Clair Obscur: Expedition 33, BAFTA Oyun Ödülleri 2026’ya damga vurdu

2026 BAFTA Oyun Ödülleri, Londra’daki Queen Elizabeth Hall’da gerçekleştirilen törende sahiplerini buldu.

Clair Obscur: Expedition 33 oyunu En İyi Oyun, En İyi Çıkış Yapan Oyun ve En İyi Başrol Oyuncusu (Jennifer English) ödüllerine ulaştı.

Dispatch oyunu Animasyon, Ses Başarısı ve En İyi Yardımcı Oyuncu (Jeffrey Wright) dallarında üç ödül aldı.

Oyun dünyasının en saygın organizasyonlarından biri olan BAFTA Oyun Ödülleri (British Academy Games Awards) 2026 kazananları resmen duyuruldu. Londra’da gerçekleştirilen ve Elz the Witch tarafından sunulan ödül töreninde geçen yıl piyasaya çıkan ve dikkat toplayan oyunlar rekabete girdi.

Clair Obscur: Expedition 33, BAFTA’da “En İyi Oyun” kategorisinin yanı sıra “En İyi Çıkış Yapan Oyun” ve “Başrolde En İyi Performans” dalında Jennifer English’in etkileyici performansıyla ödülleri toplayarak geceye damgasını vurdu.

Dispatch oyunu Animasyon, Ses Başarısı ve En İyi Yardımcı Oyuncu (Jeffrey Wright) dallarında üç ödül aldı. Hideo Kojima imzalı Death Stranding 2: On the Beatch oyunu da “Sanatsal Başarı” dalında ödüle layık görüldü. Ghost of Yötei oyunuysa “Teknik Başarı” ve “En İyi Müzik” ödüllerinin sahibi oldu.

BAFTA Oyun Ödülleri 2026 kazananları şu şekilde karşımıza çıkıyor:

En İyi Oyun

ARC Raiders

Blue Prince

Expedition 33 – Kazanan

Dispatch

Ghost of Yotei

Indiana Jones

En İyi İngiliz Oyunu

Atomfall – Kazanan

Citizen Sleeper 2

Mafia: The Old Country

Monument Valley 3

Powerwash Simulator 2

Two Point Museum

En İyi İlk Oyun

Blue Prince

Expedition 33 – Kazanan

Consume Me

Despelote

Dispatch

The Midnight Walk

Gelişmeye Devam Eden Oyun

Fallout 76

Helldivers 2

Hitman World of Assassination

No Man’s Sky – Kazanan

Vampire Survivors

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Animasyon

Battlefield 6

Death Stranding 2

Dispatch – Kazanan

Ghost of Yotei

Hades II

Hollow Knight: Silksong

Sanatsal Başarı

Expedition 33

Death Stranding 2 – Kazanan

Dispatch

Ghost of Yotei

Hollow Knight: Silksong

South of Midnight

Ses

ARC Raiders

Expedition 33

Death Stranding 2

Dispatch – Kazanan

Ghost of Yotei

Indiana Jones

Aile Oyunu

Donkey Kong Bananza

Is This Seat Taken?

LEGO Party! – Kazanan

Mario Kart World

Powerwash Simulator 2

Two Point Museum

Yaşam Boyu Başarı

Ilkka Pannanen – Kazanan

Eğlence Ötesi Oyun

The Alters

And Roger

Citizen Sleeper 2

Consume Me

Despelote – Kazanan

STALKER 2

Oyun Tasarımı

Ball X Pit

Blue Prince – Kazanan

Expedition 33

Ghost of Yotei

Hades II

Split Fiction

Çok Oyunculu Oyun

ARC Raiders – Kazanan

Dune: Awakening

Elden Ring Nightreign

LEGO Party!

PEAK

Split Fiction

Müzik

Expedition 33

Death Stranding 2

Dispatch

Ghost of Yotei – Kazanan

Hollow Knight: Silksong

Indiana Jones

Hikaye

The Alters

Blue Prince

Expedition 33

Death Stranding 2

Indiana Jones

Kingdom Come: Deliverance II – Kazanan

Yeni IP

The Alters

ARC Raiders

Expedition 33

Dispatch

South of Midnight – Kazanan

Split Fiction

Başrolde En İyi Performans

Aaron Paul – Dispatch

Ben Starr – Expedition 33

Erika Ishii – Ghost of Yotei

Jennifer English – Expedition 33 – Kazanan

Tom McKay – Kingdom Come: Deliverance II

Troy Baker – Indiana Jones

Yardımcı Rolde En İyi Performans

Alix Wilton Regan – Lies of P: Overture

Charlie Cox – Expedition 33

Jane Perry – Dead Take

Jeffrey Wright – Dispatch – Kazanan

Kirsty Rider – Expedition 33

Troy Baker – Death Stranding 2

Teknik Başarı

ARC Raiders

Death Stranding 2

DOOM: The Dark Ages

Ghost of Yotei – Kazanan

Indiana Jones

Split Fiction

BAFTA Oyun Ödülleri’nde büyük ödül alan tüm oyunlar

BAFTA Oyun Ödülleri’nde şu ana kadar “En İyi Oyun” ödülünü almaya hak kazanan oyunlar şu şekilde:

Yıl Kazanan oyun Geliştirici 2026 Clair Obscur: Expedition 33 Sandfall Interactive 2025 Astro Bot Team ASOBI 2024 Baldur’s Gate 3 Larian Studios 2023 Vampire Survivors poncle 2022 Returnal Housemarque 2021 Hades Supergiant Games 2020 Outer Wilds Mobius Digital 2019 God of War Santa Monica Studio 2018 What Remains of Edith Finch Giant Sparrow 2017 Uncharted 4: A Thief’s End Naughty Dog 2016 Fallout 4 Bethesda Game Studios 2015 Destiny Bungie 2014 The Last of Us Naughty Dog 2013 Dishonored Arkane Studios 2012 Portal 2 Valve 2011 Mass Effect 2 BioWare 2010 Batman: Arkham Asylum Rocksteady Studios 2009 Super Mario Galaxy Nintendo EAD 2008 BioShock 2K Boston / 2K Australia 2007 Ghost Recon Advanced Warfighter Ubisoft Paris 2006 Ödül Verilmedi – 2005 Half-Life 2 Valve 2004 Call of Duty Infinity Ward