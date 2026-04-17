Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Oyun

    BAFTA Oyun Ödülleri 2026 adayları duyuruldu: İşte yılın çıkan oyunları

    2026 BAFTA Oyun Ödülleri adayları açıklandı. Clair Obscur: Expedition 33 tam 12 adaylıkla listenin zirvesine oturdu.
    Reklam
    • Britanya Akademisi tarafından düzenlenen 2026 BAFTA Oyun Ödülleri'nde adaylar açıklandı.
    • Clair Obscur: Expedition 33 oyunu 12 kategoride aday gösterilerek rekor kırdı.
    • 9 adaylıkla Dispatch ve 8 adaylıkla Ghost of Yōtei ise zirveyi yakından takip etti.
    • Yılın En İyi Oyunu kategorisinde ARC Raiders, Blue Prince, Clair Obscur, Dispatch, Ghost of Yōtei ve Indiana Jones gibi popüler oyunlar yarışacak.
    • Kazanan oyunlar 2026'nın bahar aylarında Londra'da düzenlenecek görkemli bir törenle duyurulacak.

    Oyun dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan BAFTA Oyun Ödülleri (British Academy Games Awards) için 2026 adayları resmen duyuruldu. Geçtiğimiz aylarda açıklanan 64 oyunluk ön eleme listesinin ardından şimdi tablo daha da daraltıldı.

    Oyunseverler tarafından merakla beklenen organizasyon, büyük bütçeli yapımların yanı sıra yüksek yaratıcılığıyla öne çıkan bağımsız oyunları da bir araya getiriyor. Geçen yıl ödülleri adeta silip süpürerek tüm zamanların en çok ödül alan oyunu olan Clair Obscur: Expedition 33, elde etmiş olduğu 12 farklı adaylıkla bu yılın mutlak favorilerinden biri olarak dikkat çekiyor.

    Reklam

    2026 BAFTA Oyun Ödülleri adayları açıklandı

    Clair Obscur: Expedition 33 bu yıl BAFTA’da En İyi Oyun, Oyun Tasarımı, Hikaye ve Sanatsal Başarı da dahil olmak üzere toplamda 12 adaylığa ulaştı. Bununla birlikte seslendirme ekibinde yer alan Ben Starr, Jennifer English, Charlie Cox ve Kirsty Rider da etkileyici performanslarıyla adaylık elde etti.

    Clair Obscur Expedition 33

    9 adaylıkla listede dikkat çeken bir başka isim olan Dispatch ise En İyi Oyun ve En İyi İlk Oyun gibi dallarda yarışıyor. Sucker Punch’ın yeni gözbebeği Ghost of Yötei ise 8 adaylıkla listede bulunuyor.

    Bu yılın diğer öne çıkan oyunları arasında Death Stranding 2: On the Beach, Indiana Jones and the Great Circle, Blue Prince, Hades II, Hollow Knight ve ARC Raiders gibi yapımlar dikkat topluyor.

    Death Stranding 2 On the Beach

    2026 BAFTA Oyun Ödülleri adayları tam listesi şu şekilde karşımıza çıkıyor:

    Yılın en iyi oyunu

    • ARC Raiders
    • Blue Prince
    • Clair Obscur: Expedition 33
    • Dispatch
    • Ghost of Yotei
    • Indiana Jones

    En iyi İngiliz yapımı oyun

    • Atomfall
    • Citizen Sleeper 2
    • Mafia: The Old Country
    • Monument Valley 3
    • Powerwash Simulator 2
    • Two Point Museum

    En iyi ilk oyun

    • Blue Prince
    • Clair Obscur: Expedition 33
    • Consume Me
    • Despelote
    • Dispatch
    • The Midnight Walk

    En iyi gelişen oyun

    • Fallout 76
    • Helldivers 2
    • Hitman World of Assassination
    • No Man’s Sky
    • Vampire Survivors
    • Warhammer 40,000: Space Marine 2

    En iyi animasyon

    • Battlefield 6
    • Death Stranding 2
    • Dispatch
    • Ghost of Yotei
    • Hades II
    • Hollow Knight: Silksong

    En iyi sanatsal başarı

    • Clair Obscur: Expedition 33
    • Death Stranding 2
    • Dispatch
    • Ghost of Yotei
    • Hollow Knight: Silksong
    • South of Midnight

