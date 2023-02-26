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    Yeni Nokia logosu tanıtıldı! 60 yıllık ikonik logoya veda edildi

    Nokia logosu yenilendi. 60 yıllık ikonik logo rafa kaldırılırken, geleceğe ışık tutan yeni logo, şık tasarımıyla beğeni topladı.
    Yeni Nokia logosu
    Görsel: Nokia

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