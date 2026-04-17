BAFTA Oyun Ödülleri 2026 adayları duyuruldu: İşte yılın çıkan oyunları

Britanya Akademisi tarafından düzenlenen 2026 BAFTA Oyun Ödülleri'nde adaylar açıklandı.

Clair Obscur: Expedition 33 oyunu 12 kategoride aday gösterilerek rekor kırdı.

9 adaylıkla Dispatch ve 8 adaylıkla Ghost of Yōtei ise zirveyi yakından takip etti.

Yılın En İyi Oyunu kategorisinde ARC Raiders, Blue Prince, Clair Obscur, Dispatch, Ghost of Yōtei ve Indiana Jones gibi popüler oyunlar yarışacak.

Kazanan oyunlar 2026'nın bahar aylarında Londra'da düzenlenecek görkemli bir törenle duyurulacak.

Oyun dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan BAFTA Oyun Ödülleri (British Academy Games Awards) için 2026 adayları resmen duyuruldu. Geçtiğimiz aylarda açıklanan 64 oyunluk ön eleme listesinin ardından şimdi tablo daha da daraltıldı.

Oyunseverler tarafından merakla beklenen organizasyon, büyük bütçeli yapımların yanı sıra yüksek yaratıcılığıyla öne çıkan bağımsız oyunları da bir araya getiriyor. Geçen yıl ödülleri adeta silip süpürerek tüm zamanların en çok ödül alan oyunu olan Clair Obscur: Expedition 33, elde etmiş olduğu 12 farklı adaylıkla bu yılın mutlak favorilerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Clair Obscur: Expedition 33 bu yıl BAFTA’da En İyi Oyun, Oyun Tasarımı, Hikaye ve Sanatsal Başarı da dahil olmak üzere toplamda 12 adaylığa ulaştı. Bununla birlikte seslendirme ekibinde yer alan Ben Starr, Jennifer English, Charlie Cox ve Kirsty Rider da etkileyici performanslarıyla adaylık elde etti.

9 adaylıkla listede dikkat çeken bir başka isim olan Dispatch ise En İyi Oyun ve En İyi İlk Oyun gibi dallarda yarışıyor. Sucker Punch’ın yeni gözbebeği Ghost of Yötei ise 8 adaylıkla listede bulunuyor.

Bu yılın diğer öne çıkan oyunları arasında Death Stranding 2: On the Beach, Indiana Jones and the Great Circle, Blue Prince, Hades II, Hollow Knight ve ARC Raiders gibi yapımlar dikkat topluyor.

2026 BAFTA Oyun Ödülleri adayları tam listesi şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Yılın en iyi oyunu

ARC Raiders

Blue Prince

Clair Obscur: Expedition 33

Dispatch

Ghost of Yotei

Indiana Jones

En iyi İngiliz yapımı oyun

Atomfall

Citizen Sleeper 2

Mafia: The Old Country

Monument Valley 3

Powerwash Simulator 2

Two Point Museum

En iyi ilk oyun

Blue Prince

Clair Obscur: Expedition 33

Consume Me

Despelote

Dispatch

The Midnight Walk

En iyi gelişen oyun

Fallout 76

Helldivers 2

Hitman World of Assassination

No Man’s Sky

Vampire Survivors

Warhammer 40,000: Space Marine 2

En iyi animasyon

Battlefield 6

Death Stranding 2

Dispatch

Ghost of Yotei

Hades II

Hollow Knight: Silksong

En iyi sanatsal başarı

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2

Dispatch

Ghost of Yotei

Hollow Knight: Silksong

South of Midnight

En iyi ses

ARC Raiders

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2

Dispatch

Ghost of Yotei

Indiana Jones

En iyi aile oyunu

Donkey Kong Bananza

Is This Seat Taken?

LEGO Party!

Mario Kart World

Powerwash Simulator 2

Two Point Museum

En iyi eğlence ötesi oyun

The Alters

And Roger

Citizen Sleeper 2

Consume Me

Despelote

STALKER 2

En iyi oyun tasarımı

Ball X Pit

Blue Prince

Clair Obscur: Expedition 33

Ghost of Yotei

Hades II

Split Fiction

En iyi çok oyunculu oyun

ARC Raiders

Dune: Awakening

Elden Ring Nightreign

LEGO Party!

PEAK

Split Fiction

Müzikleri en iyi oyun

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2

Dispatch

Ghost of Yotei

Hollow Knight: Silksong

Indiana Jones

En iyi hikaye anlatımı

The Alters

Blue Prince

Clair Obscur: Expedition 33

Death Stranding 2

Indiana Jones

Kingdom Come: Deliverance II

En iyi tescilli fikir

The Alters

ARC Raiders

Clair Obscur: Expedition 33

Dispatch

South of Midnight

Split Fiction

En iyi teknik başarı

ARC Raiders

Death Stranding 2

DOOM: The Dark Ages

Ghost of Yotei

Indiana Jones

Split Fiction

En iyi başrol oyuncusu

Aaron Paul – Dispatch

Ben Starr – Clair Obscur: Expedition 33

Erika Ishii – Ghost of Yotei

Jennifer English – Clair Obscur: Expedition 33

Tom McKay – Kingdom Come: Deliverance II

Troy Baker – Indiana Jones

En iyi yardımcı oyuncu

Alix Wilton Regan – Lies of P: Overture

Charlie Cox – Clair Obscur: Expedition 33

Jane Perry – Dead Take

Jeffrey Wright – Dispatch

Kirsty Rider – Clair Obscur: Expedition 33

Troy Baker – Death Stranding 2

BAFTA Oyun Ödülleri’nde şimdiye kadar büyük ödüle ulaşan oyunlar

Her yıl düzenli olarak hayata geçirilen BAFTA Oyun Ödülleri organizasyonunda şimdiye dek “En İyi Oyun” dalında büyük ödüle layık görülen oyunlar şunlar:

Yıl Kazanan oyun Geliştirici 2025 Astro Bot Team ASOBI 2024 Baldur’s Gate 3 Larian Studios 2023 Vampire Survivors poncle 2022 Returnal Housemarque 2021 Hades Supergiant Games 2020 Outer Wilds Mobius Digital 2019 God of War Santa Monica Studio 2018 What Remains of Edith Finch Giant Sparrow 2017 Uncharted 4: A Thief’s End Naughty Dog 2016 Fallout 4 Bethesda Game Studios 2015 Destiny Bungie 2014 The Last of Us Naughty Dog 2013 Dishonored Arkane Studios 2012 Portal 2 Valve 2011 Mass Effect 2 BioWare 2010 Batman: Arkham Asylum Rocksteady Studios 2009 Super Mario Galaxy Nintendo EAD 2008 BioShock 2K Boston / 2K Australia 2007 Ghost Recon Advanced Warfighter Ubisoft Paris 2006 Ödül Verilmedi – 2005 Half-Life 2 Valve 2004 Call of Duty Infinity Ward