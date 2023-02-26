Yeni Nokia logosu tanıtıldı! 60 yıllık ikonik logoya veda edildi

Nokia logosu bugün sürpriz bir şekilde yenilendi. Şirketin yaklaşık 60 yıldır kullanmakta olduğu ikonik logosunun yerini alacak olan yeni logo dünyaya tanıtıldı. MWC 2023 (Mobil Dünya Kongresi) etkinliği sırasında gerçekleştirilen bu duyuru, şirketin hayranlarının gözlerini üzerinde toplamayı başardı. Logonun güncellenmiş görünümü, daha canlı renklerle karşımıza çıkıyor. Öte yandan isim için logoda farklı bir yazı tipine yer veriliyor.

Yeni Nokia logosu, şirketin gelecek vizyonunu temsil ediyor

Nokia CEO’su Pekka Lundmark’a göre şirketin geleneksel logosunda yapılan bu değişiklik, Nokia’nın cep telefonlarını bir kenara bırakarak artık bulut ve telekomünikasyona odaklanan bir ‘B2B (işletmeden işletmeye) teknoloji inovasyonu‘ olduğunu daha net hale getirmeyi amaçlıyor.

Lundmark, Reuters ile yaptığı röportajda, Nokia’nın son yıllarda birçok dönüşüm geçirdiğini ve yeni markanın, şirketin dünya çapındaki tüketiciler arasında ünlü olmasını sağlayan cep telefonu pazarı imajından uzaklaşmayı planladığını söyledi. Yönetici, “Nokia’nın akıllı telefonlar ile bir ilişkisi vardı. Ancak artık bugünlerde bir iş teknolojisi şirketiyiz” dedi.

Nokia Mobile markasının ticari haklarına sahip olan HDM Global, elbette ki dünya pazarında cep telefonlarını piyasaya sürmeye devam edecek. Ancak eskisine göre farklı olarak artık yalnızca ana odak noktası değişecek. Nokia CEO’su, şirketin önceki logosunun mirasını oluşturduğunu, fakat mevcut kimliklerini yansıtması için onu daha çağdaş ve dijital bir hale getirdiklerini paylaştı. Yeni Nokia logosu, şirketin sosyal medya hesapları ve resmi internet sitesinde şimdiden yer almaya başladı.

Gözünü geleceğe çeviren Nokia, şu sıralar Metaverse teknolojisinin taleplerini karşılamak için ağları geliştirmeye çalışıyor. Şirket sabit, mobil ve bulut ağlarında sahip olunan bağlantı kalitesini daha da iyileştirmeyi planlıyor. Nokia’nın benimsemek istediği stratejik unsurlar arasında servis sağlayıcılar ile pazar payını artırmak, yeni iş modellerini hayata geçirmek ve mobil cihazların ötesindeki sektörlerdeki fırsatlardan yararlanmak yer alıyor.

Nokia akıllı telefon pazarını bırakmadı

Nokia’nın yeni gelecek vizyonu, her ne kadar akıllı telefonlara biraz uzak dursa da şirket bu pazardan tamamen vazgeçmiş değil. Kısa bir süre önce C32, C22 ve G22 modelleriyle karşımıza çıkan Nokia, uygun fiyatlı telefon arayanlar için dikkat çekici seçenekler sundu.

iFixit ile uyumlu olarak geliştirilen Nokia G22’nin ‘kendin yap’ yöntemine sahip olduğu belirtildi. Cihazın daha uzun süre dayanması için onarılabilir bir tasarımla geliştirildiği vurgulanırken; bu özelliğin, Nokia C32’nin geliştirilmiş görüntüsü ve Nokia C22’nin daha fazla dayanıklılık içeren yapısıyla birlikte C serisine değer kazandırdığı ifade edildi.