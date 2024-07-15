OLED ekranlı Xiaomi Pad 7’nin teknik özellikleri sızdırıldı

Çinli teknoloji devi Xiaomi tablet portföyünü genişletmeye devam ediyor. Şirket son olarak bu yılın Şubat ayında Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 cihazıyla karşımıza çıkmıştı. Bu cihazda 144 Hz’li IPS LCD ekran, Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti, 16 GB’a kadar RAM, 1 TB’a kadar dahili depolama alanı, 50 MP ana kamera ve 120 watt hızlı şarjlı 10.000 mAh’lik devasa pil kapasitesiyle gelen şirket, şimdi ise serinin yeni modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Xiaomi’nin performans canavarı yeni tablet modeli Xiaomi Pad 7 güçlü teknik özellikleri ile lansmandan önce sızdırıldı. Ortaya çıkan son bilgiler, merakla beklenen cihazın seleflerine göre çok daha iddialı bir performans sergileyeceğine işaret ediyor. Bu yılın Eylül ayında piyasaya sürülmesi beklenen cihazla alakalı birçok detay belli oldu. İşte ayrıntılar…

Xiaomi Pad 7 teknik özellikleri belli oldu

Smart Pikachu’nun paylaştığı iddialara göre Xiaomi Pad 7 serisi selefine kıyasla daha büyük bir ekrana sahip olacak. Henüz bu ekranın tam boyutları hakkında herhangi bir bilgi verilmese de cihazın LCD ekranla çıkan selefinin aksine OLED ekranla donatılacağı dile getirildi.

Metal bir gövde tasarımı ile gelecek ürünün araç içi kullanım için özel olarak optimize edileceği ifade edildi. Serinin önceki modellerinde yer alan klasik tasarım dilini sürdüreceği tahmin edilen cihazın kamera modüllerini ayıran çizgilerle kare şeklinde bir kamera adası estetiğiyle karşımıza çıkacağı öne sürüldü.

HyperOS işletim sistemi ile çalışması beklenen Xiaomi Pad 7 serisi tablet ailesinin güçlü bir entegrasyona sahip olacağı iddia ediliyor. Markanın HyperOS yazılımıyla çalışan diğer cihazlarıyla kusursuza yakın bir bağlantı kuracak ürünün tıpkı selefinde olduğu gibi 16 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 1 TB’a kadar dahili depolama alanı ile geleceği iddia edildi.

Güçlü özellikleri ile adından söz ettirecek Xiaomi Pad 7 serisinde Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti yer alacak. Performans açısından kıyaslama yapmak isteyenler için daha önce bu çipi Xiaomi 13 Pro, Samsung Galaxy S23 Ultra, OnePlus 11, Honor Magic V2, POCO F6 Pro, Vivo X Fold 3 ve ZTE Axon 60 Ultra gibi akıllı telefonlarda da gördüğümüzü belirtmekte yarar var.

Yakın zaman önce AEA veritabanında ortaya çıkan Xiaomi Pad 7 serisi 4091RPADG ve 2410CRP4CG olmak üzere iki farklı cihazla karşımıza çıkacak. Gelen ilk bilgiler doğrultusunda bu cihazlar, serinin standart modeli olan Xiaomi Pad 7’nin yanı sıra Pad 7 Pro olarak raflarda boy gösterecek. Eylül ayında gerçekleştirilecek lansman etkinliğinde piyasaya sürülecek cihazlar, şirketin amiral gemisi yeni akıllı telefonları olan Xiaomi 15 serisiyle birlikte piyasaya duyurulacak.