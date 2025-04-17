NBA 2K25 ve Skull and Bones kısa süreliğine Xbox’ta ücretsiz oldu

Xbox hafta sonu keyifli vakit geçirmek isteyenler için iki ücretsiz oyun fırsatını duyurdu.

NBA 2K25 ve Skull and Bones oyunları bedava hale geldi.

Xbox One ve Xbox Series X/S kullanıcıları bu yapımları herhangi bir ücret ödemeden oynayabilecek.

Microsoft bu hafta sonu Xbox konsolları için iki oyunu ücretsiz olarak sunuyor. Şirketin seçtiği oyunlar Skull and Bones ve NBA 2K25 olarak duyuruldu. “Xbox Free Play Days” kampanyasının bir parçası olarak ücretsiz hale gelen oyunlar, hafta sonu boyunca tamamen bedava oynanabilecek.

Xbox One ve Xbox Series S/X’teki Xbox Game Pass Core, Xbox Game Pass Standard ve Xbox Game Pass Ultimate kullanıcıları yukarıda yer alan oyunları 21 Nisan Pazartesi gününe kadar herhangi bir ücret ödemek zorunda kalmadan oynayabilir.

NBA 2K25

Visual Concepts tarafından geliştirilip 2K imzasıyla yayınlanan NBA 2K25, Amerikan basketbolu heyecanını konsolunuza taşıyor. ProPLAY teknolojisi sayesinde gerçek NBA görüntülerinden alınan hareketlerle gerçekçilik dozajını artıran oyun, aynı zamanda MyCAREER, MyPLAYER, Gravity Ball ve MyNBA ‘Steph Era’ gibi ilgi çekici modlar sunuyor.

Jayson Tatum, A’ja Wilson ve Vince Carter’ın kapak yıldızı olarak boy gösterdiği NBA 2K25, heyecan dolu bir basketbol atmosferi ile karşımıza çıkıyor. NBA tutkunlarının ilgiyle takip ettiği oyun eleştirmenlerden ve oyunseverlerden olumlu notlar alıyor.

Skull and Bones

Ubisoft tarafından geliştirilen Skull and Bones oyunu geçen yıl piyasaya çıktı. Açık dünya tasarımıyla öne çıkan oyun, Afrika kıyılarından Doğu Hint Adaları’na kadar uzanan geniş yapısıyla beğeni topluyor.

Çapraz platform desteğine sahip olan oyundaa bir gemi enkazından başlayarak korsan kralı olmaya çalışıyorsunuz. Ayrıntılı ve olağanüstü grafikere sahip deniz savaşlarıyla dikkat çeken oyun, aynı zamanda gemi gibi detayların özelleştirilebilir yapısıyla artı puan topluyor.