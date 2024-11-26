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    2024’ün en iyi Apple uygulamaları: App Store Ödülleri finalistleri belli oldu

    Yıla damgasını vuran Apple uygulamaları belli oldu. 2024 App Store Ödülleri finalistleri açıklandı.
    2024 Apple App Store Ödülleri
    Görsel: Apple Newsroom
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    • 2024 yılının en iyi Apple uygulamaları açıklandı.
    • App Store Ödülleri 2024 finalistleri duyuruldu.
    • Apple ekosisteminde öne çıkan 45 oyun ve uygulama sıralandı.

    Teknoloji devi Apple geleneğini devam ettirerek iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV ve ilk kez Vision Pro için en iyi oyunları ve uygulamaları onurlandıran bir yarışma olan App Store Ödülleri finalistlerini açıkladı. 2024’ün en iyi Apple uygulamaları belli oldu.

    Şirket bu yıl olağanüstü deneyimler, tasarım, kalite ve yenilik sunmalarıyla öne çıkan 45 uygulama ve oyun finalist olarak belirledi. App Store’un küresel direktörü Carson Oliver konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Hayal gücü ve ustalığıyla kullanıcıların sevdiği inanılmaz uygulamalar üreten bu yılın App Store Ödülleri finalistlerini kutlamaktan heyecan duyuyoruz.

    2024 App Store Ödülleri finalistleri açıklandı

    En iyi iPhone uygulaması kategorisi için şirket üç uygulamayı seçti. Bu uygulamalar Kino, Runna ve Tripsy olarak duyuruldu. Bunlardan ilki film çekmek isteyenlere hizmet verirken, ikincisi amatör ve profesyonel koşuculara, üçüncüsü bir sonraki seyahatini planlayanlara yönelik olarak faaliyet gösteriyor.

    Öte yandan Apple, iPhone için en iyi oyun dalında üç oyunu ödüllendirdi. Aynı zamanda 2024’ün en iyi Android oyunu da kazanan AFK Journey, komik ve yaratıcı bir deneyim sunan The WereCleaner ve oyuncuları aksiyona dahil eden Zenless Zone Zero zirveye çıktı.

    2024 en iyi Apple uygulamaları
    Görsel: Apple Newsroom

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    2024 App Store Ödülleri finalistleri tam listesine aşağıdan göz atabilirsiniz:

    iPhone Yılın Uygulaması Finalistleri

    iPhone Yılın Oyunu Finalistleri

    iPad Yılın Uygulaması Finalistleri

    iPad Yılın Oyunu Finalistleri

    Apple Arcade Yılın Oyunu Finalistleri

    Mac Yılın Uygulaması Finalistleri

    Mac Yılın Oyunu Finalistleri

    Apple Watch Yılın Uygulaması Finalistleri

    Apple Vision Pro Yılın Uygulaması Finalistleri

    Apple Vision Pro Yılın Oyunu Finalistleri

    Apple TV Yılın Uygulaması Finalistleri

    Kültürel Etki Finalistleri

    Peki ya sizin bu yıl favori uygulamalarınız hangileri? Bizlerle yorumlar bölümünden fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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