13 yıldır geliştirilen efsane FPS oyunu nihayet yayınlandı

Ücretsiz bir hayran projesi olan TimeSplitters Rewind nihayet Erken Erişim (Early Access) aşamasında yayınlandı.

13 yıllık geliştirme süresinin ardından oyunseverlere sunulan yapımda 28 harita, 91 karakter, 41 silah ve 20 farklı arcade tarzı mod yer alıyor.

Oyun, serinin üç oyunundaki harita, mod, karakter ve zorlukları birleştirerek nostaljik bir deneyim vaat ediyor.

TimeSplitters serisi teknik olarak Embracer Group kataloğunda yok olsa da pratikte TimeSplitters Rewind gibi hayran projelerinde varlığını sürdürüyor. 13 yıllık geliştirme sürecinin ardından ücretsiz oynanabilen oyun nihayet piyasaya çıktı.

Kısa sürede dikkatleri üzerine çeken FPS oyunu, serinin geçmişte aldığı oyunların farklı yönlerini bir araya getiriyor. Geliştirici ekibe göre proje, önceki tüm oyunlarda görülen haritalar, oyun modları, modeller ve zorlukları yeniden karşımıza çıkarıyor.

TimeSplitters Rewind neler sunuyor?

Orijinal versiyonuna sadık bir şekilde geliştirilen hayran yapımı ücretsiz FPS oyunu, aynı zamanda bazı oynanış düzenlemeleri ve görsel iyileştirmeler de içeriyor. Fakat yine de bunun tam olarak bir Remake ya da Remastered sürümü olmadığını belirtmekte fayda var.

Öte yandan TimeSplitters Rewind lansmanının yalnızca Erken Erişim olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade ediliyor. Yine de şu anda halihazırda 28 harita, 91 karakter, 41 silah, 10 oyunculu haritalardan oluşan rekabetçi bir mod ve toplamda 20 arcade tarzı moda ev sahipliği yapılıyor.

PCGamer’ın haberine göre tamamen ücretsiz olan TimeSplitters Rewind, ilk oyundaki tüm hikaye içeriğiyle birlikte Erken Erişim’e geldi. Fakat bu aşamada bazı problemlerle karşılaşmanız olası diyebiliriz. Geliştirici ekip, mevcut sürümün önemli sayıda hata içerebileceği konusunda uyardı.

Dolayısıyla oyun aslında zaman içinde gelişmesi gereken geleneksel bir Erken Erişim oyunu olarak değerlendirilmekte fayda var. Projenin tamamı, Crytek’in serinin yaratıcısı olan Free Radical Design stüdyosunu satın aldığında kullanım hakkı verilen CryEngine kullanılarak geliştirilmeye başlandı.

Oyun, 2020’deki destek çağrısından sonra hayat buldu

TimeSplitters Rewind’ın resmi internet sitesinde, geliştiriciler projeyi ilerletmek için bir noktada Unreal Tournament’ın teknik altyapısını kullandıklarını söyledi. Fakat bunun Epic Games hizmet şartlarını ihlal ettiğini keşfettiklerini açıkladı.

Sonunda ekip, oyunu Unreal Engine 4’e geçirmeye karar verdi. Bu da ne yazık ki geliştirme sürecini daha da geciktiren bir unsur oldu.

Oyun, sanat yönetmeni Cameron Williams’ın 2020 yılında bu konuda yardım isteyen bir video çekme kararı sayesinde hayatta kalabildi. Bu çağrı, ücretsiz oynanabilen oyuna adanmış ekibin üç katına çıkmasına ve bu hafta yayınlanmasını sağlayan gerekli ivmeyi kazanmasına yardımcı oldu.

Son olarak en iyi ücretsiz Steam oyunları listemizdeki yapımlara da göz atabilirsiniz. Birbirinden eğlenceli çok sayıda bedava oyun sizleri bekliyor.