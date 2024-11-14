Yapay zekanın ürettiği The Beatles şarkısı Grammy’de yarışıyor

Tüm zamanların en büyük müzik grupları arasında kabul edilen The Beatles sıra dışı bir olayla gündeme geldi. Dört kişiden oluşan ve günümüzde yalnızca iki üyesinin hayatta olduğu efsane grup; geçmişi ve geleceği birleştiren tarihi bir olayın merkezinde yer alıyor.

The Beatles grup 2025 Grammy Ödülleri’nde boy gösterecek. Başlangıçta elbette bu durum kulağa biraz sıra dışı gelebilir. Ancak yapay zeka teknolojileri sayesinde bu mümkün oluyor. AI ile üretilen bir Beatles şarkısı, teknoloji ve müziği bir araya getirerek alışılmışın dışında bir olaya konu oluyor.

The Beatles iki dalda Grammy 2025’te rekabet edecek

Rock tarihinin dönüm noktalarından biri olarak değerlendirilen The Beatles grubu, geçtiğimiz yılın Kasım ayında piyasaya çıkan “Now and Then” şarkısı ile Grammy 2025’te yarışacak. Yapay zekayla üretilen bu şarkı sayesinde ikonik grup, Beyonce gibi çağdaş sanatçılarla rekabet etme şansı bulacak.

Unutulmaz parçalarıyla geçmişten günümüze hafızalardan silinmeyen ünlü rock grubu, dünyanın en prestijli müzik yarışmalarından biri olarak kabul edilen Grammy Ödülleri’nde iki adaylık kazandı. The Beatles, 2025 Grammy’de “Yılın Kaydı” ve “En İyi Rock Performansı” olmak üzere iki farklı dalda yarışma imkanı sağlayacak.

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Now and Then parçasının öyküsü

Yapay zeka tarafından oluşturulan Now and Then parçasının macerası, 1970’lerde John Lennon’ın 1995 yılında “The Beatles Anthology” albümünün yapımı sırasında Paul McCartney, Ringo Starr ve George Harrison’a verilmek üzere bir demo kaydetmesiyle başladı.

O dönemde projeye dahil edilen “Free as a Bird” ve “Real Love” gibi diğer parçaların aksine “Now and Then”, Lennon’ın sesini kayıt kalitesinden ödün vermeden piyanodan ayırmanın teknolojik sınırlamaları nedeniyle ne yazık ki son haline getirilemedi.

Yaklaşık otuz yıl sonra McCartney ve Starr, Lennon’ın sesini izole etmek ve yeni bir parça oluşturmak için modern makine öğrenimi teknolojisini kullandı. Çalışmanın sonucunda ise basta McCartney, davulda Starr ve gitarda Harrison’ın yer aldığı etkileyici bir iş ortaya çıktı.

Kayıt aynı zamanda bizzat Harrison tarafından 1995 yılında kaydedilen ritim gitar parçalarını da içeriyor. Böylelikle bu parça “The Beatles’ın son şarkısı” olarak kabul edilen esere başka bir özgünlük katmanı daha kazandırıyor.

2025 Grammy Ödülleri, önümüzdeki yılın Şubat ayında sahiplerini bulacak. Merakla beklenen etkinlik için önümüzdeki daha birkaç ay var. İlerleyen aylarda yarışmanın sonuçlanması ile birlikte The Beatles’ın geniş ödül koleksiyonuna iki ödül daha eklenebilir.

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