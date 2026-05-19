    Gemini 3.5 Flash tanıtıldı: Çok daha yüksek hız ve üstün performans

    Google yeni yapay zeka modeli Gemini 3.5 Flash ile yanıt sürelerini kısaltıp performansı zirveye çıkarmayı vaat ediyor.
    • Google hız ve performans odaklı yeni nesil yapay zeka modeli Gemini 3.5 Flash'ı duyurdu.
    • Yeni model, özellikle de yanıt gecikme sürelerini azaltarak çok daha hızlı ve akıcı bir deneyim sağlıyor.
    • Şirket ayrıca Haziran ayında çıkacak Gemini 3.5 Pro üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

    Teknoloji devi Google, en yeni üretken yapay zeka modeli Gemini 3.5 Flash ile karşımıza çıktı. Google I/O 2026 etkinliğinde duyurulan bu model Gemini uygulamasında ve Google Arama Yapay Zeka Modu’nda kullanılabiliyor. Aynı zamanda geliştiriciler ve işletmeler için de kullanıma sunuldu.

    Google’ın yeni yapay zeka modeli, Gemini 3.5 neslinin ilk seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Şirket, Haziran 2026’da piyasaya sürülmesi planlanan Gemini 3.5 Pro üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığını vurguluyor.

    Google Gemini 3.5 Flash neler sunuyor? İşte özellikleri

    Google, Gemini 3.5 Flash’ın hızını vurguluyor. Model saniyede yaklaşık 300 token üretebiliyor. Bu sayede Gemini ve arama motorları, önceki nesil ve rakiplerine göre daha kısa sürede yanıt verebiliyor. Şirket ayrıca diğer son teknoloji modellerden dört kata kadar daha hızlı olduğunu da öne sürüyor.

    Google’dan gelen resmi açıklamaya göre Gemini 3.5 Flash modeli özellikle de programlama, ajan kullanımı ve çok modlu anlama ile ilgili olan birçok kıyaslama testinde Gemini 3.1 Pro’dan daha iyi performans gösteriyor.

    Yanıt doğruluğunu ve hızı birleştiren Gemini 3.5 Flash, daha düşük maliyetle daha iyi sonuçlar sunabiliyor. Bu da özellikle token limitlerinin dolduğu dönemlerde şirketler için önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor. Şirket, yeni modelle alakalı şunları söyledi:

    “Flash 3.5, bir geliştiricinin günlerce veya bir denetçinin haftalarca sürecek işlerini çok daha kısa sürede ve genellikle diğer son teknoloji modellerin maliyetinin yarısından daha azına yapabiliyor.

    Model, yeni uygulamalar geliştirmek, kod tabanlarını sürdürmek veya finansal belgelerin hazırlanmasına yardımcı olmak gibi gerçek dünya sorunlarına yönelik çözümleri hızlı bir şekilde planlayabilir, oluşturabilir ve uygulayabilir.”

    Gemini 3.5 Flash modelinin bir ajan olarak çalışma yetenekleri, Google tarafından kullanıcının dijital yaşamını izlemek ve arka planda görevler gerçekleştirmek için tanıtılan yeni kişisel asistan Gemini Spark’ta da gösterilecek.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

