    Clair Obscur: Expedition 33, BAFTA Oyun Ödülleri 2026’ya damga vurdu

    22. BAFTA Oyun Ödülleri (2026) Londra’da düzenlenen görkemli törenle sahiplerini buldu. Clair Obscur: Expedition 33 "En İyi Oyun" ödülünü aldı.
    BAFTA Oyun Ödülleri 2026 kazananları açıklandı
    Reklam
    • 2026 BAFTA Oyun Ödülleri, Londra’daki Queen Elizabeth Hall’da gerçekleştirilen törende sahiplerini buldu.
    • Clair Obscur: Expedition 33 oyunu En İyi Oyun, En İyi Çıkış Yapan Oyun ve En İyi Başrol Oyuncusu (Jennifer English) ödüllerine ulaştı.
    • Dispatch oyunu Animasyon, Ses Başarısı ve En İyi Yardımcı Oyuncu (Jeffrey Wright) dallarında üç ödül aldı.

    Oyun dünyasının en saygın organizasyonlarından biri olan BAFTA Oyun Ödülleri (British Academy Games Awards) 2026 kazananları resmen duyuruldu. Londra’da gerçekleştirilen ve Elz the Witch tarafından sunulan ödül töreninde geçen yıl piyasaya çıkan ve dikkat toplayan oyunlar rekabete girdi.

    Tüm zamanların en çok ödül kazanan oyunu olarak bilinen Clair Obscur: Expedition 33, BAFTA Oyun Ödülleri 2026 etkinliğinde de “En İyi Oyun” dalında onurlandırıldı. Yarışmada 12 adaylık elde eden oyun, 3 kategoride zirvenin sahibi oldu.

    Reklam

    Clair Obscur: Expedition 33, BAFTA’da “En İyi Oyun” kategorisinin yanı sıra “En İyi Çıkış Yapan Oyun” ve “Başrolde En İyi Performans” dalında Jennifer English’in etkileyici performansıyla ödülleri toplayarak geceye damgasını vurdu.

    Dispatch oyunu Animasyon, Ses Başarısı ve En İyi Yardımcı Oyuncu (Jeffrey Wright) dallarında üç ödül aldı. Hideo Kojima imzalı Death Stranding 2: On the Beatch oyunu da “Sanatsal Başarı” dalında ödüle layık görüldü. Ghost of Yötei oyunuysa “Teknik Başarı” ve “En İyi Müzik” ödüllerinin sahibi oldu.

    BAFTA Oyun Ödülleri 2026 kazananları şu şekilde karşımıza çıkıyor:

    En İyi Oyun

    • ARC Raiders
    • Blue Prince
    • Expedition 33 – Kazanan
    • Dispatch
    • Ghost of Yotei
    • Indiana Jones

    En İyi İngiliz Oyunu

    • Atomfall – Kazanan
    • Citizen Sleeper 2
    • Mafia: The Old Country
    • Monument Valley 3
    • Powerwash Simulator 2
    • Two Point Museum

    En İyi İlk Oyun

    • Blue Prince
    • Expedition 33 – Kazanan
    • Consume Me
    • Despelote
    • Dispatch
    • The Midnight Walk

    Gelişmeye Devam Eden Oyun

    • Fallout 76
    • Helldivers 2
    • Hitman World of Assassination
    • No Man’s Sky – Kazanan
    • Vampire Survivors
    • Warhammer 40,000: Space Marine 2

    Animasyon

    • Battlefield 6
    • Death Stranding 2
    • Dispatch – Kazanan
    • Ghost of Yotei
    • Hades II
    • Hollow Knight: Silksong

    Sanatsal Başarı

    • Expedition 33
    • Death Stranding 2 – Kazanan
    • Dispatch
    • Ghost of Yotei
    • Hollow Knight: Silksong
    • South of Midnight

