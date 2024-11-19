2024’ün en iyi Android oyunları belli oldu

Google, çok oyunculu, hikaye, aile, bağımsız gibi çeşitli kategorilere göre belirlenen 2024'ün en iyi Android oyunlarını açıkladı.

En İyi Oyun (Genel) kategorisinin kazananı 2024'te piyasaya sürülen fantezi RPG oyunu AFK Journey oldu.

Supercell tarafından geliştirilen iki oyun da (Clash of Clans ve Squad Busters) farklı kategorilerde listede yer aldı.

2024’ün sonuna doğru yaklaşırken, yılın EN’leri de gün yüzüne çıkmaya başladı. Google da her sene yaptığı gibi bu sene de Google Play mağazasındaki 2024’ün en iyi Android oyunları listesini paylaştı.

Kategorilere ayrılarak hazırlanan listede, En İyi (Genel), En İyi Çok Oyunculu, En Kolay/Pratik Oynanan, En İyi Bağımsız, En İyi Hikaye, En İyi Süreklilik Gösteren, Aileler İçin En İyisi, Play Pass’ın En İyisi, Google Play Games PC’nin En İyisi gibi kategoriler yer alıyor.ileler için en iyisi, Play Pass’ın en iyisi, Google Play Games PC’nin en iyisi gibi kategoriler yer alıyor.

2024’ün en iyi Android oyunları listesindeki En İyi Oyun (Genel) kategorisinde, fantezi RPG türünde bir strateji oyunu olan AFK Journey yer alıyor. Şimdiye kadar 5 milyondan fazla indirme sayısına ulaşan oyun, 4.7 inceleme puanı ile oyunseverlerin beğenisini toplamış görünüyor.

2012’de geliştirilen ve yıllar içerisinde 500 milyondan fazla oyuncuya ulaşan Clash of Clans ise, sahip olduğu çapraz platform desteği ile En İyi Çoklu Cihaz Oyunu kategorisinin kazananı olarak karşımıza çıkıyor. Oyunun geliştiricisi Supercell’in bir diğer oyunu olan Squad Busters da listede En İyi Çok Oyunculu Oyun kategorisinde birinci seçilmiş durumda.

AYRICA BKZ: Çapraz platform (cross-platform) desteğine sahip oyunlar

2024’ün en iyi Android oyunları

Google tarafından belirlenen 2024’ün en iyi Android oyunları listesinin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

2024’ün en iyi Android oyunu “AFK Journey” nedir?

Henüz 1 yaşını bile doldurmamış olmasına rağmen büyük bir oyuncu kitlesine ulaşan AFK Journey, ilk olarak Çin merkezli Lilith Games (yayıncısı Farlight Games) tarafından Mart 2024’de piyasaya sürüldü. Oyunu geliştiren ekip ise AFK Arena ve Rise of Kingdoms gibi oyunlarla tanınıyor.

Bir fantezi RPG (rol yapma) oyunu olan AFK Journey, oyunculara fantastik bir evrende derin bir hikaye, strateji odaklı savaşlar ve AFK (Away From Keyboard) mekaniğiyle oynanış rahatlığı sunuyor.

Oyunun hikayesi, kaos ve karanlıkla yüzleşen kahramanların destansı yolculuğunu anlatıyor. Oyuncular, çeşitli yeteneklere sahip kahramanlardan bir ekip kurarak düşmanlara karşı mücadele eder, kaynaklar topluyor ve görevleri tamamlıyor. Her kahramanın kendine özgü yeteneklere sahip olduğu oyunda oyuncular stratejik planlamayı teşvik ediliyor. Oyuncular haritalarda ilerledikçe yeni bölgeler keşfediyor ve ilerleme sağlandıkça zorluklarla dolu düşman dalgalarıyla karşılaşıyor.

Oyunun en önemli özelliklerinden birisi, AFK mekanikleri sayesinde oyuncuların oyunda aktif olmadan bile kahramanlarının ilerleyebilmesi olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla kaynak toplama ve karakter geliştirme süreçleri de kolaylaşmış oluyor. Bunun yanı sıra, oyun PvE ve PvP modlarıyla geniş bir oynanış deneyimi sunuyor. Zengin grafikleri ve atmosferik müzikleri de oyunun dikkat çeken özelliklerinden bazıları diyebiliriz.

Android’de 5 milyondan fazla indirmeye ve 4.7 inceleme puanına sahip olan oyun, Android, iOS ve PC’de oynanabiliyor.