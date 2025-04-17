190 TL’lik Botanicula oyunu bu hafta Epic Games’te ücretsiz oldu

Epic Games bu haftaki ücretsiz oyununu duyurdu.

190 TL değerindeki Botanicula bedava yayınlandı.

Oyunseverler 24 Nisan Perşembe gününe kadar oyunu herhangi bir ücret ödemeden kütüphanesine yükleyebilir.

Popüler oyun platformu Epic Games, haftanın ücretsiz oyunu ile karşımıza çıktı. Şirket tarafından duyurulan bu haftaki bedava oyun Botanicula seçildi. İlgi çekici bu yapım, Epic Games Store platformu üzerinden 24 Nisan Perşembe gününe kadar ücretsiz olarak indirilebilir.

Amanita Design tarafından geliştirilen ve yayınlanan Botanicula, bağımsız bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkıyor. İlk olarak 19 Nisan 2012’de piyasaya çıkan oyun, 31 Ekim 2023’ten bu yana Epic Games Store kataloğunda mevcut durumda.

Daha önce Epic Games’ten ücretsiz oyun hediyesi almayanlar için önemli bir hatırlatma yapmakta fayda var. Oyun, kullanımdan sonra oyuncunun hesabında sonsuza kadar kalacak. Yani yalnızca bir hafta boyunca değil, bir kez indirdikten sonra dilediğiniz zaman oyuna erişmeniz mümkün hale gelecek.

Botanicula konusu ve özellikleri

Machinarium ve Samorost serileriyle adından söz ettiren Amanita Design tarafından sunulan Botanicula, point-and-click tarzı bir macera deneyimine ev sahipliği yapıyor. Kendine özgü el çizimi tarzında grafikler sunan oyun, absürt mizah dili ve etkileyici müzikleriyle beğeni topluyor.

Tamamen görsel ve işitsel bir deneyime odaklanan Botanicula’da herhangi bir şekilde diyalog bulunmuyor. Bulmaca temelli oyun, etrafınızda yer alan ayrıntılarla etkileşim kurarak sırları çözmenize olanak tanıyor.

Botanicula nasıl ücretsiz indirilir?

Epic Games Store tarafından bu hafta ücretsiz olarak sunulan Botanicula’yı siz de hemen kolaylıkla bedava bir şekilde edinebilirsiniz. Yalnızca birkaç dakikanızı ayırarak aşağıdaki adımları takip edip oyunu kütüphanenize eklemeniz mümkün:

Öncelikle Epic Games Store’u açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Botanicula oyununun sayfasını açın.

“Yükle” butonuna basın.

Botanicula sistem gereksinimleri