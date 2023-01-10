YouTube Shorts üzerinden para kazanma dönemi başlıyor

Popüler video izleme platformu YouTube, Çinli rakibi olan kısa video odaklı sosyal medya servisi TikTok’a karşı daha sıkı rekabet edebilmek adına YouTube Shorts hizmetini kullanıcıları ile buluşturdu. İçerik üreticileri, bu özellikle birlikte 15 saniye ya da 1 dakikalık videolar çekip paylaşmaya başladı. Kullanıcılara aynı zamanda videoları düzenleme, müzik kullanma ve efekt ekleme gibi imkanlar sunan şirket; bu içerikler sayesinde kullanıcılara kısa bir şekilde fikir, bilgi ya da hobi paylaşımları sunuyor.

YouTube Shorts şimdiye kadar içerik üreticilere herhangi bir şekilde gelir kapısı sunmuyordu. Fakat platform, TikTok ile daha iyi şekilde rekabet edebilmek adına önemli bir yeniliğe gitmeye karar verdi. Google, Shorts’ta video üreten kullanıcılara reklam tabanlı para kazanma desteği sunmaya başladığını açıkladı. Ödemelerin ne zamandan itibaren kullanıcılara sunulmaya başlanacağı da netlik kazandı.

YouTube Shorts ile 1 Şubat’tan itibaren para kazanmak mümkün olacak

YouTube, şartlarındaki değişiklikleri bugün itibariyle geçerli kılacak ve platformda para kazanmaya devam etmek isteyen tüm iş ortakları ve içerik üreticilerin bu şartları kabul etmesi gerekecek. Şirket aynı zamanda, Shorts’a dayalı reklam gelirlerinin YouTube İş Ortağı Programı kapsamında 1 Şubat 2023 tarihinden itibaren elde edilebileceğini bildirdi.

YouTube kullanıcıları bu adımla birlikte artık çok daha fazla yoldan para kazanma şansına ulaşabilecek. Uzun videolar, Katıl desteği, Super Chat özelliği ve son olarak Shorts videoları ile beraber kullanıcılara doğrudan gelir paylaşımı sağlanacak. YouTube Shorts rakibi TikTok şu anda doğrudan gelir paylaşımı için herhangi bir şekilde içerik üreticilere destekte bulunmuyor. Google, bu cazip fırsat sayesinde TikTok’taki kullanıcıları kendi bünyesine çekmeyi amaçlıyor.

YouTube kanal sahipleri, Shorts videosu üretmeseler dahi gelen yeni sözleşme politikasını kabul edip imzalamak zorunda olacak. Ödeme almaya devam etmek için yeni şartların 10 Temmuz 2023 tarihine kadar kabul edilmesi gerekecek. Aksi takdirde kullanıcılar, İş Ortağı Programı için tekrardan başvuru yapmak zorunda kalacak.

Son olarak gelen bir diğer önemli değişiklik ise Shorts videolarının artık YouTube İş Ortağı Programı başvuruları için izlenen içerik saatlerine dahil edilmeyeceği oldu. Şimdiye kadar içerik üreticiler, videolarını son 12 ay içinde en az 4 bin saat izletmiş olmalı ve herkese açık Shorts içeriklerini ise son 90 gün içinde 10 milyon kez izletmek zorunda olmalıydı. Ayrıca kanalın en az 1.000 aboneye sahip olması gerekiyordu. Fakat artık kısa videolar bu şartlar arasında yer almayacak.

YouTube’dan nasıl para kazanılır?

YouTube platformundan para kazanmak için uygulayabileceğiniz beş farklı yöntem bulunmaktadır. Bunlar şu şekilde sıralanıyor: