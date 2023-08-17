Yenilenen TweetDeck (X Pro) artık ücretli olacak

Tesla ve SpaceX’in sahibi Elon Musk, 2022 Ekim ayında 44 milyar dolara satın aldığı Twitter platformunda radikal değişimlere imza attı. Amerikalı ünlü milyarder son olarak da, 24 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla Twitter’ın ikonik mavi kuş logosunu ve ismini “X” harfiyle değiştirerek sosyal medya platformuna yepyeni bir kimlik kazandırdı.

Tabii ki de sadece Twitter’ın kendisinde değil, şirkete bağlı olarak diğer uygulamalarda da büyük değişimler meydana geldi. Bunlardan bir tanesi de, kullanıcıların birden fazla hesaplarını aynı anda yönetebilmelerini sağlayan ve hesaplarıyla gönderi planlayabilmelerine imkan tanıyan TweetDeck (X Pro) yazılımının ücretli hale getirilmesi oldu.

TweetDeck (X Pro) aylık abonelik sistemine dahil edildi

Şu ana kadar kullanıcılarından hiçbir ücret talep etmeyen X Pro, sosyal medya şirketinin aylık abonelik sistemine dahil edildi. Eski adıyla Twitter Blue olarak bilinen, fakat Twitter’ın yeniden markalaşma sürecinin bir parçası olarak, “X Premium” ismiyle hizmet vermeye devam edeceği duyurulan bu servis, aylık 150 TL veya yıllık 1569,99 TL’ye satın alınabiliyor.

Sosyal medya platformu tarafından alınan yeni karara göre, X Pro uygulaması artık X Premium hizmetiyle birlikte çalışacak. Kullanıcılar veya işletmeler, X Premium’a abone olarak profillerini doğrulamalarının ardından, X Pro’ya yeniden erişim sağlama imkanı bulacaklar. Abone olmayanlar ise ne yazık ki platformu kullanamayacak.

X Premium neler sunuyor?

Elbette X Premium yalnızca X Pro (TweetDeck) uygulamasına ev sahipliği yapmıyor. Hizmet içerisinde X (Twitter) üyelerine tweet düzenlemeden uzun video yüklemeye, mavi tik rozetinden, daha uzun karakterli tweet atma olanağına kadar pek çok ayrıcalık kullanıcılara sunuluyor.

X Premium’un öne çıkan bazı özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: