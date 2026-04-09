    2025 yılında en çok satılan akıllı telefonlar belli oldu: Zirvedeki isim yine aynı

    2025'in son çeyreğinde en çok satan 10 akıllı telefondan beşi Apple cihazlarından oluşuyor. Liderlik koltuğunda oturan model de belli oldu.
    cep telefonu
    • Apple, 2025 yılının dördüncü çeyreğinde en çok satan 10 akıllı telefon arasına 5 modelini sokarak pazar payındaki üstünlüğünü bir kez daha kanıtladı.
    • Listenin zirvesinde iPhone 17 Pro Max yer aldı. Rakip Android üreticileri daha çok orta seviye modelleriyle ilk 10'a girebildi.
    • iPhone 16 modeli, tüm yıl boyunca sıralamadan düşmeyen tek cihaz olma ünvanını elde etti.

    Geride bıraktığımız 2025 yılında dünya çapında en çok satılan akıllı telefonlar belli oldu. Araştırma şirketi Counterpoint Research tarafında yayımlanan satış rakamları raporuna göre Apple, dünyanın en popüler mobil cihazları listesini domine ederek büyük bir başarıya imza atmış durumda.

    iPhone 17 serisi liderliği elden bırakmıyor

    Paylaşılan verilere göre listenin ilk üç sırasında tamamen Apple rüzgarı esiyor. Zirvenin sahibi toplam akıllı telefon satışlarının yüzde 5’lik kısmını tek başına üstlenen iPhone 17 Pro Max modeli oldu. A19 Pro işlemcisi ve 48 Megapiksel üçlü kamera kurulumu gibi gelişmiş özelliklerle gelen cihazı ise sırasıyla iPhone 17 ve iPhone 17 Pro takip ediyor.

    Özellikle 120 Hz yüksek yenileme hızı ve artırılan RAM kapasitesi gibi donanım güncellemelerinin, iPhone 17 standart sürümünün başarısında önemli bir rol oynadığı belirtildi. ABD ve Avrupa pazarındaki güçlü ekosistem bağlılığı da Apple’ın hakimiyetinin temel nedenleri arasında gösterildi.

    2025 en çok satan akıllı telefonlar
    2025 yılında en çok satan akıllı telefonlar açıklandı. Kaynak: Counterpoint Research

    Yeni nesil amiral gemilerinin yanı sıra eski nesil cihazlar da kullanıcılar tarafından yoğun şekilde tercih ediliyor. Listede iPhone 16 dördüncü sırada yer alırken, iPhone 16e modeli sekizinci sıraya yerleşti. Apple’ın şimdiye kadarki en ince telefonu olarak tanıtılan iPhone Air cihazı ise sıralamada kendine yer bulamadı. Ayrıca paylaşılan rapor, iPhone 16’nın 2025 yılının dört çeyreği boyunca daima ilk onda kalmayı başaran tek akıllı telefon olduğunu gözler önüne seriyor.

    Android dünyasında durumlar nasıl?

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, küresel satış sıralamasında daha çok orta segment modelleriyle varlık gösteriyor. Şirket; Galaxy A56 ile beşinci, Galaxy A36 ile altıncı ve Galaxy A07 ile yedinci sıraya adını yazdırdı. Markanın amiral gemisi Galaxy S25 ise listeye ancak onuncu sıradan giriş yapabildi. Çinli üretici Xiaomi, Redmi A5 modeliyle dokuzuncu basamakta yer alarak ilk ona girmeyi başaran bir diğer isim konumunda bulunuyor.

    Asgari ücretle satın alınabilecek en iyi telefonlar (28.075 TL)

    Açıklanan rapora girmeyi başaran on akıllı telefon, 2025’in son çeyreğindeki tüm küresel satışların yaklaşık yüzde 23’lük dilimini kapsıyor. Rakamlar incelendiğinde, üst segment pazarında Apple liderliğini korurken Android üreticilerinin daha çok uygun fiyatlı cihazlar üzerinden rekabet ettiği açıkça görülüyor.

    Ömer Faruk Doğan

    Ömer Faruk, en büyük ilgi alanı olan teknoloji tutkusunu, sadece bir tüketici değil, aynı zamanda içerik üreticisi olarak da devam ettiriyor. Şu ana kadar birçok teknoloji sitesinde editörlük yaptı ve içeriklerini Webmasto okuyucularıyla buluşturuyor.

