Clair Obscur: Expedition 33, BAFTA Oyun Ödülleri 2026’ya damga vurdu

- 2026 BAFTA Oyun Ödülleri, Londra’daki Queen Elizabeth Hall’da gerçekleştirilen törende sahiplerini buldu.
- Clair Obscur: Expedition 33 oyunu En İyi Oyun, En İyi Çıkış Yapan Oyun ve En İyi Başrol Oyuncusu (Jennifer English) ödüllerine ulaştı.
- Dispatch oyunu Animasyon, Ses Başarısı ve En İyi Yardımcı Oyuncu (Jeffrey Wright) dallarında üç ödül aldı.
Oyun dünyasının en saygın organizasyonlarından biri olan BAFTA Oyun Ödülleri (British Academy Games Awards) 2026 kazananları resmen duyuruldu. Londra’da gerçekleştirilen ve Elz the Witch tarafından sunulan ödül töreninde geçen yıl piyasaya çıkan ve dikkat toplayan oyunlar rekabete girdi.
Tüm zamanların en çok ödül kazanan oyunu olarak bilinen Clair Obscur: Expedition 33, BAFTA Oyun Ödülleri 2026 etkinliğinde de “En İyi Oyun” dalında onurlandırıldı. Yarışmada 12 adaylık elde eden oyun, 3 kategoride zirvenin sahibi oldu.
BAFTA Oyun Ödülleri 2026 kazananları açıklandı
Clair Obscur: Expedition 33, BAFTA’da “En İyi Oyun” kategorisinin yanı sıra “En İyi Çıkış Yapan Oyun” ve “Başrolde En İyi Performans” dalında Jennifer English’in etkileyici performansıyla ödülleri toplayarak geceye damgasını vurdu.
Dispatch oyunu Animasyon, Ses Başarısı ve En İyi Yardımcı Oyuncu (Jeffrey Wright) dallarında üç ödül aldı. Hideo Kojima imzalı Death Stranding 2: On the Beatch oyunu da “Sanatsal Başarı” dalında ödüle layık görüldü. Ghost of Yötei oyunuysa “Teknik Başarı” ve “En İyi Müzik” ödüllerinin sahibi oldu.
BAFTA Oyun Ödülleri 2026 kazananları şu şekilde karşımıza çıkıyor:
En İyi Oyun
- ARC Raiders
- Blue Prince
- Expedition 33 – Kazanan
- Dispatch
- Ghost of Yotei
- Indiana Jones
En İyi İngiliz Oyunu
- Atomfall – Kazanan
- Citizen Sleeper 2
- Mafia: The Old Country
- Monument Valley 3
- Powerwash Simulator 2
- Two Point Museum
En İyi İlk Oyun
- Blue Prince
- Expedition 33 – Kazanan
- Consume Me
- Despelote
- Dispatch
- The Midnight Walk
Gelişmeye Devam Eden Oyun
- Fallout 76
- Helldivers 2
- Hitman World of Assassination
- No Man’s Sky – Kazanan
- Vampire Survivors
- Warhammer 40,000: Space Marine 2
Animasyon
- Battlefield 6
- Death Stranding 2
- Dispatch – Kazanan
- Ghost of Yotei
- Hades II
- Hollow Knight: Silksong
Sanatsal Başarı
- Expedition 33
- Death Stranding 2 – Kazanan
- Dispatch
- Ghost of Yotei
- Hollow Knight: Silksong
- South of Midnight
Ses
- ARC Raiders
- Expedition 33
- Death Stranding 2
- Dispatch – Kazanan
- Ghost of Yotei
- Indiana Jones
Aile Oyunu
- Donkey Kong Bananza
- Is This Seat Taken?
- LEGO Party! – Kazanan
- Mario Kart World
- Powerwash Simulator 2
- Two Point Museum
Yaşam Boyu Başarı
- Ilkka Pannanen – Kazanan
Eğlence Ötesi Oyun
- The Alters
- And Roger
- Citizen Sleeper 2
- Consume Me
- Despelote – Kazanan
- STALKER 2
Oyun Tasarımı
- Ball X Pit
- Blue Prince – Kazanan
- Expedition 33
- Ghost of Yotei
- Hades II
- Split Fiction
Çok Oyunculu Oyun
- ARC Raiders – Kazanan
- Dune: Awakening
- Elden Ring Nightreign
- LEGO Party!
- PEAK
- Split Fiction
Müzik
- Expedition 33
- Death Stranding 2
- Dispatch
- Ghost of Yotei – Kazanan
- Hollow Knight: Silksong
- Indiana Jones
Hikaye
- The Alters
- Blue Prince
- Expedition 33
- Death Stranding 2
- Indiana Jones
- Kingdom Come: Deliverance II – Kazanan
Yeni IP
- The Alters
- ARC Raiders
- Expedition 33
- Dispatch
- South of Midnight – Kazanan
- Split Fiction
Başrolde En İyi Performans
- Aaron Paul – Dispatch
- Ben Starr – Expedition 33
- Erika Ishii – Ghost of Yotei
- Jennifer English – Expedition 33 – Kazanan
- Tom McKay – Kingdom Come: Deliverance II
- Troy Baker – Indiana Jones
Yardımcı Rolde En İyi Performans
- Alix Wilton Regan – Lies of P: Overture
- Charlie Cox – Expedition 33
- Jane Perry – Dead Take
- Jeffrey Wright – Dispatch – Kazanan
- Kirsty Rider – Expedition 33
- Troy Baker – Death Stranding 2
Teknik Başarı
- ARC Raiders
- Death Stranding 2
- DOOM: The Dark Ages
- Ghost of Yotei – Kazanan
- Indiana Jones
- Split Fiction
BAFTA Oyun Ödülleri’nde büyük ödül alan tüm oyunlar
BAFTA Oyun Ödülleri’nde şu ana kadar “En İyi Oyun” ödülünü almaya hak kazanan oyunlar şu şekilde:
|Yıl
|Kazanan oyun
|Geliştirici
|2026
|Clair Obscur: Expedition 33
|Sandfall Interactive
|2025
|Astro Bot
|Team ASOBI
|2024
|Baldur’s Gate 3
|Larian Studios
|2023
|Vampire Survivors
|poncle
|2022
|Returnal
|Housemarque
|2021
|Hades
|
Supergiant Games
|2020
|Outer Wilds
|Mobius Digital
|2019
|God of War
|
Santa Monica Studio
|2018
|What Remains of Edith Finch
|Giant Sparrow
|2017
|Uncharted 4: A Thief’s End
|Naughty Dog
|2016
|Fallout 4
|
Bethesda Game Studios
|2015
|Destiny
|Bungie
|2014
|The Last of Us
|Naughty Dog
|2013
|Dishonored
|Arkane Studios
|2012
|Portal 2
|Valve
|2011
|Mass Effect 2
|BioWare
|2010
|Batman: Arkham Asylum
|
Rocksteady Studios
|2009
|Super Mario Galaxy
|Nintendo EAD
|2008
|BioShock
|
2K Boston / 2K Australia
|2007
|Ghost Recon Advanced Warfighter
|Ubisoft Paris
|2006
|Ödül Verilmedi
|–
|2005
|Half-Life 2
|Valve
|2004
|Call of Duty
|Infinity Ward