Opera, yeni yapay zekâ aracını tanıttı

Son dönemde pek çok şirket yapay zekâ alanında çalışmalar yürütüyor. Bu noktada Microsoft, Google ve Amazon önemli adımlar atmış olsa da diğer şirketler de bu yarışın içinde yer almak istiyor.

Geçtiğimiz aylarda yazılım devi Microsoft, Bing arama motoruna ve Edge internet tarayıcısına OpenAI’nin ChatGPT sohbet aracını eklemişti. Popüler internet tarayıcısı Opera cephesinden de benzer bir hamle geldi. Opera, ChatGPT destekli kenar çubuğunun ardından kendi yapay zekâ aracını tanıttı.

Opera, Aria yapay zekâ aracını tanıttı

Teknoloji devi Microsoft, üretken yapay zekâ aracını internet tarayıcısına entegre eden tek oyuncu unvanını kaybetti. Opera, kendi adını taşıyan ve sevilen internet tarayıcısına, Aria isimli yeni yapay zekâ aracını dahil ettiğini duyurdu. Aria, Opera’nın kendi yapay zekâ aracı olsa da şirket geçtiğimiz haftalarda tüm kullanıcılarına ChatGPT ve diğer bazı yapay zekâ araçlarının da olduğu yeni bir kenar çubuğu eklemişti.

Opera tarafından yapılan açıklamaya göre Aria, 180’in üzerinde ülkede kullanıma sunulacak. Şirket aracın şimdilik hem Android hem de masaüstü için Opera One internet tarayıcısında beta olarak test edilebileceğini açıkladı. Şirket açıklamasında ayrıca, hizmete erişim sağlanabilmesi için bir Opera hesabının da olması gerektiğini belirtti.

Daha önce Bing Chat ve Google Bard’ın duyurulduğu günlerde olduğu gibi, tarayıcı Opera hesabınızı bekleme listesine ekleyecek ve ancak onaylandıktan sonra tarayıcının kenar çubuğundan Aria AI aracına erişmek mümkün olacak. Şirket, ChatGPT destekli yapay zekâ aracı için tarayıcısında daha derin bir entegrasyon planlarının olduğunu ve nihai hedeflerinin, kullanıcıların “tarayıcılar arası görevleri” gerçekleştirmesine olanak sağlayacak kadar yerel bir bütünleşme elde etmeyi hedeflediğini belirtti.

Aria’nın henüz şimdilik ChatGPT’ye göre belki de en büyük avantajı, internete bağlı olması ve güncel verilere erişelebilmesi. Bu noktada GPT-3.5 ve GPT-4’ün tarih aralığı 2021 yılı olmuş olsa da, Microsoft, en azından ChatGPT Plus kullanıcıları için Bing arama motoru desteğinin geldiğini açıklamıştı.

Bir diğer yandan Aria, kullanıcılarına internetten en yeni sonuçları getirme imkânı sunan bir “güncel bilgilerle internete bağlı ücretsiz hizmet” olarak pazarlanıyor. İnterneti taramasının yanı sıra, Aria kod yazma süreçlerine yardımcı olma, ürün listelerini bulma ve özetlenmiş cevaplar gibi geleneksel AI yeteneklerini de bünyesinde barındırıyor.