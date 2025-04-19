YouTube ana sayfaya devasa önizlemeler getiriyor

YouTube önemli bir yeniliği test ediyor.

Platformun ana sayfa düzeni için önemli bir değişiklik geldi.

Video önizlemelerinin büyüklüğü artırıldı. Böylelikle monitör ekranına en fazla iki veya üç önizleme yansımaya başladı.

YouTube şu anda masaüstü kullanıcıları için önemli ölçüde daha büyük video önizlemeleri sunan yeni bir ana sayfa görünümünü test ediyor. Bu yeni tasarım, satır başına daha az video sığdıracak ve tüm arayüzün yakınlaştırılmış görünmesini sağlayacak.

Bu değişikliği fark eden kullanıcılar çeşitli platformlarında şikayetlerini dile getiriyor. Reddit gibi sosyal ağlarda dev küçük resimler konusu çok popüler hale geldi. Android Authority’nin haberine göre YouTube’un bu yeniliği ne yazık ki pek sevilmedi.

Kullanıcılar özellikle de orijinal ekrana alışmış olanlar için yeni görünümün sorunlu olduğunu dile getirdi. Bu test çeşitli cihazlarda ve ekranlarda çalışıyor. Görüntülenen önizleme sayısı monitör çözünürlüğüne bağlı olarak değişiyor.

Örnek vermek gerekirse 42 inçlik bir 4K TV’ye yan yana en fazla dört önizleme sığdırılabilirken, normal bir monitör ise yalnızca iki ya da üç önizleme görüntülüyor.

YouTube neden böyle bir değişikliğe gitti?

YouTube’un bu değişikliği yapmasının nedeni henüz ne yazık ki açıklanmadı. Fakat platformun testlerinde sıklıkla görüldüğü üzere bu hamle, kullanıcı etkileşimini artırma veya arayüzü daha geniş bir cihaz yelpazesine uyarlama çabası olabilir.

Eğer yeni görünüme zaten sahipseniz ve orijinal görünüme geri dönmek istiyorsanız, şu anda bunu yapmanızı sağlayacak resmi bir seçenek ne yazık ki bulunmuyor. Ancak yine de bazı kullanıcılar, orijinal ana sayfa düzenini geri yüklemeye yardımcı olabilen YouTube Tweaks gibi tarayıcı uzantılarına yönelim gösteriyor.

Fakat güvenlik konusunda uzantıya herhangi bir garanti vermediğimizi, benzer çeşitli alternatiflerinin de mevcut olduğunu eklemek isteriz.

YouTube’un bu yeni görünümü tüm kullanıcılar için koruyup korumayacağı yoksa bir deney olarak mı sonlandıracağı ise henüz belli değil. Bu değişimin uzun vadede kullanıcı deneyimi üzerinde nasıl bir etki yaratacağını görmek ilginç olacak. Bunun için bir süre beklememiz gerekecek.