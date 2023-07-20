YouTube Premium fiyatı ABD’de zamlanıyor

Popüler video platformu YouTube’un ücretli abonelik hizmeti olarak karşımıza çıkan YouTube Premium dünya çapında geniş bir kullanıcı topluluğuna hitap ediyor. Reklamsız video deneyimi, çevrimdışı izleme özelliği, arka planda oynatma, YouTube Music platformuna erişim ve YouTube Originals yapımlarına ulaşma gibi birbirinden ilgi çekici ayrıcalıklara ev sahipliğinde bulunan servis, bugün ne yazık ki kullanıcıları üzecek bir haberle karşımıza çıktı.

Şirket, Amerika Birleşik Devletleri’nde YouTube Premium fiyatı için zam geleceğini açıkladı. Şu an için bu fiyat artışı yalnızca ABD ile sınırlı görünse de tahminler, ilerleyen süreçte zammın diğer ülkelerde de uygulanacağına işaret ediyor. Yine de şimdilik bununla alakalı bir açıklama henüz yapılmadı.

YouTube Premium fiyatı ne kadar olacak?

YouTube Music fiyatı ABD’de şimdiye kadar 11,99 dolar olarak listeleniyordu. Ancak şirket, bugün itibariyle yeni kullanıcılar için bireysel planda maliyeti 13,99 dolar olarak duyurdu. Planın özelliklerinde ise herhangi bir değişiklik olmayacak. Yeni katılan üyeler reklamsız izleme, arka planda video oynatma, özel şovlar ve filmler gibi orijinal içeriklere erişmek için 3 aylık ücretsiz deneme süresinden faydalanma imkanına sahip olabilecek.

Elbette ki YouTube Premium fiyatı için gelen zam, yalnızca aylık plan ile sınırlı değil. Bunun yanı sıra şirket, yıllık planda da fiyat artışına gitti. Böylelikle rakamlar 119,99 dolardan 139,99 dolara yükselerek 20 dolarlık bir artışla karşımıza çıktı. Yine de şu anda yıllık plan, kullanıcılara aylık planın aksine yaklaşık 27 dolarlık bir tasarruf imkanı sağlıyor.

Son olarak şirketin, YouTube Premium aile planı fiyatı için herhangi bir değişiklik yapmadığını, rakamlarını 22,99 dolarda sabit tuttuğunu belirtmekte yarar var. YouTube Music için ise 1 dolarlık zam uygulandı. Aboneler için fiyatlar 9,99 dolardan 10,99 dolara yükseltildi.

Fiyat artışıyla beraber YouTube Premium servisine yeni özellikler eklenmese de şirket geçtiğimiz aylarda zaten bazı özelliklerle hizmetin ayrıcalıklarını genişletmişti. Bu özellikler arasında YouTube’un üyeler için geliştirilmiş 1080p HD video kalitesi ayarı, Android akıllı telefon ve tablet sahipleri için video kuyruğu oluşturma, kullanıcıların cihaz değiştirirken kaldıkları yerden devam etmelerini sağlayan izlemeye devam etme özelliği gibi unsurlar yer alıyordu.

Bir YouTube sözcüsü, konu ile ilgili olarak Android Central platformuna şu açıklamayı yaptı: