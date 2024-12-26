Yeni Xiaomi tableti devasa 12.000 mAh pil ömrüne sahip olacak

Xiaomi, 2025'te 12.000 mAh pil ömrüne sahip yeni bir tablet piyasaya sunacak.

Merakla beklenen yeni tablet modeli, olağanüstü hızlı şarj yetenekleriyle de öne çıkacak.

Çinli teknoloji devi Xiaomi çok yakında yeni bir üst düzey tablet modeli ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Digital Chat Station’a göre marka, etkileyici pil kapasitesine ve hızlı şarja sahip yeni bir cihazı piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu sayede şirket, Apple’ın iPad serisiyle güçlü bir rekabet etmeyi amaçlıyor.

Ortaya çıkan raporlara göre yeni Xiaomi tableti 5.900 mAh kapasiteli çift hücreli pile, yani toplamda 12.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bununla birlikte cihaz, kullanıcı dostu bir deneyim sunmak amacıyla 120W hızlı şarj desteğini de beraberinde getirecek.

12.000 mAh pilli Xiaomi tabletinin bazı özellikleri belli oldu

Merakla beklenen yeni Xiaomi tabletinin ismi henüz ne yazık ki açıklanmadı. Fakat daha önce ortaya çıkan raporlar, Xiaomi markasının 2025 yılında 11 inç OLED ekranlı, 144 Hz yenileme hızına sahip, en üst düzey Snapdragon platformuna sahip, 24 GB’a kadar RAM’e, 12.000 mAh pil kapasitesine ve 120W hızlı şarja sahip bir tablet piyasaya süreceğine işaret ediyordu.

Xiaomi Pad 6 serisine benzer bir yapıya sahip olacağı öne sürülen yeni Xiaomi tableti, tasarım konusunda muhtemelen çok fazla değişiklik göstermeyecek. Ancak cihaz performans canavarı teknik özellikleri ile rakiplerinin önüne geçmeye çalışacak.

Yeni premium tabletin fiyatı ortaya çıktı

Digital Chat Station’a göre yeni tablet Redmi serisinin bir parçası olmayacak. Yani doğrudan Xiaomi adı altında piyasaya çıkacak. Bununla birlikte modelin yaklaşık 4.000 CNY (yaklaşık 19 bin TL) fiyat etiketine sahip olacağı vurgulanıyor.

Küçük bir karşılaştırma yapmak gerekirse Xiaomi Pad 7 Pro’nun en pahalı versiyonu 3.499 CNY (yaklaşık 17 bin TL) olarak raflarda boy gösteriyor. Bu da yeni tabletin premium segmente dahil olacağı ve doğrudan iPad ile rekabet edeceğini bizlere gösteriyor.

Xiaomi Pad 7 serisi büyük ilgi gördü

Şirket Ekim ayında Xiaomi 15 serisi akıllı telefon ailesi ile birlikte yeni Xiaomi Pad 7 ve Pad 7 Pro tablet modellerini piyasaya sundu. 3K çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızına sahip 11,2 inç LCD ekranla gelen modeller, sırasıyla Snapdragon 7 Plus ve Snapdragon 8 Gen 3 çipleriyle donatılıyor.

HyperOS 2.0 kullanıcı arayüzü ile gelen modeller Wi-Fi 7 bağlantısı, Dolby Atmos ve hızlı şarj destekleri sunuyor. Standart model 45W hızlı şarjı desteklerken, Pad 7 Pro ise 67W şarjla karşımıza çıkıyor.

Çin pazarında büyük bir ilgi görmeyi başaran Xiaomi Pad 7 serisi çok yakında global pazarda da boy göstermeye başlayacak. Cihazın Türkiye’de de raflara gelmesi bekleniyor.