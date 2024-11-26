2024’ün en iyi Apple uygulamaları: App Store Ödülleri finalistleri belli oldu

2024 yılının en iyi Apple uygulamaları açıklandı.

App Store Ödülleri 2024 finalistleri duyuruldu.

Apple ekosisteminde öne çıkan 45 oyun ve uygulama sıralandı.

Teknoloji devi Apple geleneğini devam ettirerek iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV ve ilk kez Vision Pro için en iyi oyunları ve uygulamaları onurlandıran bir yarışma olan App Store Ödülleri finalistlerini açıkladı. 2024’ün en iyi Apple uygulamaları belli oldu.

Şirket bu yıl olağanüstü deneyimler, tasarım, kalite ve yenilik sunmalarıyla öne çıkan 45 uygulama ve oyun finalist olarak belirledi. App Store’un küresel direktörü Carson Oliver konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Hayal gücü ve ustalığıyla kullanıcıların sevdiği inanılmaz uygulamalar üreten bu yılın App Store Ödülleri finalistlerini kutlamaktan heyecan duyuyoruz.”

2024 App Store Ödülleri finalistleri açıklandı

En iyi iPhone uygulaması kategorisi için şirket üç uygulamayı seçti. Bu uygulamalar Kino, Runna ve Tripsy olarak duyuruldu. Bunlardan ilki film çekmek isteyenlere hizmet verirken, ikincisi amatör ve profesyonel koşuculara, üçüncüsü bir sonraki seyahatini planlayanlara yönelik olarak faaliyet gösteriyor.

Öte yandan Apple, iPhone için en iyi oyun dalında üç oyunu ödüllendirdi. Aynı zamanda 2024’ün en iyi Android oyunu da kazanan AFK Journey, komik ve yaratıcı bir deneyim sunan The WereCleaner ve oyuncuları aksiyona dahil eden Zenless Zone Zero zirveye çıktı.

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2024 App Store Ödülleri finalistleri tam listesine aşağıdan göz atabilirsiniz:

iPhone Yılın Uygulaması Finalistleri

iPhone Yılın Oyunu Finalistleri

iPad Yılın Uygulaması Finalistleri

iPad Yılın Oyunu Finalistleri

Apple Arcade Yılın Oyunu Finalistleri

Mac Yılın Uygulaması Finalistleri

Mac Yılın Oyunu Finalistleri

Apple Watch Yılın Uygulaması Finalistleri

Apple Vision Pro Yılın Uygulaması Finalistleri

Apple Vision Pro Yılın Oyunu Finalistleri

Apple TV Yılın Uygulaması Finalistleri

Kültürel Etki Finalistleri

Peki ya sizin bu yıl favori uygulamalarınız hangileri? Bizlerle yorumlar bölümünden fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.