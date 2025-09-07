Yapay zeka tabanlı stetoskoplar doktorların işini kolaylaştıracak

Yapay zeka destekli yeni stetoskop, kalp hastalıklarını saniyeler içinde teşhis edebiliyor.

Cihaz, kalp atışı ve kan akışındaki farklılıkları analiz ederek kalp yetmezliği ve atriyal fibrilasyon gibi durumları erken teşhis ediyor.

Teknoloji, stetoskopun 21. yüzyıla uyarlanmış hali olarak tıp alanında çığır açma potansiyeli taşıyor.

Tıp alanında çığır açabilecek yeni bir yapay zeka teknolojisi karşımıza çıktı. Geçtiğimiz haftalarda 18 yıldır felçli olan bir kadının beyin çipi sayesinde konuşma yetisini geri kazandığı haberi bilim dünyasında heyecan yaratmıştı. Araştırmacılar, kalp hastalıklarını saniyeler içinde teşhis edebilen yapay zeka destekli stetoskop geliştirdi.

The Independent’in haberine göre, insan kulağının algılayamadığı kalp atışı ve kan akışındaki ince farklılıkları analiz edebilen ve kalpteki elektriksel aktiviteyi de kaydeden sistem kalp yetmezliği, kalp kapak hastalığı ve atriyal fibrilasyon gibi durumların erken tedavisini mümkün kılacak. Uzmanlar, yapay zekanın bu şekilde kullanılarak “gerçekten oyunun kurallarını değiştirebileceğini” belirtiyor.

Yapay zekalı stetoskop hastanın göğsüne yerleştiriliyor

1816’da icat edilen stetoskop, doktorların bir hastanın vücudundaki iç sesleri dinlemesini sağlayan çok basit bir aygıt olarak kullanılıyor. Yeni yapay zeka stetoskopu ise, hastanın göğsüne yerleştirilerek kalbin elektriksel sinyallerini kaydeden bir EKG (elektrokardiyogram) çekiyor. Aynı zamanda kanın kalpten akış sesini kaydeden bir mikrofonu da barındırıyor.

Hastadan toplanan bilgiler buluta gönderiliyor ve on binlerce insanın verisiyle eğitilmiş yapay zeka tarafından analiz ediliyor. Daha sonra hastanın kalp yetmezliği riski taşıyıp taşımadığını işaret eden test sonucu akıllı telefona gönderiliyor. Başka bir algoritma da genellikle belirti göstermeyen ancak felç riskini artırabilen atriyal fibrilasyonu tespit edebiliyor.

İngiliz Kalp Vakfı (BHF) klinik direktörü ve kardiyoloji uzmanı Dr. Sonya Babu-Narayan, “Bu, 200 yıldan uzun bir süre önce icat edilen stetoskopun 21. yüzyılda nasıl geliştirilebileceğinin çok iyi bir örneği” dedi. Kalp yetmezliği sorununun, genellikle hastalar acile geldiklerinde teşhis edildiğini belirten Babu-Narayan, “Erken teşhis sayesinde insanlar daha uzun süre iyi yaşamalarına yardımcı olacak tedaviye erişebilecek” diye ekledi.

Yapay zeka stetoskopu başarıya ulaştı

Imperial College London ve Imperial College Healthcare NHS Trust liderliğindeki çalışmada, Londra’daki 200’den fazla klinik yer aldı. Yapay zeka stetoskopu, nefes darlığı, yorgunluk veya bacaklarda şişlik gibi kalp yetmezliği belirtileri gösteren hastalar üzerinde denendi. Araştırmacılar, cihazla muayene edilen kişilerin, teknolojinin kullanılmadığı kliniklerdeki hastalara göre önümüzdeki 12 ay içinde kalp yetmezliği teşhisi konma olasılıklarının 2.33 kat daha fazla olduğunu buldu.

Aynı zamanda stetoskopun atriyal fibrilasyon vakalarını 3.45 kat ve kalp kapak hastalığını teşhis etme olasılığının da 1.92 kat daha fazla olduğu görüldü. Araştırma ekibinden Dr. Mihir Kelshiker, “Kalp yetmezliği olan çoğu kişiye, acil servise ciddi bir hastalıkla geldiklerinde teşhis konuluyor. Bu deneme, yapay zeka özellikli stetoskopların bunu değiştirebileceğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Dr. Patrik Bachtiger ise “Stetoskopun tasarımı 200 yıldır değişmemişti, ta ki şimdiye kadar. Akıllı bir stetoskopun 15 saniyelik bir muayene için kullanılabilmesi ve yapay zekanın birinin kalp yetmezliği, atriyal fibrilasyon veya kalp kapak hastalığı olup olmadığını gösteren bir test sonucunu hızla verebilmesi inanılmaz” diye ekledi.

“Tricorder” adlı denemenin bulguları, Madrid’deki Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) Kongresi’nde sunuluyor. Araştırmacılar stetoskopları Galler, Güney Londra ve Sussex’teki genel cerrahi kliniklerine yaymayı planlıyor.