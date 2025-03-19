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    Sosyal medya kısıtlaması geldi: Instagram, YouTube, X ve WhatsApp neden açılmıyor?

    Bu sabah Türkiye genelinde sosyal medya kısıtlaması yaşanıyor. Instagram, YouTube, X, WhatsApp ve Facebook gibi uygulamalar açılmıyor.
    Güncelleme:
    Sosyal medya kısıtlaması
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    • Türkiye'de bu sabah sosyal ağlara kısıtlama getirildi.
    • İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na göz altı kararı sonrası sosyal medya platformlarına bant daraltması uygulandı.
    • Şimdilik konuyla alakalı resmi bir açıklama gelmedi.

    Bugün sabah saatlerinde Türkiye’de sosyal medya kısıtlaması başladı. Popüler birçok sosyal medya platformu erişim sorunu gösteriyor. Kullanıcılar son birkaç saattir “Instagram, YouTube, X (Twitter) ve WhatsApp gibi uygulamalar neden açılmıyor?” sorusuna yanıt arıyor.

    DownDetector verilerine göre şu anda ülkemizde birçok internet kullanıcısı sosyal medya uygulamalarına erişemiyor. Bu sorunun Türk Telekom, Turkcell, Vodafone, TurkNet ve Türksat Kablo olmak üzere tüm hizmetlerde aynı olduğu söyleniyor.

    Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. “Sosyal medya kısıtlaması ne zaman düzelecek?” diye düşünenler maalesef şimdilik bir yanıt alamıyor.

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    Sosyal medya neden açılmıyor?

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da dahil olmak üzere 105 kişiye yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. İmamoğlu’nun da aralarında olduğu 100’den fazla kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

    Sosyal medya uygulamaları

    Ekrem İmamoğlu’na düzenlenen gözaltı kararı ile birlikte sosyal medya platformları ne yazık ki kısıtlandı. Şu anda X, Instagram, YouTube, TikTok, WhatsApp ve Facebook gibi ülkemizde en yaygın şekilde kullanılan sosyal ağlar birçok kullanıcıda çalışmıyor.

    Henüz resmi makamlardan sosyal medya kısıtlaması ile ilgili herhangi bir net bilgi gelmese de söz konusu platformlara bant daraltması uygulandığı tahmin ediliyor. Bu da maalesef kullanıcıların ulaşmak istedikleri platformlara uzun bekleme süreleriyle erişmelerine ya da tamamen ulaşamamalarına yol açıyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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