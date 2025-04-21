YouTube Music uzun süredir beklenen bir yeniliğe kavuştu

YouTube Music yeni özelliklerle genişlemeye devam ediyor.

Popüler müzik uygulaması, parçalar arasındaki ses kalitesi ve seviyesini eşitlemeye odaklanıyor.

Bunun için platform, Consistent Volume (Tutarlı Ses) özelliğini test etmeye başladı.

YouTube Music geniş bir müzik kütüphanesine ev sahipliği yapıyor. Fakat maalesef bunun bazı dezavantajları bulunuyor. Özellikle de şarkılar ve videolar arasındaki ses kalitesi ya da seviyesi farklılıkları bazen kullanıcıların epey canını sıkabiliyor.

Bilindiği gibi platformdaki tüm içerikler aynı ses kalitesi ve seviyesini sunmuyor. Bazılarının sesi daha gürültülü, bazılarının ise daha kısık olabiliyor. Bu nedenle YouTube, 2023 yılında videoların sesini eşitleme özelliğini duyurmuştu. Şimdi de benzer bir seçenek YouTube Music uygulamasına geliyor.

YouTube’daki o özellik şimdi YouTube Music’e de geldi

İki yıl önce YouTube uygulaması, video izlerken ses seviyesindeki rahatsız edici dalgalanmaları en aza indiren Stable Volume adlı bir geçiş düğmesi sunmaya başladı. Bu beğenilen özellik şimdiye kadar ne yazık ki müzik odaklı uygulamada bulunmuyordu .

Uzun zamandır beklenen yeni özellik artık Consistent Volume (Tutarlı Ses) ismiyle YouTube Music platformuna da geldi. 9to5Google’ın haberine göre bu yeni seçenek iOS uygulamasında göründü. Şimdilik bunun sadece bir test veya kademeli bir genişleme olduğunu düşünülüyor.

Çoğu Android kullanıcısı henüz bu özelliğe sahip değil. Fakat sosyal medyada bazı kullanıcılar, Android 8.15.51 sürümündeki oynatma ayarlarında bu özelliği gördüğünü bildirmeye başladı. Anlaşılan o ki ilerleyen haftalarda beklenen özellik genel kullanıma açılacak.

Yeni özellik nasıl çalışıyor ve ne işe yarıyor?

Platforma gelen yeni özelliği çalıştırdığınızda, ayrı müzik parçaları arasındaki ses seviyesi otomatik olarak eşitlenmeye başlayacak. Çok farklı kayıtlar bile yaklaşık olarak aynı ses yüksekliğinde duyulacak.

YouTube Music uzun zamandır manuel ses ayarı için bir ekolayzır sunuyordu. Fakat şimdiye kadar şarkılar arasında otomatik normalleştirme özelliği bulunmuyordu. Nihayet platform bu sorunu çözüme kavuşturdu.

Yeni özelliğin yakın zamanda tüm kullanıcılar için kullanılabilir hale gelmesi bekleniyor. Topluluğun uzun zamandır talep ettiği iyileştirme, muhtemelen bu ay sonuna kadar tüm cihazlarda kullanıcılarla buluşabilir. Şirketten önümüzdeki günlerde konuya ilişkin yeni bir açıklama geleceği düşünülüyor.