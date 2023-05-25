Opera, yeni yapay zekâ aracını tanıttı

Son dönemde pek çok şirket yapay zekâ alanında çalışmalar yürütüyor. Bu noktada Microsoft, Google ve Amazon önemli adımlar atmış olsa da diğer şirketler de bu yarışın içinde yer almak istiyor.
Geçtiğimiz aylarda yazılım devi Microsoft, Bing arama motoruna ve Edge internet tarayıcısına OpenAI’nin ChatGPT sohbet aracını eklemişti. Popüler internet tarayıcısı Opera cephesinden de benzer bir hamle geldi. Opera, ChatGPT destekli kenar çubuğunun ardından kendi yapay zekâ aracını tanıttı.
Opera, Aria yapay zekâ aracını tanıttı
Teknoloji devi Microsoft, üretken yapay zekâ aracını internet tarayıcısına entegre eden tek oyuncu unvanını kaybetti. Opera, kendi adını taşıyan ve sevilen internet tarayıcısına, Aria isimli yeni yapay zekâ aracını dahil ettiğini duyurdu. Aria, Opera’nın kendi yapay zekâ aracı olsa da şirket geçtiğimiz haftalarda tüm kullanıcılarına ChatGPT ve diğer bazı yapay zekâ araçlarının da olduğu yeni bir kenar çubuğu eklemişti.
Opera tarafından yapılan açıklamaya göre Aria, 180’in üzerinde ülkede kullanıma sunulacak. Şirket aracın şimdilik hem Android hem de masaüstü için Opera One internet tarayıcısında beta olarak test edilebileceğini açıkladı. Şirket açıklamasında ayrıca, hizmete erişim sağlanabilmesi için bir Opera hesabının da olması gerektiğini belirtti.
Daha önce Bing Chat ve Google Bard’ın duyurulduğu günlerde olduğu gibi, tarayıcı Opera hesabınızı bekleme listesine ekleyecek ve ancak onaylandıktan sonra tarayıcının kenar çubuğundan Aria AI aracına erişmek mümkün olacak. Şirket, ChatGPT destekli yapay zekâ aracı için tarayıcısında daha derin bir entegrasyon planlarının olduğunu ve nihai hedeflerinin, kullanıcıların “tarayıcılar arası görevleri” gerçekleştirmesine olanak sağlayacak kadar yerel bir bütünleşme elde etmeyi hedeflediğini belirtti.
Aria’nın henüz şimdilik ChatGPT’ye göre belki de en büyük avantajı, internete bağlı olması ve güncel verilere erişelebilmesi. Bu noktada GPT-3.5 ve GPT-4’ün tarih aralığı 2021 yılı olmuş olsa da, Microsoft, en azından ChatGPT Plus kullanıcıları için Bing arama motoru desteğinin geldiğini açıklamıştı.
Bir diğer yandan Aria, kullanıcılarına internetten en yeni sonuçları getirme imkânı sunan bir “güncel bilgilerle internete bağlı ücretsiz hizmet” olarak pazarlanıyor. İnterneti taramasının yanı sıra, Aria kod yazma süreçlerine yardımcı olma, ürün listelerini bulma ve özetlenmiş cevaplar gibi geleneksel AI yeteneklerini de bünyesinde barındırıyor.
Temizlemek! İnternet, dünya çapında anında iletişim ve bilgi aktarımına izin veren, birbirine bağlı bilgisayarlardan oluşan küresel bir ağdır. Günümüzde yaygın olarak kullanılan bir araçtır ve bilgiye erişme, iletişim kurma, çalışma ve eğlenme biçimimizde devrim yaratmıştır.
İnternet, bilgisayarlar, akıllı telefonlar, tabletler ve diğer elektronik cihazlar gibi farklı cihazların İnternet Servis Sağlayıcıları (ISS’ler) aracılığıyla bağlanması yoluyla çalışır. livben gibi markalarda Bu sağlayıcılar, diğerlerinin yanı sıra geniş bant, fiber optik, koaksiyel kablolama, DSL, uydu gibi teknolojiler aracılığıyla İnternet erişimini kolaylaştırır.
İnternet, e-posta, web’de gezinme, sosyal ağ, çevrimiçi video ve müzik akışı, e-ticaret, çevrimiçi bankacılık, bulut depolama hizmetleri ve diğer birçok çevrimiçi etkinlik gibi çok çeşitli hizmetler ve uygulamalar sunar.
İnternet erişiminin coğrafi konuma ve servis sağlayıcıya bağlı olarak hız ve kullanılabilirlik açısından değişiklik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Bazı ülkeler, hizmetin kalitesini ve maliyetini etkileyebilecek diğerlerine göre daha gelişmiş bir internet altyapısına sahiptir.
Kısacası internet, bizi dünya çapında birbirine bağlayan ve günlük aktivitelerimizi kolaylaştıran çok çeşitli hizmetler ve uygulamalar sunan küresel bir ağdır.