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    OnePlus Ace 5 kanlı canlı görüldü: İşte tasarımı

    Merakla beklenen OnePlus Ace 5 serisi için geri sayım başlarken, cihaz şık tasarımı ile kanlı canlı bir şekilde görüldü.
    OnePlus Ace 5
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    • OnePlus Ace 5 serisi çok yakında resmi olarak piyasaya sunulacak.
    • Merakla beklenen serinin tasarımı kanlı canlı bir şekilde paylaşıldı.
    • Göz alıcı bir görünüme sahip olması beklenen modelle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

    OnePlus Ace 5 serisi akıllı telefon ailesi için geri sayım başladı. Üst düzey özellikler ile donatılacak seri çok yakında resmi olarak piyasaya duyurulacak. Yeni nesil akıllı telefonun piyasaya sürüleceği doğrulandığından bu yana marka, modellerle ilgili ayrıntıları aşamalı olarak açıklamaya devam ediyor.

    Geçtiğimiz günlerde şirket, bir oyun testinden elde edilen veriler paylaşılarak cihazın güçlü performansını öne çıkardı. Şimdi ise OnePlus Ace 5 modelinin resmi görüntüleri paylaşılarak ultra ince kenarlara sahip ön ekranın tasarımı vurgulandı. Cihazla alakalı sır perdesi artık tümüyle ortadan kalkmış gibi görünüyor.

    OnePlus Ace 5 tasarımı nasıl olacak?

    Yayınlanan fotoğraflarda son derece dar çerçeveli düz bir ekran görülüyor. Gönderi yalnızca cihazın ön görünümüne odaklanıyor. OnePlus Ace 5 modelinin kamera modülü ile arka tasarımı gösterilmiyor. Aynı zamanda herhangi bir teknik özellik de açıklanmıyor.

    OnePlus Ace 5 tasarımı
    OnePlus tarafından Weibo’da yayınlanan OnePlus Ace 5 tasarımı.

    Bununla birlikte ortaya çıkan detaylara göre akıllı telefonun metal bir çerçeveye sahip olacağı anlaşılıyor. Bazı söylentilere göre arka yüz seramik kaplamaya sahip olabilir. Bu ayrıntı henüz doğrulanmasa da lansman yaklaşırken bizzat şirket tarafından yapılacak bir açıklamada ortaya çıkabilir.

    OnePlus Ace 5 teknik özellikleri

    Önceki söylentilere göre OnePlus Ace 5, 1,5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,78 inç BOE X2 8T LTPO ekrana sahip olacak. Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi, Snapdragon 8 Elite ile karşılaştırılabilir gelişmiş oyun performansı ve termal yönetim ile güçlü bir şekilde optimize edilmiş olacak.

    OnePlus Ace 5 ön tasarımı
    OnePlus tarafından Weibo’da yayınlanan OnePlus Ace 5 tasarımı.

    OnePlus Ace 5 modelinin 16 GB LPDDR5X RAM, 512GB UFS 4.0 dahili depolama alanı ve 100W hızlı şarj destekli 6,000 mAh pil kapasitesi ile gelmesi bekleniyor. Kamera tarafında modelin 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş sensör ve 2 MP makro sensöre sahip olacağı söyleniyor. Selfie’ler ve görüntülü aramalar için ise 16 MP ön kameraya sahip olacağı tahmin ediliyor.

    Son olarak OnePlus Ace 5’in çok yakında Çin pazarında resmi olarak piyasaya sunulacağını, akıllı telefonun küresel pazara ise OnePlus 13R adı altında geleceği öne sürülüyor.

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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