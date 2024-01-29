YouTube ünlülerin sahte AI videolarını kaldırıyor

Yapay zekanın gelişimiyle birlikte sahte haber ve dezenformasyonlar da her geçen gün ciddi bir şekilde artış gösteriyor. Buna karşı harekete geçen YouTube, ünlü kişiler adına oluşturulmuş sahte AI videolarının önüne geçiyor. Google’ın sahibi olduğu popüler video platformu, binlerce videoyu platformdan silerek bilgi kirliliğini engellemek üzere etkili bir mücadele gösteriyor.

YouTube, ünlü insanların ses ya da görüntülerini içeren sahte yapay zeka videolarını tek tek kaldırıyor. Şu anda 1.000’den fazla videonun bu şekilde silindiği ifade edilirken; kaldırılan videoların önemli bir kısmının sahte reklamlarla alakalı olduğu paylaşıldı. Öte yandan son dönemlerde büyük bir skandal yaratan Taylor Swift deepfake videoları da engellenen içerikler arasına girdi.

YouTube, ünlülerin sahte AI videolarını engelliyor

YouTube’un sahte AI videolarını kaldırmaya başlaması, son günlerde ortaya çıkan ve büyük bir tartışma yaratan ünlü şarkıcı Taylor Swift’in deepfake görüntülerinden sonra geldi. Öte yandan yine son zamanlarda platformda sahte AI reklamların gittikçe yaygınlaşmaya başlaması da bu kararda etken faktörlerden bir tanesi oldu.

Kullanıcılar aylardır bu reklamlara karşı platforma şikayet yağdırırken, ne yazık ki söz konusu içeriklerin toplamda 200 milyon izlenme sayısını geçtiği görüldü. Geç de olsa bu noktada harekete geçen firma, konuya ilişkin 404 Media platformuna şu açıklamayı yaptı:

“Bize gönderilen reklamları inceledik ve tıklama tuzağına ve sansasyonel taktiklere karşı politikalarımızı ihlal ettikleri için bazılarını zaten kaldırdık. İlişkili hesaplara karşı da gerekli önlemleri aldık.”

Platform, sahte yapay zeka videoları sayesinde dolandırıcıların, ünlü insanların desteğini ya da ilişkilerini taklit ederek kullanıcıları etkilemeye çalıştıklarını fark ettiklerini bildirdi. Bunun üzerine yapay zekanın sebep olduğu dezenformasyonla mücadele konusunda harekete geçen şirket, konuyla alakalı olarak ciddi yatırımlarda bulunduğunu ve harekete geçtiğini aktardı.

Taylor Swift’in deepfake videosu tartışma yarattı

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada ortaya çıkan sahte AI görüntüleri büyük bir tartışmaya sebep oldu. Ünlü şarkıcı Taylor Swift’in sahte yapay zeka görüntüleri, ABD siyasetinde oldukça ses getirdi. ABD’li politikacılar, pornografik öğelere sahip deepfake videolarına karşı daha sıkı tedbirler alınması gerektiğini açıkladı.

Beyaz Saray basın sekreterliğini üstlenen Karine Jean-Pierre konuya ilişkin yapmış olduğu açıklamada, hükümetin bu sorunu çözüme kavuşturmak adına elinden gelen her şeyi yapacağını dile getirdi. Kongre üyelerini bu konuda harekete davet eden Jean-Pierre, bu tür dezenformasyon içeriklerine karşı yeni düzenlemeler yapılması gerektiğini vurguladı.