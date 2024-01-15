YouTube neden yavaş çalışıyor? İşte kasma sebebi ve çözümü

Son günlerde YouTube neden kasıyor? Sosyal medyada birçok kullanıcı,”YouTube neden yavaş çalışıyor?” sorusunun cevabını aramaya başladı. Google çatısı altında faaliyet gösteren popüler video platformu, bazı kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre hafta sonundan bu yana kasma sorunu ile can sıkıyor. Şirketten şimdiye kadar konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmezken, problemin sebebi nihayet ortaya çıktı.

Kullanıcıların geri bildirimlerine göre YouTube reklam engelleyici uzantı ve programları kullanan kullanıcılara karşı yeni bir kısıtlama dalgası başlattı. X ve Reddit gibi platformlarda kullanıcılar, platformun reklam engelleyiciler aktif olduğunda ciddi bir şekilde yavaşlamaya başladığını aktardı. Uzantılar devre dışı bırakıldığında ise YouTube’un yeniden normal hızına döndüğü aktarıldı.

YouTube neden kasıyor? Reddit kullanıcısı açıkladı

Popüler sosyal medya platformu Reddit’te NightMean adlı bir kullanıcı, 13 Ocak Cumartesi günü uygulamadaki YouTube dizininden paylaşmış olduğu bir videoda, reklam engelleyiciler yüzünden platformun nasıl yavaşladığını gözler önüne serdi. Videoda kullanıcı, AdBlock uzantısını aktif ettiğinde çalıştırdığı YouTube videosu oldukça ağırlaşıyor. Fakat uzantı kapandığında platform yeniden hızlanmaya başlıyor.

Reddit kullanıcısının yapmış olduğu paylaşımdan önce birçok YouTube kullanıcısı bu sorunun kendi internet bağlantısından kaynaklandığını sanıyordu. Fakat YouTube’un kasma ve çökme sebebinin doğrudan reklam engelleyici uzantılardan kaynaklandığı ortaya çıktı.

Ortaya çıkan bilgilere göre kullanıcılar yalnızca platformda yavaşlama sorunuyla karşılaşmıyor. Bunun yanı sıra tam ekran moduna girerken, videoyu durdururken ya da diğer video ayarlarını değiştirirken de sorun yaratıyor. Kullanıcıların son derece canını sıkan bu problem, açık bir şekilde YouTube’un reklam engelleyici kullanan kullanıcıların performansını düşürmek adına yaptığı kasıtlı bir politika gibi görünüyor.

YouTube kasma sorunu nasıl çözünür?

YouTube platformu tarafından reklam engelleyici uzantı kullanan kullanıcıları kısıtlamak üzere atılan bu adım, aslında oldukça basit bir şekilde çözülebiliyor. AdBlock ya da benzeri bir uzantıya sahipseniz bunları tamamen kaldırmanız ya da en azından YouTube’da “Bu sitede duraklat” butonuna tıklamanız söz konusu problemi ortadan kaldıracaktır.

2023 yılının Ocak ayından Eylül’e kadar YouTube reklamlar sayesinde 22 milyar dolardan fazla gelir elde etmeyi başardı. Dolayısıyla şirket, finansal anlamda daha güçlü bir yapıya sahip olmak ve gelir kaybına uğramamak adına reklam engelleyicilere karşı büyük bir savaş başlatmış gibi görünüyor.

YouTube Premium fiyatları şu anda aylık 75,99 TL olarak karşımıza çıkıyor. Aynı haneden olmak kaydıyla toplamda 5 kişiye kadar destek veren Aile paketi ise ayda 115,99 TL’den erişilebiliyor. Son olarak YouTube yavaşlama sorunu, Premium aboneliğe sahip olan, fakat yine de AdBlock tarzı uzantıları aktif tutan kullanıcılarda da yaşanıyor. Ücretli üyelerin de yine uzantılarını kaldırarak bu sorundan kurtulabileceği belirtiliyor.