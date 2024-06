YouTube “videoların sonuna atlatan” can sıkıcı hatanın nedenini açıkladı

Son günlerde YouTube kullanıcıları “videoların kendi kendine sona atlaması” probleminden şikayet etmeye başlamıştı. Başlangıçta kullanıcılar bu sorunun AdBlock ve benzeri reklam engelleme uzantılarından kaynaklandığından şüphelenmişti. Fakat ortaya çıkan son gelişmeler bunun böyle olmadığını, sorunun başka bir sebepten meydana geldiğini gözler önüne serdi.

Bilindiği üzere YouTube uzun süredir reklam engelleyici uzantılara karşı bir savaş başlatmış durumda. Daha önce bununla alakalı ortaya çıkan raporlar, şirketin AdBlock kullanıcılarının YouTube deneyimlerini kasıtlı bir şekilde yavaşlattığını gündeme getirmişti. Hal böyleyken son günlerde ortaya çıkan yeni problemde de gözler önüne aynı yöne çevrilmişti. Ancak nihayet şirketten konuya ilişkin resmi bir açıklama geldi. İşte o açıklamanın detayları…

YouTube problemin AdBlock’tan kaynaklanmadığını belirtti

9to5Google tarafından aktarılan bilgilere göre YouTube sözcülerinden konuyla ilgili bir açıklama geldi. Şirket platformda meydana gelen bu sorunun AdBlock gibi reklam engelleme hizmetleri ile herhangi bir alakası olmadığını savundu. Çok sayıda kullanıcının şikayetçi olduğu söz konusu problemin, YouTube’un performansını iyileştirmek için gerçekleştirdiği bazı testlerden kaynaklandığı ifade edildi.

Şimdilik ne yazık ki bu hatanın yalnızca reklam engelleyici uzantı kullanan kişilerde mi görüldüğü belirsizliğini koruyor. Ortaya çıkan son raporlara göre söz konusu problem, AdBlock uzantısı devre dışı bırakıldığı durumda bile yaşanmaya devam ediyor. Dolayısıyla bu iddia, şirketin savunmasını güçlendirmeye yardımcı oluyor.

Şirket yaptığı son açıklamada konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer veriyor:

“Reklam engelleyiciler YouTube’un Hizmet Şartları’nı ihlal ediyor. Biz de bir süredir kullanıcıları en sevdikleri içerik oluşturucuları desteklemeye ve YouTube’da reklamlara izin vermeye veya reklamsız bir deneyim için YouTube Premium’u denemeye çağırıyoruz. YouTube’un performansını ve güvenilirliğini artırmaya yönelik ilgisiz bir çaba, reklam engelleyici kullanıcıları için ideal olmayan izleme deneyimleriyle sonuçlanabilir.”

Videoların sonuna atlatan can sıkıcı YouTube hatası her ne kadar daha çok AdBlock tarzı reklam engelleme uzantılarını kullanan kişilerde görülse de bu sorunun şirket tarafından kasti olarak yaratılmadığı vurgulanıyor. Her ne kadar bu konuda “tartışmalı” bir geçmişe sahip olsa da YouTube tüm iddiaları reddediyor. Şirket platformun performansını ve güvenilirliğini artırmaya dönük bazı çalışmalar yürüttüğünü, bahsi geçen problemlerin de bu sebeple meydana gelebileceğini aktarıyor.