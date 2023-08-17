Yenilenen TweetDeck (X Pro) artık ücretli olacak

Tesla ve SpaceX’in sahibi Elon Musk, 2022 Ekim ayında 44 milyar dolara satın aldığı Twitter platformunda radikal değişimlere imza attı. Amerikalı ünlü milyarder son olarak da, 24 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla Twitter’ın ikonik mavi kuş logosunu ve ismini “X” harfiyle değiştirerek sosyal medya platformuna yepyeni bir kimlik kazandırdı.
Tabii ki de sadece Twitter’ın kendisinde değil, şirkete bağlı olarak diğer uygulamalarda da büyük değişimler meydana geldi. Bunlardan bir tanesi de, kullanıcıların birden fazla hesaplarını aynı anda yönetebilmelerini sağlayan ve hesaplarıyla gönderi planlayabilmelerine imkan tanıyan TweetDeck (X Pro) yazılımının ücretli hale getirilmesi oldu.
TweetDeck (X Pro) aylık abonelik sistemine dahil edildi
Şu ana kadar kullanıcılarından hiçbir ücret talep etmeyen X Pro, sosyal medya şirketinin aylık abonelik sistemine dahil edildi. Eski adıyla Twitter Blue olarak bilinen, fakat Twitter’ın yeniden markalaşma sürecinin bir parçası olarak, “X Premium” ismiyle hizmet vermeye devam edeceği duyurulan bu servis, aylık 150 TL veya yıllık 1569,99 TL’ye satın alınabiliyor.
Sosyal medya platformu tarafından alınan yeni karara göre, X Pro uygulaması artık X Premium hizmetiyle birlikte çalışacak. Kullanıcılar veya işletmeler, X Premium’a abone olarak profillerini doğrulamalarının ardından, X Pro’ya yeniden erişim sağlama imkanı bulacaklar. Abone olmayanlar ise ne yazık ki platformu kullanamayacak.
X Premium neler sunuyor?
Elbette X Premium yalnızca X Pro (TweetDeck) uygulamasına ev sahipliği yapmıyor. Hizmet içerisinde X (Twitter) üyelerine tweet düzenlemeden uzun video yüklemeye, mavi tik rozetinden, daha uzun karakterli tweet atma olanağına kadar pek çok ayrıcalık kullanıcılara sunuluyor.
X Premium’un öne çıkan bazı özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:
- Tweeti Düzenle: Çokça talep edilen bu özellik, yayınlanan orijinal tweet sınırlı sayıda değişiklik yapmanız için 30 dakikalık süre tanır.
- Yarı yarıya az reklam: Takip Edilenler ve Sana Özel zaman akışlarında yüzde 50 daha az reklam görürsünüz. Kaydırdıkça, sponsorlu tweet veya reklamlar arasına yerleştirilmiş yaklaşık iki kat daha fazla organik veya sponsorlu olmayan twet görürsünüz.
- Daha uzun Tweetler: 280 karakterden uzun Tweetlemek mi istiyorsunuz? Daha uzun Tweetler, Blue abonelerinin 25 bin karaktere kadar tweetlemesini sağlar. Alıntı Tweetlerde veya yanıtlarda da daha uzun Tweetler oluşturabilirsiniz.
- Yer İşareti Klasörleri: Yer İşareti Klasörleri, Twitter Blue abonelerinin Yer İşaretlerine Eklenen Tweetler’i daha sonra hızlıca bulabilecekleri şekilde klasörlere yerleştirmelerine olanak tanır. Twitter Blue, size daima özel tutulan sınırsız sayıda yer işaretleri ve Yer İşareti Klasörleri sağlar.
- Özel uygulama simgeleri: Özel Uygulama simgeleriyle Twitter Uygulaması simgenizin telefonunuzda görüntülenme biçimini değiştirebilirsiniz. Birçok renkli seçenekten tercihinizi yapın. Sınırlı süre kullanılabilen yeni öne çıkan görünümler için ayarlarınızı düzenli olarak kontrol edin.
- Popüler Makaleler: Popüler Makaleler, ağınızda en çok paylaşılan makalelere bir kısayol sağlar. Bu özellik, takip ettiğiniz kişilerin ve onların takip ettiği kişilerin gönderdiği makalelerden en çok paylaşılanları otomatik olarak listeler.
- Geri Al: Geri Alma özelliği sayesinde bir tweeti gönderdikten sonra henüz başkaları tarafından görülmeden geri çekme seçeneğine sahip olursunuz. Herkesin görebileceği şekliyle göndermeden önce gönderinizi önizleme ve gözden geçirme fırsatı sunar.
- Daha uzun videolar yükleme: Twitter Blue aboneleri, 2 saate kadar uzun videolar yükleyebilirler.