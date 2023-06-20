Yapay zeka tabanlı tarayıcı Opera One piyasaya çıktı

Popüler internet tarayıcısı Opera, yapay zeka üzerine çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şirket kısa bir süre önce ChatGPT’ye benzer bir şekilde hizmet sağlayan Aria adlı AI aracını piyasaya duyurmuştu. Şimdi ise beklenen hamle geldi ve Opera One adı verilen yapay zeka tabanlı tarayıcı kullanıcılara sunuldu.

Şirketin modern teknolojiler ve çeşitli görsel değişiklikler ile birlikte karşımıza çıkardığı, daha yeni bir alternatif olarak duyurduğu Opera One esas olarak birkaç aydır zaten test ediliyor. Ancak bugün şirket, beklenen tarayıcısını resmi ve kararlı sürümüyle tüm kullanıcılar için kullanıma sundu.

Opera One ücretsiz olarak kullanıcılara sunuldu

Opera One’ın öne çıkan özelliği, komut satırlarına metin aracılığıyla yanıt veren, navigasyon kenar çubuğundaki bir kısayol üzerinden erişilen ve hem OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT sohbet robotuna, hem de internetten güncellenmiş bilgilere dayanan yerel bir yapay zeka aracı olan Aria’ya ev sahipliği yapıyor.

Opera’nın geliştirdiği Aria çevrim içi bilgi arama, metinler ya da kodlar oluşturma ve ürünler ile ilgili soruları yanıtlama gibi ilgi çekici yeteneklerinin yanı sıra programın nasıl çalıştığına dair sorularla müşteri desteği sunabiliyor. Aria’nın CRTL + / (Windows) veya CMD + / (Mac) kısayolu kullanılarak basit bir komut satırı üzerinden etkinleştirilebilir.

Opera One tarayıcısının bir diğer dikkat çekici özelliği ise tasarım noktasında karşımıza çıkıyor. Bunlar aynı konudan bahseden benzer sayfaların düzenlenmesini daha kolay bir hale getirmek için sekmeleri gruplandıran, hareket ettiren ve birbirleriyle ilişkilendiren Tab Islands oluyor.

Etkileşimdeki bu esneklik, sekmeleri küçültüyor ve yalnızca bir renk ile tanımlıyor. Bu durum tarayıcının arayüzünü çok daha minimalist bir görünüme kavuşturuyor. Opera One’ın arkasındaki motor ise Google tarafından geliştirilen ve aynı zamanda Microsoft Edge gibi bu alandaki diğer programları çalıştırmaktan da sorumlu olan Chromium olarak belirtiliyor.

Tüm bunlara ek olarak Opera One, yapay zekanın da yardımı ile birlikte özelliklerin değiştirilmesine ve güncellenmesine dayalı olarak program performansındaki dakik iyileştirmelere izin veren bir yenilik sunuyor. Öte taraftan tarayıcının mimarisi, daha sorunsuz kullanım süreçleri sağlayan Multithreaded Compositor’a geçirildi.

Yeni bir kullanıcı arayüzüne sahip olan yapay zeka tabanlı Opera One tarayıcısı, geliştiricinin resmi internet sitesi üzerinden tamamen ücretsiz bir şekilde indirilebilir. Program şu anda Windows, Mac ve Linux platformlarında çalışmaktadır.