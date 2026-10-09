GTA 6’nın radyo istasyonları açıklandı, ilk kez podcast geliyor

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Rockstar Games, GTA 6'da yer alacak radyo istasyonlarından altısını tanıttı ve bu istasyonların önizlemelerini oyunun resmi sitesinde dinlemeye açtı.

Açıklanan istasyonlar arasında Cocoteo FM, Back Country Radio, AfroBank FM, The Chamber 106.6, Flash FM ve Dirty South Classics bulunuyor.

GTA 6'da seride ilk kez istek üzerine dinlenebilen podcast'ler yer alacak ve radyo ile podcast'ler karakterler yürürken de kulaklıkla dinlenebilecek.

Rockstar Games, GTA 6’nın müzik tarafına dair ilk somut bilgileri 8 Ekim 2026 Perşembe günü paylaştı. Stüdyo, oyunda yer alacak radyo istasyonlarından altısını tanıttı ve bu istasyonlardan kısa kesitleri oyunun resmi sitesinde dinlemeye açtı.

Duyurunun bir diğer önemli kısmı dinleme biçimiyle ilgili. GTA 6’da serinin geçmiş oyunlarında bulunmayan istek üzerine dinlenebilen podcast’ler yer alacak. Üstelik radyo ve podcast’ler yalnızca araç içinde değil, karakterler yürürken de dinlenebilecek.

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GTA 6 radyo istasyonları hangileri?

Rockstar’ın Newswire duyurusuna göre GTA 6, serinin bugüne kadarki en büyük ve en geniş yelpazeli radyo seçkisini sunacak. Şirket, klasik rock istasyonlarından sohbet radyolarına kadar uzanan bir liste hazırladığını belirtiyor, ancak şimdilik bunların yalnızca altısını açıkladı.

Açıklanan istasyonlar Latin müziğinden country ve metale kadar farklı türlere yayılıyor. Listede serinin hayranlarının yakından tanıdığı bir isim de bulunuyor. Vice City’nin pop istasyonu Flash FM, bu kez Robyn ve Alex’in sunuculuğuyla geri dönüyor.

İstasyon Tür Sunucular Cocoteo FM Modern Latin müziği (bachata, merengue, dembow, reggaeton) El Martillo ve La Gata Back Country Radio Country MW ve Delta Dawne AfroBank FM Afrika müziği (amapiano, 3-step ve klasikler) Burna ve Palmsy The Chamber 106.6 Metal DJ Kerry ve DJ Tom Flash FM Pop Robyn ve Alex Dirty South Classics Güney rap ve hip hop klasikleri Trick ve Trina

İstasyonların bazıları oyunun geçtiği Leonida eyaletinin coğrafyasıyla da bağlantılı kurgulanmış. Back Country Radio, yayınını Grassrivers bataklıkları ve Port Gellhorn’a ulaştırırken muhabir ve “bataklık meteoroloğu” Mud Dog Mike’ın hava botundan bağlandığı kuşaklarla öne çıkıyor. Dirty South Classics ise Leonida ve Amerika’nın güneyini temsil eden bölgesel rap ve hip hop klasiklerine odaklanıyor.

Önizlemelerde hangi sanatçılar var?

Altı istasyonun kesitleri oyunun resmi sitesindeki Music bölümünde dinlenebiliyor. Rockstar duyurusunda şarkı listesi paylaşmadı, ancak Push Square’in derlediği listeye göre önizlemelerde lisanslı şarkılardan bir bölümü duyuluyor.

Cocoteo FM tarafında Bad Bunny’nin EoO şarkısı, Romeo Santos ile El Chaval de la Bachata’nın Canalla parçası ve Axel Rulay, Farruko ve El Alfa’nın ortak remiksi yer alıyor. Back Country Radio’da David Allan Coe, Loretta Lynn ile Hank Williams Jr. ve Waylon Jennings ikilisi bulunuyor. AfroBank FM’de Asake, Pat Thomas ile Ebo Taylor ve DJ Lag gibi isimler duyulurken The Chamber 106.6’nın önizlemesinde Black Sabbath, Pantera ve Slayer çalıyor.

Flash FM’de Charli xcx’in Good Ones, MGMT’nin Electric Feel ve Zara Larsson ile PinkPantheress’in Midnight Sun (Girls Trip) şarkıları bulunuyor. Dirty South Classics ise David Banner, JT Money ve DJ Khaled’in Trick Daddy, Rick Ross ve Pitbull ile yaptığı Born N Raised parçasıyla Güney rap çizgisini sürdürüyor. Bu şarkılar istasyonların tam çalma listesini değil, yalnızca kısa önizlemelerde duyulan bölümü yansıtıyor.

Radyo artık yürürken de dinlenebilecek

GTA serisinde radyo bugüne kadar yalnızca araçlara binildiğinde dinlenebiliyordu. GTA 6’da ise ana karakterler Jason ve Lucia, akıllı telefonlarına bağlı kulaklıklar sayesinde radyoyu ve podcast’leri yürürken de dinleyebilecek. Rockstar, kulak üstü ve kulak içi kulaklıkların oyuna yeni eklendiğini belirtiyor.

Podcast’ler de seride ilk kez yer alıyor. Önceki GTA oyunlarındaki sohbet radyoları diğer istasyonlar gibi kesintisiz yayın akışıyla çalışıyordu. Rockstar’ın istek üzerine dinlenebilen podcast’ler olarak tanımladığı yeni içerikler ise bu yapıdan ayrılıyor. Şirket podcast’lerin sayısı ve içeriği hakkında henüz ayrıntı vermedi.

GTA 6 ne zaman çıkıyor?

Rockstar, sıradaki adımda oyunun dinamik müziği ve Grand Theft Auto VI: The Album’den yeni şarkılar hakkında bilgi paylaşacağını duyurdu. 34 özgün parçadan oluşan albüm dijital platformlarda ön kayda açık bulunuyor, plak ve CD sürümleri de ön siparişle satılıyor.

Oyunun resmi sitesine göre GTA 6, 19 Kasım 2026 tarihinde PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için çıkacak. Bu da çıkışa yaklaşık altı hafta kaldığı anlamına geliyor. Türkiye’de ön siparişe açılan oyunun GTA 6 Türkiye fiyatı Standart Edition için 3.999 TL, Ultimate Edition için 4.999 TL olarak belirlenmişti.