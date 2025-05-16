Üst düzey oyuncu tableti: Lenovo Legion Y700 Gen 4 piyasaya çıktı

Lenovo'nun yeni yüksek performanslı oyuncu tableti resmen duyuruldu.

Legion Y700 Gen 4 cihazı ilerleyen günlerde resmi olarak Çin'de satışa sunulacak.

Henüz global lansmanıyla ilgili bilgi verilmeyen cihaz, üst düzey bir mobil oyun deneyimine ev sahipliği yapacak.

Lenovo bugün yeni oyuncu tableti ile karşımıza çıktı. Şirket geçen yılın Mart ayında duyurduğu Legion Y700’ü güncelleyerek dördüncü neslini tanıttı. Lenovo Legion Y700 Gen 4 cihazı resmen duyuruldu.

Cihaz oldukça güçlü bir işlemciye sahip olmasının yanı sıra, modern tabletler arasında nadir görülen kompakt boyutları, ortalamanın üzerinde bir yenileme hızına sahip ekranı ve hızlı şarjla desteklenen oldukça büyük bir bataryasıyla öne çıkıyor.

Lenovo Legion Y700 Gen 4 özellikleri

Ekran: 3040 x 1904 piksel çözünürlüğe sahip 8,8 inç IPS LCD ekran, 600 nit parlaklık ve 165 Hz yenileme hızı

3040 x 1904 piksel çözünürlüğe sahip 8,8 inç IPS LCD ekran, 600 nit parlaklık ve 165 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Qualcomm Snapdragon 8 Elite RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB LPDDR5X RAM

12 GB ve 16 GB LPDDR5X RAM Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB UFS 4.1 depolama

256 GB ve 512 GB UFS 4.1 depolama Selfie kamerası: 8 MP ön kamera

8 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP sensörlü ana kamera

50 MP sensörlü ana kamera Diğer özellikler: Wi-Fi, Bluetooth ve Dolby Atmos ile stereo ses

Wi-Fi, Bluetooth ve Dolby Atmos ile stereo ses Batarya kapasitesi: 68W hızlı şarj destekli 7.600 mAh pil

68W hızlı şarj destekli 7.600 mAh pil İşletim sistemi: Android 15

Yeni oyun tableti Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Elite ile donatılıyor. 12 GB ve 16 GB LPDDR5X RAM kapasitesine sahip olan cihazda 512 GB’a kadar UFS 4.1 depolama alanı sunuluyor.

Bu kombinasyon, modern bir Android cihaz için mümkün olan en güçlü kombinasyonu oluşturuyor. Özellikle de büyük bir buhar haznesine sahip sağlam soğutma sistemiyle birlikte herhangi bir uygulamayı veya oyunu çalıştırmak için yeterli güce sahip olduğunu söyleyelim.

Lenovo Legion Y700 Gen 4 cihazı IPS LCD panel kullanılmasına rağmen ekran 8.8 inçlik kompakt bir boyuta sahip. 3040 x 1904 piksel çözünürlüğün yanı sıra 165 Hz yenileme hızı, komutlara daha iyi yanıt vermeyi garantileyen 360 Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 600 nit ortalama parlaklık bulunuyor.

Lenovo’nun yeni tableti 8 MP ön kamera ve 50 MP arka sensörle geliyor. Cihazdad 7.600 mAh pil kapasitesi yer alıyor. Bu da ekranın küçük boyutu düşünüldüğünde uzun oyun seansları için yeterli olacak gibi görünüyor. Tablette ayrıca 68W hızlı şarj özelliği mevcut.

Ayrıca Dolby Atmos ile stereo ses desteği sunuluyor. Son olarak yeni tablet modelinin Android 15 işletim sistemiyle çalıştığını da ekleyelim.

Lenovo Legion Y700 Gen 4 fiyatı

Lenovo’nun yeni oyuncu tableti 20 Mayıs tarihinde Çin pazarında satışa çıkacak. Cihaz 3.299 CNY (yaklaşık 17 bin TL) başlangıç fiyatıyla listelenecek.