    Ses

    • ARC Raiders
    • Expedition 33
    • Death Stranding 2
    • Dispatch – Kazanan
    • Ghost of Yotei
    • Indiana Jones

    Aile Oyunu

    • Donkey Kong Bananza
    • Is This Seat Taken?
    • LEGO Party! – Kazanan
    • Mario Kart World
    • Powerwash Simulator 2
    • Two Point Museum

    Yaşam Boyu Başarı

    • Ilkka Pannanen – Kazanan

    Eğlence Ötesi Oyun

    • The Alters
    • And Roger
    • Citizen Sleeper 2
    • Consume Me
    • Despelote – Kazanan
    • STALKER 2

    Oyun Tasarımı

    • Ball X Pit
    • Blue Prince – Kazanan
    • Expedition 33
    • Ghost of Yotei
    • Hades II
    • Split Fiction

    Çok Oyunculu Oyun

    • ARC Raiders – Kazanan
    • Dune: Awakening
    • Elden Ring Nightreign
    • LEGO Party!
    • PEAK
    • Split Fiction

    Müzik

    • Expedition 33
    • Death Stranding 2
    • Dispatch
    • Ghost of Yotei – Kazanan
    • Hollow Knight: Silksong
    • Indiana Jones

    Hikaye

    • The Alters
    • Blue Prince
    • Expedition 33
    • Death Stranding 2
    • Indiana Jones
    • Kingdom Come: Deliverance II – Kazanan

    Yeni IP

    • The Alters
    • ARC Raiders
    • Expedition 33
    • Dispatch
    • South of Midnight – Kazanan
    • Split Fiction

    Başrolde En İyi Performans

    • Aaron Paul – Dispatch
    • Ben Starr – Expedition 33
    • Erika Ishii – Ghost of Yotei
    • Jennifer English – Expedition 33 – Kazanan
    • Tom McKay – Kingdom Come: Deliverance II
    • Troy Baker – Indiana Jones

    Yardımcı Rolde En İyi Performans

    • Alix Wilton Regan – Lies of P: Overture
    • Charlie Cox – Expedition 33
    • Jane Perry – Dead Take
    • Jeffrey Wright – Dispatch – Kazanan
    • Kirsty Rider – Expedition 33
    • Troy Baker – Death Stranding 2

    Teknik Başarı

    • ARC Raiders
    • Death Stranding 2
    • DOOM: The Dark Ages
    • Ghost of Yotei – Kazanan
    • Indiana Jones
    • Split Fiction

    BAFTA Oyun Ödülleri’nde büyük ödül alan tüm oyunlar

    BAFTA Oyun Ödülleri’nde şu ana kadar “En İyi Oyun” ödülünü almaya hak kazanan oyunlar şu şekilde:

    Yıl Kazanan oyun Geliştirici
    2026 Clair Obscur: Expedition 33 Sandfall Interactive
    2025 Astro Bot Team ASOBI
    2024 Baldur’s Gate 3 Larian Studios
    2023 Vampire Survivors poncle
    2022 Returnal Housemarque
    2021 Hades
    Supergiant Games
    2020 Outer Wilds Mobius Digital
    2019 God of War
    Santa Monica Studio
    2018 What Remains of Edith Finch Giant Sparrow
    2017 Uncharted 4: A Thief’s End Naughty Dog
    2016 Fallout 4
    Bethesda Game Studios
    2015 Destiny Bungie
    2014 The Last of Us Naughty Dog
    2013 Dishonored Arkane Studios
    2012 Portal 2 Valve
    2011 Mass Effect 2 BioWare
    2010 Batman: Arkham Asylum
    Rocksteady Studios
    2009 Super Mario Galaxy Nintendo EAD
    2008 BioShock
    2K Boston / 2K Australia
    2007 Ghost Recon Advanced Warfighter Ubisoft Paris
    2006 Ödül Verilmedi
    2005 Half-Life 2 Valve
    2004 Call of Duty Infinity Ward

    Reklam
    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

