YouTube Premium Lite beş ülkeye daha geldi: Peki ya Türkiye?

YouTube Premium Lite artık daha fazla ülkede hizmet veriyor.

Şimdiye kadar bu seçenek yalnızca ABD, Avustralya, Almanya ve Tayland'da kullanılabiliyordu.

Platformdan gelen açıklamaya göre artık Arjantin, Brezilya, Kanada, Büyük Britanya ve Meksika'daki kullanıcılar da yeni paketten yararlanabilecek.

Dünyanın en popüler video platformu YouTube, izleyiciler için daha ekonomik bir abonelik seçeneği sunuyor. Şubat ayından belirli bölgelerde test edilen YouTube Premium Lite, standart paketin 13,99 dolarlık aylık ücretinden önemli ölçüde ucuz olan 7,99 dolarlık fiyatıyla kullanıcılara iyi bir çözüm sunuyor.

Uygun fiyatlı abonelik paketi sayesinde yaygın reklam kesintileri olmadan birçok video kategorisinin izlenmesine olanak sağlanıyor. YouTube Premium Lite’ın yolculuğu, kullanıcıların bu ara formüle tepkisini değerlendirmek için ilk olarak ABD ile başladı. Bu ilk dönemin ardından şirket, Mart ayında hizmeti diğer ülkelere de sunmaya başladı.

Her ne kadar lansman kademeli olarak gerçekleşmiş olsa da YouTube Premium Lite şimdi daha fazla ülkede kullanıcılarla buluştu. Ortaya çıkan detaylara göre platform artık beş ülkede bu yeni seçeneği kullanıcılarla buluşturuyor. İşte detaylar…

YouTube Premium Lite hangi ülkelerde kullanılabiliyor?

Şimdiye kadar yalnızca ABD, Avustralya, Almanya ve Tayland’da kullanıcılara sunulan YouTube Premium Lite abonelik seçeneği bu haftadan itibaren beş ülkede daha hizmet vermeye başlıyor.

YouTube Premium’un erişilebilir ve reklamsız sürümü daha geniş bir kullanıma açılma yolculuğuna devam ediyor. Premium Lite’ın artık Arjantin, Brezilya, Kanada, Büyük Britanya ve Meksika’daki izleyicilere de ulaştığı belirtiliyor.

Bütçe dostu yeni abonelik planı bugün itibarıyla bu ülkelerde kademeli olarak kullanıma sunulacak. Fakat birçok kullanıcının Premium Lite’ın kendileri için bir seçenek haline gelmesi için birkaç hafta beklemesi gerekecek.

Türkiye’deki kullanıcılar için ise bu bekleme süresi muhtemelen biraz daha uzun olacak gibi görünüyor. Şu anda YouTube Premium Lite’ın ülkemize ne zaman geleceğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Fakat yıl sonuna kadar platformun global olarak tüm bölgelerde bu seçeneğini kullanıcılara ulaştıracağı tahmin ediliyor.

YouTube Premium Lite özellikleri: Neler sunuyor?

Premium plan ile Lite versiyonu arasındaki farklardan kısaca bahsedelim. YouTube’un yeni abonelik seçeneğinde müzik ve müzik videoları için reklamların tamamen kaldırılması söz konusu değil. Bununla birlikte çevrimdışı görüntüleme veya diğer uygulamaları kullanırken arka planda oynatma için indirmeler de bulunmuyor.

Ayrıca oyun, moda, güzellik ve haber gibi kategoriler de dahil olmak üzere YouTube’daki videoların çoğu Premium Lite ile reklamsız bir şekilde kullanıcıların erişimine sunuluyor.

Premium Lite uyumluluğu telefonlar, dizüstü bilgisayarlar ve akıllı televizyonlar gibi tüm cihazları kapsıyor. Ancak müzik içeriklerinde, kısa videolarda ve platformdaki arama veya gezinme aşamalarında reklamların görünebileceğini hatırlatmakta fayda var.

Son olarak YouTube’un yakın zaman önce Spotify Duo benzeri iki kişinin kullanabileceği bir abonelik planı üzerinde çalışıyor.