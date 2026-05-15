Fender’dan sınırlı sayıda üretilen Pac-Man temalı elektro gitar

Fender, Pac-Man temalı özel tasarım elektro gitar modelini duyurdu.

Sınırlı sayıda üretilen bu enstrüman, klasik atari salonu estetiğini modern enstrüman kalitesiyle harmanlıyor.

Değerli bir koleksiyon parçası olarak nitelendirilen ürün, ikonik sarı labirent ve karakter detaylarını üzerinde taşıyor.

Ünlü gitar üreticisi Fender, retro oyun tutkunları ve müzisyenler için heyecan dolu bir sürpriz hazırladı. Şirket, Japonya merkezli Bandai Namco ile iş birliği gerçekleştirerek ikonik video oyunu Pac-Man temalı sınırlı sayıda üretilen özel elektro gitar modelini piyasaya tanıttı.

Fender Player II Telecaster modelini temel alan bu özel sürümün ön yüzünde, ana karakter Pac-Man ve dört renkli hayalet olan Blinky, Inky, Pinky ve Clyde’ın eğlenceli bir baskısı yer alıyor. Klasik logo da gitarın arka yüzününde bulunuyor.

Fender atari salonlarının ruhunu bu gitara taşıyor

Fender’ın resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre sınırlı sayıda üretilen Player II Telecaster modeli, modern C şeklinde bir profile sahip şık bir sapa, 9,5 inçlik klavye yarıçapına, 22 orta boy perdeye ve yuvarlatılmış kenarlara sahip.

Bununla birlikte Pac-Man temalı yeni Fender elektro gitar modeli ayrıca net tizler, müzikal orta tonlar ve sıkı baslar için 3 yollu bir anahtar, 6 seleli bir köprü ve ClassicGear akort burguları da barındırıyor.

Sınırlı üretim Fender x Pac-Man Player II Telecaster elektro gitar modeli şu anda markanın resmi internet sitesi üzerinden listeleniyor. Fender’dan konuya ilişkin gelen açıklama şu şekilde oldu:

“Fender, klasik oyunları PAC-MAN™’i kutlamak amacıyla Bandai Namco ile yaptığı iş birliğini duyurmaktan heyecan duyuyor. Bu iş birliği, ünlü Fender Player II Telecaster modeliyle karşımıza çıkıyor. Nesiller arası bir köprü kurmak üzere tasarlanan bu iş birliği, Ghost’ları kovalayarak büyüyen Y kuşağına ve nostalji odaklı kültürel ikonlara ilgi duyan yeni nesil müzikseverlere hitap ederken, günümüz gitaristlerinin talep ettiği üstün çalınabilirliği de sunuyor.”

Satış fiyatı belli oldu

Fender’ın yeni elektro gitarı şu anda yalnızca şirketin resmi internet sitesi üzerinden 1.100 Euro fiyat etiketi karşılığında satın alınabiliyor.

Bu özel enstrüman sınırlı sayıda üretiliyor ve her biri sipariş üzerine özel olarak yapılıyor. Son olarak Fender, gitarın ilk teslimatlarının en erken 15 Eylül 2026’da gerçekleşeceğini belirtiyor.