YouTube reklam engelleyici araçlarını yasaklıyor

Popüler video paylaşım platformu YouTube reklam engelleyici eklentilerini yasaklamak için harekete geçti. İzleyiciler bir süredir hem YouTube’un ana sayfasındaki hem de videolardaki sıkıcı reklamlardan kurtulmak için adblocker adı verilen yazılımlara başvuruyorlardı.

Reklamların otomatik olarak atlanmasını sağlayan bu eklentiler, kullanıcının direkt olarak videoya geçmesini mümkün kılıyordu. Bununla birlikte YouTube’un videoların sağ kısmına yerleştirdiği banner reklamlarını da görünmez hale getirerek, izleyicilerin daha temiz ve sade bir deneyime kavuşmasını sağlıyordu. Ancak Google bu reklam engelleyicilere adeta savaş açtığını düşündürten bir özelliği devreye aldı.

YouTube reklam engelleyici açana video izletmeyecek

XDA Developers sitesinin haberine göre, Google bugünden itibaren artık YouTube platformunda reklam engelleyici açanların karşısına bir uyarı penceresi çıkararak, video izlemeye devam edebilmeleri için eklentiyi kapatmaları gerektiğini, aksi halde ise YouTube’u kullanamayacaklarını söyleyecek.

Söz konusu uyarı penceresinde şu ifadeler geçiyor:

“Görünüşe göre bir reklam engelleyici kullanmaktasınız. YouTube izin verilenler listesine eklenmedikçe veya reklam engelleyici devre dışı bırakılmadıkça video oynatma engellenir. Reklamlar, YouTube’un dünya çapında milyarlarca kişi tarafından ücretsiz olarak kullanılmasına olanak tanır. YouTube Premium ile reklamsız kalabilirsiniz ve içerik oluşturucular aboneliklerinizden ödeme almaya devam edebilirler.”

YouTube tarafından gönderilen uyarı metninde de belirtildiği gibi, reklamlardan kurtulmak için kullanıcıların önünde iki seçenek bulunuyor; ya reklam engelleyici kapatacaksınız veya YouTube’un web sitesini eklentinin ayarlarındaki izin verilenler listesine ekleyeceksiniz, ya da YouTube Premium hizmetine abone olacaksınız. Bu ikisini de yapmadığınız takdirde YouTube’u hiçbir şekilde kullanamayacağınızı söylememizde bir yanlışlık olmaz.

YouTube Premium fiyatları ne kadar?

YouTube Premium’un hem bireysel kullanıcılara özel hem de aynı evde yaşayan kişilere özel olmak üzere farklı üyelik seçenekleri bulunuyor. Bireysel üyelik paketi aylık 29,90 TL’ye sunulurken, aynı anda 5 kişiyle beraber kullanabileceğiniz aile üyeliğini ise aylık 59,99 TL’ye satın alabiliyorsunuz. Eğer öğrenciyseniz, Google’ın sizden istediği birtakım belgeleri göndererek de YouTube Premium’u aylık 19,49 TL’ye kullanabiliyorsunuz.

Tüm bunlara ek olarak bir de yıllık olarak satın alabileceğiniz bir seçeneği bulunuyor. Bunun fiyatı da 299,90 TL’ye denk geliyor. Küçük bir hesap yapmak gerekirse, bireysel üyeliği satın aldığınızda 12 ayda ödeyeceğiniz toplam fiyat yaklaşık olarak 360 TL iken, yıllık abonelik seçeneğini satın alarak ortalam 60 TL gibi bir tutarın cebinizde kalmasını sağlayabilirsiniz.

Tabii ki de YouTube Premium’un özellikleri yalnızca reklamları kaldırmaktan ibaret değil. Hizmet içerisinde bulunan arka planda oynatma işlevi sayesinde video izlerken aynı zamanda bir başka uygulamada gezinebilirsiniz. Ek olarak videoları telefonunuzun dahili hafızasına indirerek internetinizin olmadığı zamanlarda bile izleyebilirsiniz. Ayrıca Google’ın Spotify’a rakip olarak çıkardığı YouTube Müzik hizmeti de yine YouTube Premium kapsamında faaliyet gösteriyor.