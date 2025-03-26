3. nesil Xiaomi TV Box S tanıtıldı: İşte özellikleri

3. nesil Xiaomi TV Box S piyasaya çıktı.

Selefinden çok daha güçlü bir performans sunan cihazın teknik özellikleri belli oldu.

Yenilenen tasarımıyla dikkat çeken ürünün fiyatı ve çıkış tarihi ise şimdilik paylaşılmadı.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, 3. nesil TV Box S modelini piyasaya duyurdu. Şirketin sunduğu yeni versiyon, yenilenmiş tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Önceki nesilden iki yıl sonra gelen cihaz, daha güçlü bir çip ile donatılıyor.

Entegre Chromecast ve diğer özellikleriyle Google TV’nin en son sürümünü beraberinde getiren ürün şimdiden ilgi odağı haline geldi. Cihazın öne çıkan bir diğer noktası ise selefinden yüzde 130 oranında daha güçlü olan GPU yapısı oldu. İşte yeni Xiaomi TV Box modeli hakkında merak edilen tüm detaylar…

Üçüncü nesil Xiaomi TV Box S neler sunuyor?

Yeni Xiaomi TV Box S modeli HDMI 2.1 ve USB 2.0 üzerinden HDR10+, Dolby Vision, Dolby Audio ve DTS:X’te 60 fps’de 4K çözünürlük desteği getiriyor. Fakat cihazda ne yazık ki ses çıkışı bulunmuyor. Uzaktan kumanda Bluetooth 5.2 destekli olup Google Asistan, Netflix ve YouTube için özel tuşlara da ev sahipliği aypıyor.

3. nesil Xiaomi TV Box S gelişmiş teknik özellikleri ile dikkat topluyor. Yeni versiyonda önceki modele göre yüzde 25 daha güçlü dört çekirdekli A55 CPU’ya sahip 64 bitlik bir çip yer alıyor. GPU’da ise yüzde 130 daha fazla grafik gücü bulunuyor.

Xiaomi’nin yeni TV Box modelinde 2 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı yer alıyor. Çipte ayrıca WiFi 6 desteği de sunuluyor.

Xiaomi TV Box S 3 modelinin boyutları 97 x 97 x 17 milimetre ölçülerinde karşımıza çıkıyor. Selefinden biraz daha büyük bir yapıya sahip olan ürün, prize takıldığında bunu gösteren bir LED desteği de barındırıyor.

Xiaomi TV Box S (3. nesil) teknik özellikleri

Uzunluk 97 mm Genişlik 97 mm Kalınlık 17 mm Ağırlık 91.2 g (ambalajsız) Renk Siyah Çıkış çözünürlüğü 4K (3840 x 2160) İşlemci Dört Çekirdek (2,5 GHz’e kadar) Grafik işlemcisi ARM G310 V2 RAM 2 GB ROM 32 GB İşletim sistemi Google TV™ Video kod çözücü 4K 60FPS’ye kadar Ses desteği Dolby Audio®, DTS:X, Dolby Vision®, HDR10+ Wi-Fi 2,4 GHz / 5 GHz HDMI HDMI 2.1 × 1 USB USB 2.0 × 1 Paket içeriği Xiaomi TV Box S (3. Nesil)

Uzaktan kumanda

Kullanım kılavuzu

Güç adaptörü

HDMI kablosu

Fiyatı ve çıkış tarihi henüz açıklanmadı

Xiaomi yeni TV Box S modelinin ne zaman piyasaya sürüleceğini açıklamadı. Aynı şekilde cihazın satış fiyatı da şu anda belirsizliğini korumaya devam ediyor.

Fakat önceki modelin Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde 69 Euro / 69 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulduğunu hatırlatmakta fayda var. Yeni modelin de benzer fiyatlarla satılacağı tahmin ediliyor.