    En iyi ses

    • ARC Raiders
    • Clair Obscur: Expedition 33
    • Death Stranding 2
    • Dispatch
    • Ghost of Yotei
    • Indiana Jones

      En iyi aile oyunu

      • Donkey Kong Bananza
      • Is This Seat Taken?
      • LEGO Party!
      • Mario Kart World
      • Powerwash Simulator 2
      • Two Point Museum

      En iyi eğlence ötesi oyun

      • The Alters
      • And Roger
      • Citizen Sleeper 2
      • Consume Me
      • Despelote
      • STALKER 2

      En iyi oyun tasarımı

      • Ball X Pit
      • Blue Prince
      • Clair Obscur: Expedition 33
      • Ghost of Yotei
      • Hades II
      • Split Fiction

      En iyi çok oyunculu oyun

      • ARC Raiders
      • Dune: Awakening
      • Elden Ring Nightreign
      • LEGO Party!
      • PEAK
      • Split Fiction

      Müzikleri en iyi oyun

      • Clair Obscur: Expedition 33
      • Death Stranding 2
      • Dispatch
      • Ghost of Yotei
      • Hollow Knight: Silksong
      • Indiana Jones

      En iyi hikaye anlatımı

      • The Alters
      • Blue Prince
      • Clair Obscur: Expedition 33
      • Death Stranding 2
      • Indiana Jones
      • Kingdom Come: Deliverance II

      En iyi tescilli fikir

      • The Alters
      • ARC Raiders
      • Clair Obscur: Expedition 33
      • Dispatch
      • South of Midnight
      • Split Fiction

        En iyi teknik başarı

        • ARC Raiders
        • Death Stranding 2
        • DOOM: The Dark Ages
        • Ghost of Yotei
        • Indiana Jones
        • Split Fiction

        En iyi başrol oyuncusu

        • Aaron Paul – Dispatch
        • Ben Starr – Clair Obscur: Expedition 33
        • Erika Ishii – Ghost of Yotei
        • Jennifer English – Clair Obscur: Expedition 33
        • Tom McKay – Kingdom Come: Deliverance II
        • Troy Baker – Indiana Jones

        En iyi yardımcı oyuncu

        • Alix Wilton Regan – Lies of P: Overture
        • Charlie Cox – Clair Obscur: Expedition 33
        • Jane Perry – Dead Take
        • Jeffrey Wright – Dispatch
        • Kirsty Rider – Clair Obscur: Expedition 33
        • Troy Baker – Death Stranding 2
        BAFTA Oyun Ödülleri’nde şimdiye kadar büyük ödüle ulaşan oyunlar

        Her yıl düzenli olarak hayata geçirilen BAFTA Oyun Ödülleri organizasyonunda şimdiye dek “En İyi Oyun” dalında büyük ödüle layık görülen oyunlar şunlar:

        Yıl Kazanan oyun Geliştirici
        2025 Astro Bot Team ASOBI
        2024 Baldur’s Gate 3 Larian Studios
        2023 Vampire Survivors poncle
        2022 Returnal Housemarque
        2021 Hades
        Supergiant Games
        2020 Outer Wilds Mobius Digital
        2019 God of War
        Santa Monica Studio
        2018 What Remains of Edith Finch Giant Sparrow
        2017 Uncharted 4: A Thief’s End Naughty Dog
        2016 Fallout 4
        Bethesda Game Studios
        2015 Destiny Bungie
        2014 The Last of Us Naughty Dog
        2013 Dishonored Arkane Studios
        2012 Portal 2 Valve
        2011 Mass Effect 2 BioWare
        2010 Batman: Arkham Asylum
        Rocksteady Studios
        2009 Super Mario Galaxy Nintendo EAD
        2008 BioShock
        2K Boston / 2K Australia
        2007 Ghost Recon Advanced Warfighter Ubisoft Paris
        2006 Ödül Verilmedi
        2005 Half-Life 2 Valve
        2004 Call of Duty Infinity Ward

        Reklam
        Efrahim Aslan

        İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

        İlgili Haberler

        Yorum Yazın
        Yorum Yazın

        Güncel Teknoloji Haberleri

        Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

        Atatürk Mah. Sütçü İmam Cd. No: 101/2
        Ümraniye, İstanbul 34764
        +90 216 335 66 66
        [email protected]

        © 2026 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.