BAFTA Oyun Ödülleri 2026 adayları duyuruldu: İşte yılın çıkan oyunları

- Britanya Akademisi tarafından düzenlenen 2026 BAFTA Oyun Ödülleri'nde adaylar açıklandı.
- Clair Obscur: Expedition 33 oyunu 12 kategoride aday gösterilerek rekor kırdı.
- 9 adaylıkla Dispatch ve 8 adaylıkla Ghost of Yōtei ise zirveyi yakından takip etti.
- Yılın En İyi Oyunu kategorisinde ARC Raiders, Blue Prince, Clair Obscur, Dispatch, Ghost of Yōtei ve Indiana Jones gibi popüler oyunlar yarışacak.
- Kazanan oyunlar 2026'nın bahar aylarında Londra'da düzenlenecek görkemli bir törenle duyurulacak.
Oyun dünyasının en prestijli etkinliklerinden biri olan BAFTA Oyun Ödülleri (British Academy Games Awards) için 2026 adayları resmen duyuruldu. Geçtiğimiz aylarda açıklanan 64 oyunluk ön eleme listesinin ardından şimdi tablo daha da daraltıldı.
Oyunseverler tarafından merakla beklenen organizasyon, büyük bütçeli yapımların yanı sıra yüksek yaratıcılığıyla öne çıkan bağımsız oyunları da bir araya getiriyor. Geçen yıl ödülleri adeta silip süpürerek tüm zamanların en çok ödül alan oyunu olan Clair Obscur: Expedition 33, elde etmiş olduğu 12 farklı adaylıkla bu yılın mutlak favorilerinden biri olarak dikkat çekiyor.
2026 BAFTA Oyun Ödülleri adayları açıklandı
Clair Obscur: Expedition 33 bu yıl BAFTA’da En İyi Oyun, Oyun Tasarımı, Hikaye ve Sanatsal Başarı da dahil olmak üzere toplamda 12 adaylığa ulaştı. Bununla birlikte seslendirme ekibinde yer alan Ben Starr, Jennifer English, Charlie Cox ve Kirsty Rider da etkileyici performanslarıyla adaylık elde etti.
9 adaylıkla listede dikkat çeken bir başka isim olan Dispatch ise En İyi Oyun ve En İyi İlk Oyun gibi dallarda yarışıyor. Sucker Punch’ın yeni gözbebeği Ghost of Yötei ise 8 adaylıkla listede bulunuyor.
Bu yılın diğer öne çıkan oyunları arasında Death Stranding 2: On the Beach, Indiana Jones and the Great Circle, Blue Prince, Hades II, Hollow Knight ve ARC Raiders gibi yapımlar dikkat topluyor.
2026 BAFTA Oyun Ödülleri adayları tam listesi şu şekilde karşımıza çıkıyor:
Yılın en iyi oyunu
- ARC Raiders
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Dispatch
- Ghost of Yotei
- Indiana Jones
En iyi İngiliz yapımı oyun
- Atomfall
- Citizen Sleeper 2
- Mafia: The Old Country
- Monument Valley 3
- Powerwash Simulator 2
- Two Point Museum
En iyi ilk oyun
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Consume Me
- Despelote
- Dispatch
- The Midnight Walk
En iyi gelişen oyun
- Fallout 76
- Helldivers 2
- Hitman World of Assassination
- No Man’s Sky
- Vampire Survivors
- Warhammer 40,000: Space Marine 2
En iyi animasyon
- Battlefield 6
- Death Stranding 2
- Dispatch
- Ghost of Yotei
- Hades II
- Hollow Knight: Silksong
En iyi sanatsal başarı
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2
- Dispatch
- Ghost of Yotei
- Hollow Knight: Silksong
- South of Midnight
En iyi ses
- ARC Raiders
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2
- Dispatch
- Ghost of Yotei
- Indiana Jones
En iyi aile oyunu
- Donkey Kong Bananza
- Is This Seat Taken?
- LEGO Party!
- Mario Kart World
- Powerwash Simulator 2
- Two Point Museum
En iyi eğlence ötesi oyun
- The Alters
- And Roger
- Citizen Sleeper 2
- Consume Me
- Despelote
- STALKER 2
En iyi oyun tasarımı
- Ball X Pit
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Ghost of Yotei
- Hades II
- Split Fiction
En iyi çok oyunculu oyun
- ARC Raiders
- Dune: Awakening
- Elden Ring Nightreign
- LEGO Party!
- PEAK
- Split Fiction
Müzikleri en iyi oyun
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2
- Dispatch
- Ghost of Yotei
- Hollow Knight: Silksong
- Indiana Jones
En iyi hikaye anlatımı
- The Alters
- Blue Prince
- Clair Obscur: Expedition 33
- Death Stranding 2
- Indiana Jones
- Kingdom Come: Deliverance II
En iyi tescilli fikir
- The Alters
- ARC Raiders
- Clair Obscur: Expedition 33
- Dispatch
- South of Midnight
- Split Fiction
En iyi teknik başarı
- ARC Raiders
- Death Stranding 2
- DOOM: The Dark Ages
- Ghost of Yotei
- Indiana Jones
- Split Fiction
En iyi başrol oyuncusu
- Aaron Paul – Dispatch
- Ben Starr – Clair Obscur: Expedition 33
- Erika Ishii – Ghost of Yotei
- Jennifer English – Clair Obscur: Expedition 33
- Tom McKay – Kingdom Come: Deliverance II
- Troy Baker – Indiana Jones
En iyi yardımcı oyuncu
- Alix Wilton Regan – Lies of P: Overture
- Charlie Cox – Clair Obscur: Expedition 33
- Jane Perry – Dead Take
- Jeffrey Wright – Dispatch
- Kirsty Rider – Clair Obscur: Expedition 33
- Troy Baker – Death Stranding 2
BAFTA Oyun Ödülleri’nde şimdiye kadar büyük ödüle ulaşan oyunlar
Her yıl düzenli olarak hayata geçirilen BAFTA Oyun Ödülleri organizasyonunda şimdiye dek “En İyi Oyun” dalında büyük ödüle layık görülen oyunlar şunlar:
|Yıl
|Kazanan oyun
|Geliştirici
|2025
|Astro Bot
|Team ASOBI
|2024
|Baldur’s Gate 3
|Larian Studios
|2023
|Vampire Survivors
|poncle
|2022
|Returnal
|Housemarque
|2021
|Hades
|
Supergiant Games
|2020
|Outer Wilds
|Mobius Digital
|2019
|God of War
|
Santa Monica Studio
|2018
|What Remains of Edith Finch
|Giant Sparrow
|2017
|Uncharted 4: A Thief’s End
|Naughty Dog
|2016
|Fallout 4
|
Bethesda Game Studios
|2015
|Destiny
|Bungie
|2014
|The Last of Us
|Naughty Dog
|2013
|Dishonored
|Arkane Studios
|2012
|Portal 2
|Valve
|2011
|Mass Effect 2
|BioWare
|2010
|Batman: Arkham Asylum
|
Rocksteady Studios
|2009
|Super Mario Galaxy
|Nintendo EAD
|2008
|BioShock
|
2K Boston / 2K Australia
|2007
|Ghost Recon Advanced Warfighter
|Ubisoft Paris
|2006
|Ödül Verilmedi
|–
|2005
|Half-Life 2
|Valve
|2004
|Call of Duty
|Infinity Ward