını vurgulayan şirket, Lazer TV’lerin de bu kategorideki ana itici güçlerden biri olarak ortaya çıktığını vurguladı.

Hisense seyir deneyimini arşa çıkaracak teknolojisini sergiledi

Hisense Görsel Teknolojisi Başkanı Dennys Li, yıllar boyunca Lazer TV’ler, yuvarlanabilir ve kaldırılabilir ekranlar gibi çok çeşitli yenilikçi tasarımların gerçekleştirilmesinde tüketiciler arasında büyük ekranların popülerliğini artırdığını dile getirerek, “Hisense tüketicilerin izleme deneyimlerini genişletmek için ekran teknolojisinin ilerlemesinde sektör ortaklarıyla iş birliği yapacak” dedi.

150 inçlik devasa bir Lazer TV modelinin seri üretime girdiğini duyuran Hisense şunları söyledi:

“Hisense Lazer ekranının zengin sahne uyarlanabilirliğinin giderek daha fazla segmentli alana nüfuz etmesi bekleniyor. İlerlemeler arasında daha profesyonel oyun ekranları, yeni ışık ve gölge sanatsal yaratım yöntemleri, geliştirilmiş kültürel turizm ekranları ve profesyonel film prodüksiyonu alanına giriş yer alıyor. Lazer TV sunucusunun ses seviyesi, bir iPad’inkine yakın bir boyuta kadar büyük ölçüde azaltılabilir ve potansiyel olarak ev mobilyalarıyla entegrasyon yoluyla tam görünmezlik elde edilebilir. Bunun ötesinde, lazer ekranın geleceği daha fazla yapay zeka etkileşimi, daha fazla enerji tasarrufu sunacak ve giderek daha çevre dostu olacak.”

Aynı zamanda şirket, son yıllarda lazer ekran ürünleri daha fazla pazar tanınırlığı kazandığını ve mükemmel performanslarıyla sektör medyasından büyük övgü aldığını vurguladı. Hisense Lazer TV’lerin küresel sevkiyat pazar payının yüzde 58,4’e kadar çıktığını ve şirketin dünyada birinci sıraya yerleştirdiğini belirtti.