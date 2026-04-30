Hogwarts Legacy oyunu Epic Games’te ücretsiz oldu: Nasıl indirilir?

Epic Games Store, popüler aksiyon-RPG oyunu Hogwarts Legacy'yi kısa süreliğine ücretsiz yaptı.

Oyuncular 3 Mayıs Pazar gününe kadar oyunu bedava ve kalıcı olarak kütüphanelerine ekleyebilecek.

Büyücülük dünyasında geçen açık dünya macerası, Harry Potter evrenini 1800'lerin sonunda keşfetme olanağına ev sahipliğinde bulunuyor.

Warner Bros. Games imzalı Hogwarts Legacy oyunu bu hafta Epic Games Store platformunda ücretsiz olarak oyunseverlere sunuldu. Sevilen yapımın PC sürümü, 3 Mayıs Pazar gününe kadar ücretsiz olarak edinilebilecek.

Normal satış fiyatı 2.100 TL olan Harry Potter oyunu daha önce de Epic Games’te ücretsiz olmuştu. Epic’in 2025 Noel hediyeleri arasında yer alan oyun, bir günlüğüne oyunseverlere bedava sunulmuştu. Şimdi kaçıranlar için bir fırsat daha geldi.

Hogwarts Legacy neler sunuyor?

Hogwarts Legacy, Harry Potter evreninde geçen bir aksiyon-macera oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Avalanche Studios tarafından geliştirilen oyun, Warner Bros. Games imzasıyla 10 Şubat 2023 tarihinde resmi olarak piyasaya sürüldü.

Epic Games Store’da ücretsiz olan Hogwarts Legacy’nin konusu şu şekilde özetleniyor:

“Hogwarts Legacy, Harry Potter kitaplarında tanıştığımız evrende geçen, açık dünyaya sahip aksiyonlu bir RPG oyunudur. Büyülü canavarları keşfederken tanıdık ve yeni yerlerde yolculuğa çıkın, karakterinizi özelleştirin ve iksir üretin, büyü yapmada ustalaşıp yeteneklerinizi geliştirin ve hep olmayı istediğiniz o büyücüyü olun. 1800’lerde Hogwarts’ı yaşayın. Bu oyunda karakteriniz, büyücülük dünyasını yerle bir etmekle tehdit eden kadim bir sırrın anahtarını elinde tutan bir öğrenci. Çeşitli müttefikler edinin, Karanlık büyücülerle savaşın ve büyücülük dünyasının kaderini tayin edin. Mirasınızın nasıl olacağı size bağlı. Yazılmamış olanı yaşayın.”

Hogwarts Legacy PC sistem gereksinimleri

Minimum gereksinimler Önerilen gereksinimler İşletim sistemi Windows 10 Windows 10 İşlemci Intel Core i5-8400 veya AMD Ryzen 5 2600 Intel Core i7-8700 veya AMD Ryzen 5 3600 RAM 16 GB 16 GB Depolama 85 GB 85 GB DirectX DX 12 DX 12 Ekran kartı NVIDIA GeForce GTX 1070 veya AMD RX Vega 56 NVIDIA GeForce 1080 Ti veya AMD RX 5700 XT Diğer SSD (Tercih Edilen), HDD (Desteklenir), 1080p/60 fps, Düşük Kalite Ayarları SSD, 1080p/60 fps, Yüksek Kalite Ayarları

Hogwarts Legacy Epic Games Store’dan nasıl ücretsiz indirilir?

Epic Games Store’dan ücretsiz Hogwarts Legacy indirmek için aşağıdaki adımları sırasıyla takip edebilirsiniz:

Öncelikle Epic Games Store’u açın. Sağ üst köşedeki Oturum Aç butonuna tıklayarak hesabınıza giriş yapın. Hesabınız yoksa bir e-posta adresiyle ya da Facebook/Google/konsol hesaplarınızla kolayca yeni bir hesap oluşturabilirsiniz. Mağaza ana sayfasında ya da “Ücretsiz Oyunlar” (Free Games) sekmesinde haftanın ücretsiz oyununu bulun. Hogwarts Legacy sayfasına ulaştıktan sonra “Yükle” (Get) yazan butona tıklayın. Epic Games Başlatıcısı’nı açarak oyunu artık bilgisayarınıza kurabilirsiniz.

Bu bağlantıya tıklayarak Hogwarts Legacy’nin Epic Games Store sayfasına ulaşabilirsiniz.