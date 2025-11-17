İzmir Metrosu’nda kesintisiz internet hizmeti başladı

Reklam

İzmir Metrosu'nda Ocak ayında başlayan ve yaklaşık dokuz ay süren altyapı çalışmalarının ardından kesintisiz iletişim hizmeti resmen sunuldu.

Kurulan sistem ile birlikte yolcular artık tüm tünelde, istasyonlarda ve bekleme alanlarında telefon iletişimi ve internet erişimi başlatıldı.

Kurulan altyapının, gelecekte 5G teknolojisine de uyumlu olacağı ifade edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı metrolarda iletişim konusunda yeni bir dönem başladı. Vatandaşların uzun süredir beklediği kesintisiz iletişimde beklenen gelişme nihayet duyuruldu. Artık İzmir Metrosu’nda telefondan kesintisiz konuşma ve internet erişimi hizmetleri resmen sunuldu.

Projenin Evka-3 İstasyonu’ndan Narlıdere Kaymakamlık İstasyonu’na kadar uzanan 27 kilometrelik metro hattının tamamını kapsadığı vurgulanıyor. Artık vatandaşlar bu hattaki istasyonların tamamında, bekleme alanlarında ve en önemlisi de kapalı tünellerde telefonlarını özgürce kullanma şansına sahip olabilecek.

İzmir Metrosu’nda 5G uyumlu kapsama hizmeti

İzBB Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje ile ilgili ilk çalışmalar bu yılın Ocak ayında başlatıldı. Yaklaşık 9 ay boyunca devam eden projede Ekim ayında nihayete ulaşıldı.

Çalışmalar sırasında metro seferlerinin aksatılmamasına büyük özen gösterildi. Tüm kablolama ve montaj işlemlerinin, seferlerin sona erdiği gece 01:30 ila 03:30 saatleri arasında gerçekleştirildiği aktarıldı.

İzBB Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından 27 kilometrelik hattın tamamında kablolama, anten montajı ve sinyal testleri gerçekleştirildi. Tüm bunların sonucunda nihayet İzmir Metrosu’nda kesintisiz iletişim deneyimi sağlandı.

Bununla birlikte yeni iletişim sisteminin günümüz standartlarının ötesinde bir altyapıya sahip olduğu da aktarılıyor. Sistemin 5G teknolojisi ile uyumlu bir şekilde hayata geçirildiği vurgulanıyor.

Öte yandan tünele kapsama sağlamak adına “yagi anten sistemi” kullanıldı. Bu sistem Türkiye’de ilk defa bu projede uygulanmış oldu.

İzBB Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Bilgi Ağları Şube Müdürü İbrahim Karahan konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Şimdi vatandaşlarımız artık metro hattı boyunca Evka-3’ten Narlıdere Kaymakamlık İstasyonu’na kadar tüm tünel içinde, bekleme alanlarında ve merdivenlerde cep telefonlarını kullanabilir. Gündüz seferleri aksatmadan gece tünel içlerinde büyük bir ekiple çalıştık. Yaklaşık dokuz ay sürdü. Türkiye’de ilk defa tünel içlerinde yagi anten sistemi kullanıldı. Türkiye Cumhuriyeti’nin 5G sistemine geçmesiyle birlikte 5G de kullanılabilecek.”