X Premium, Grok ve Cursor tek abonelikte birleşti, işte fiyatlar

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SpaceXSI, X Premium, Grok ve Cursor aboneliklerini 12 Ekim 2026 Pazartesi günü The X Subscription adlı tek bir pakette birleştirdi.

Paket aylık 8 dolarlık Plus, 30 dolarlık Premium, 100 dolarlık Super ve 200 dolarlık Ultra olmak üzere dört ücretli seviyeden oluşuyor.

Mevcut X Premium ve SuperGrok aboneleri planlarını aynı fiyatla kullanmaya devam ediyor, ancak eski planlar yeni aboneliklere kapatıldı.

Elon Musk’ın yapay zeka şirketi SpaceXSI, X Premium, Grok ve Cursor aboneliklerini tek bir çatı altında topladı. 12 Ekim 2026 Pazartesi günü duyurulan The X Subscription, aylık 8 dolardan başlayıp 200 dolara kadar çıkan dört ücretli seviyeyle sunuluyor.

Kısa süre önce adını SpaceXAI’dan SpaceXSI olarak değiştiren şirket, X ve Grok’un yanı sıra SpaceX’in Haziran ayında 60 milyar dolara satın alacağını duyurduğu ve Ağustos ayında bünyesine kattığı kodlama asistanı Cursor’ı da yönetiyor. Bugüne kadar ayrı ayrı satılan bu üç hizmet, artık tek bir ödemeyle ve ortak bir kullanım hakkıyla alınabiliyor.

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The X Subscription neleri kapsıyor?

Şirketin duyurusuna göre yeni abonelik Grok’un sohbet, sesli görüşme, görsel ve video üretme özelliklerini, görevleri kullanıcı adına yürüten Grok Bot’u, Cursor’ın yerel ve bulut tabanlı kodlama ajanlarını ve X Premium ayrıcalıklarını tek pakette birleştiriyor. Ücretli planlarda Grok uygulamaları, X içindeki Grok sekmesi ve Cursor aynı kullanım havuzundan besleniyor, bu havuz da her hafta yenileniyor.

X tarafında en uygun seviye olan Plus, onay işaretini, içerik üretici araçlarını ve daha az reklamlı bir zaman akışını sunuyor. Premium ve üzeri planlarda ise zaman akışındaki reklamlar tamamen kalkıyor. Ücretsiz seviyede de günlük Grok erişimi, Cursor için başlangıç düzeyinde bir kodlama hakkı ve standart X deneyimi yer alıyor.

X Premium, Grok ve Cursor paketinin fiyatları

Şirket, en popüler seçenek olarak öne çıkardığı 30 dolarlık Premium planın daha önce ayrı ayrı alındığında toplam 90 dolar tutan SuperGrok, Cursor Pro ve X Premium+ ayrıcalıklarını bir araya getirdiğini belirtiyor. Planlar arasındaki temel fark ise Plus seviyesine göre katlanan kullanım hakkından kaynaklanıyor.

Plan Aylık fiyat Öne çıkanlar Free Ücretsiz Günlük Grok erişimi, sınırlı Cursor kullanımı, standart X Plus 8 dolar Daha fazla Grok ve Cursor kullanımı, onay işareti, daha az reklam Premium 30 dolar Grok Bot, SuperGrok, Cursor Pro ve X Premium+ ayrıcalıkları, Plus’ın 4 katı kullanım Super 100 dolar Plus’ın 15 katı kullanım Ultra 200 dolar Plus’ın 50 katı kullanım

Premium, Super ve Ultra planları ekipler için de aynı kişi başı fiyatlarla sunuluyor, kurumsal müşterilere ise özel planlar hazırlanıyor. Cursor’da Grok dışındaki yapay zeka modellerini kullanmak isteyenler Premium ve üzeri planlarda bu modellere erişebiliyor, ancak bu kullanım paketin dışında API liste fiyatları üzerinden ayrıca ücretlendiriliyor.

Mevcut X Premium ve SuperGrok abonelerine ne olacak?

SpaceXSI, mevcut abonelikler için otomatik bir değişiklik yapılmadığını vurguluyor. X Premium, Premium+, SuperGrok ve Cursor aboneleri şimdilik aynı fiyat ve özelliklerle planlarını kullanmaya devam ediyor. Yeni pakete geçmek isteyenler bu seçenek hesaplarının ödeme ayarlarında göründüğünde geçiş yapabiliyor ve eski planın kullanılmayan süresi için kısmi iade alıyor. Hypertext’in haberinde de belirtildiği gibi geçiş yapanlara sınırlı süreli teklifler de sunuluyor.

Buna karşın eski planlar yeni aboneliklere kapatıldı. Yıllık ödeme yapanlar ödedikleri süreyi tamamlayabiliyor ve olası bir değişiklik yenileme döneminde, önceden bildirilerek uygulanacak. Şirket, kalan kullanıcıları da zamanla yeni planlara taşıyacağını belirtiyor, ancak bunun için bir tarih vermiyor.

Türkiye’de geçerli mi?

Yeni abonelik duyurunun yapıldığı gün yeni kullanıcılara açıldı ve şirket birkaç gün içinde dünya genelindeki tüm kullanıcılara sunulacağını belirtiyor. Ancak duyuruda ülke listesi yer almadığı için paketin X Premium’un satıldığı Türkiye’de ne zaman kullanıma açılacağı netleşmedi. SpaceXSI şimdilik Türkiye’ye özel bir fiyat da açıklamadı, duyuruda yalnızca dolar fiyatları bulunuyor.

Türkiye’de halihazırda X Premium ya da Premium+ kullananlar için ise mevcut abonelikler aynı fiyatla sürdüğünden kısa vadede bir değişiklik söz konusu değil. Öte yandan Engadget’ın haberine göre yeni yapıda Plus seviyesi bile Grok API ve Cursor erişimi içeriyor, bu nedenle yalnızca onay işareti için abone olmak isteyen yeni kullanıcılar da bu araçlara paketle birlikte erişiyor.