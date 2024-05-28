YouTube, AdBlock kullanıcılarının peşini bırakmıyor! İşte yeni problem

Popüler video platformu YouTube, AdBlock kullanıcılarının peşini bırakmıyor. Belirli aralıklarla yeni problemlerle gündeme gelen AdBlock, bu sefer de YouTube’da kullanıcıların video izlemelerini engelleyen yeni bir hatayla karşımıza çıktı.

YouTube ile reklam engelleme uzantıları arasında devam eden savaş, gündeme gelen son problem ile birlikte daha da ileri bir boyuta taşındı. Kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre YouTube, AdBlock kullanan kişilerin seyrettiği videoların direkt olarak sonuna atlıyor. Seyir zevkini tümüyle bozan bu gelişme, YouTube’un AdBlock’a karşı gerçekleştirdiği son hamle olarak dikkatleri üzerinde topluyor.

AdBlock kullanıcıları YouTube’da can sıkan bir hatayla karşılaşıyor

Sosyal medya platformu Reddit’te SDHD4K adlı bir kullanıcı tarafından paylaşılan bilgilere göre YouTube, kullanıcıların AdBlock kullandığını otomatik bir şekilde tespit ederek, izlenen videoyu doğrudan sona atlatıyor. Kullanıcıların canını oldukça sıkan bu problem, iddialara göre AdBlock’un tarayıcı sürümünde ortaya çıkıyor.

Söz konusu problemin başka kullanıcılarda da görüldüğü ifade ediliyor. SDHD4K’nın paylaştığı Reddit gönderisinin altında bir araya gelen bazı AdBlock kullanıcıları da YouTube’da benzer problemlerle karşı karşıya geldiklerini ifade etti.

Kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre YouTube’daki bu hata yalnızca tarayıcıda AdBlock uzantısı aktif hale getirildiğinde görülüyor. Kullanıcılar uzantıyı devre dışı bıraktıklarında söz konusu hatanın da ortadan kalktığı dile getiriliyor.

YouTube reklam engelleme uzantıları ile savaşmaya devam ediyor

Google çatısı altında hizmet veren video platformu YouTube uzun bir süredir reklam engelleme hizmetlerine karşı savaş açmış durumda. Geçtiğimiz yılın Ekim ayından itibaren bu savaşı somut bir hale getiren ve AdBlock kullanıcılarının sert bir şekilde önünü kesen uygulama, bunun için farklı bazı yollar izledi.

Geçtiğimiz aylarda yine benzer bir problemle gündeme gelen YouTube, AdBlock kullanıcılarının izlediği videoları kasti bir şekilde yavaşlatmakla suçlanmıştı. YouTube bu iddiaları reddetse de pek çok kullanıcı geri bildirimi, iddiaların doğru olduğunu savunmuştu. YouTube’un bir sonraki hamlesi ise son günlerde ortaya çıkan “videoların sona atlanması” sorunu oldu.

Reklam engelleme uzantılarını tespit etmek için yeni teknolojilere yatırım yapmaya devam eden YouTube, kullanıcıları Premium abonesi olmaya davet ediyor. Reklamsız, çevrimdışı ve arka planda YouTube ile YouTube Music izleme imkanı vaat eden hizmet, bireysel aboneliklerde aylık 75,99 TL ücret talep ediyor. Aynı anda 5 kişinin yararlanabileceği Aile paketi ise ayda 115,99 TL’den erişilebiliyor.