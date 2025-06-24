230 TL’lik SteamWorld Dig oyunu Steam’de ücretsiz oldu

Normal değeri yaklaşık 230 TL olan SteamWorld Dig oyunu Steam'de ücretsiz oldu.

26 Haziran Perşembe gününe kadar oyunu ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Oyunu bir kez indirdiğinizde kalıcı olarak hesabınızda kullanılabileceğinizi hatırlatmakta fayda var.

Steam ücretsiz oyun fırsatı ile karşımıza çıktı. Epic Games Store ile benzer bir strateji izleyen Valve, SteamWorld Dig oyununu bir haftalığına Steam’de ücretsiz hale getirdi. Normal değeri yaklaşık 230 TL olan oyunu şu anda bedava indirebilirsiniz.

Aşağıda oyun hakkında bilgiler, fragman, açıklama ve ayrıca oyunun gereksinimleri gibi daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Bu gereksinimler oldukça makul görünüyor. Oyunun piyasadaki en zayıf bilgisayarlarda bile büyük sorunlar yaşamadan çalışmasını kolaylaştırıyor. İşte oyunla alakalı merak edilen tüm detaylar…

SteamWorld Dig neler sunuyor?

SteamWorld Dig oyunu 26 Haziran Perşembe gününe kadar oyunseverlere sunuluyor. Bu yüzden elinizi çabuk tutmanız ve bir an önce oyunu bilgisayarınıza indirmeniz tavsiye ediliyor. Oyunu bir kez kullandığınızda, kullanım süresi sona erdikten sonra bile kütüphanenizde kalmaya devam ediyor.

Eğer siz de SteamWorld Dig’i ücretsiz bir şekilde indirmek istiyorsanız, oyunu almak için buraya tıklamanız yeterli olacak. İşlemi tamamlayabilmek için Steam hesabınızda oturum açmış olmanız gerektiğini de ekleyelim. Oyunun platformdaki resmi açıklaması şu şekilde karşımıza çıkıyor:

“SteamWorld Dig, SteamWorld evreninde geçen güçlü Metroidvanian etkilerine sahip bir aksiyon-macera oyunudur. Toprağın derinliklerine inmeniz, araçlarınızı ve yeteneklerinizi geliştirmek için kaynaklar toplamanız, düşmanlarla yüzleşmeniz, zorlu bulmacaları çözmeniz ve ölmekte olan bir şehri kurtarmak için sırlar keşfetmeniz gerekecek.”

SteamWorld Dig nasıl ücretsiz indirilir?

Perşembe gününe kadar ücretsiz bir şekilde indirebileceğiniz SteamWorld Dig’i aşağıdaki adımları sırasıyla takip ederek kütüphanenize dahil edebilirsiniz:

Öncelikle Steam hesabınıza giriş yapın.

Arama çubuğuna “SteamWorld Dig ” yazın ve oyun sayfasına gidin.

” yazın ve oyun sayfasına gidin. “ Hesabınıza kalıcı olarak ekleyin ” butonuna tıklayın.

” butonuna tıklayın. Steam uygulamasından Kütüphane > SteamWorld Dig > Yükle adımlarını takip edin.

İndirme işlemi tamamlandığında oyunu oynamaya başlayabilir ve keyfini çıkarabilirsiniz. İyi eğlenceler!

SteamWorld Dig sistem gereksinimleri