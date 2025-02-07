Pegasus-Voiser işbirliği ile uçak içi anonslarda yapay zeka dönemi başladı

Yerli yapay zeka girişimi Voiser AI, Pegasus ile gerçekleştirmiş olduğu işbirliğiyle beraber uçak içi anonslarda yepyeni bir dönem başlattı. Şirket, anonslarda yapay zeka desteğiyle dil engelini tamamen ortadan kaldırdı. İlgi çekici bir teknolojiyle karşımıza çıkan firma, ses klonlama yöntemiyle pilot anonslarını kaptanların orijinal ses tonuyla beraber yolcuların anadiline dönüştürüyor.

Yapay zeka desteğiyle otomatik bir şekilde çevrilen pilot anonsları, yolcuların kendi dillerinde anonsları kolaylıkla anlayabilmesine ve iletişimi güçlendirmesine yardımcı oluyor. Uçuş güvenliğini artırmaya da katkıda bulunan bu girişim, yolcuların seyahat deneyimine pozitif yönde etkide bulunuyor.

Pilot anonsları 56 dilde yapay zekayla otomatik olarak çevriliyor

Yapay zeka alanında önemli girişimlerle dikkat çeken Voiser AI, uçuş deneyimini daha iyi bir hale getirmek için anonsları tüm yolcuların kendi dillerine uyarlıyor. Açıklanan detaylara göre bu hizmet şu anda 56 farklı dilde anons desteğine ev sahipliği yapıyor.

Halihazırda Pegasus uçuşlarında kullanılmaya başlanan bu yapay zeka girişimi, ilk defa 24 Eylül 2024 tarihinde Sevilla-İstanbul uçuşunda hayata geçirildi. Şirket bu işlevsel AI çözümünü başlangıç aşamasında İspanyolca, Arapça ve Rusça konuşulan uçuş rotalarında kullanmaya başladı.

Yapay zeka ve ses klonlama teknolojilerini bir araya getiren bu önemli girişim, havacılık sektöründe dijitalleşmeye yönelik büyük bir adım olarak nitelendiriliyor. Anadili ne olursa olsun yolcular artık pilot anonslarını kendi dillerinde duyarak uçuş konforunu artırıyor.

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Voiser AI kurucusu Hafzullah Yıldırım, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yapay zeka destekli girişiminin nasıl çalıştığını gözler önüne sererek şu ifadeleri kullandı: “Bu anonsu yapan kaptan, o dili bilmiyor! Ama biz çözdük. Yapay zekâ ile pilotların sesini klonladık ve 56 dilde konuşmalarını sağladık. İlk testimiz Sevilla’da büyük ilgi gördü.”

Pegasus Hava Yolları ve Voiser AI tarafından gerçekleştirilen bu işbirliği şimdiden büyük bir memnuniyetle karşılandı. Uçuş konforunu artırmaya yardımcı olacak bu girişimin ilerleyen aşamalarda daha fazla dilde destek kazanması bekleniyor.