Samsung Galaxy Z Flip 7 ve Z Flip 7 FE’nin tasarımları sızdı

Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy Z Flip 7 FE'nin tasarımları lansmandan önce ortaya çıktı.

Samsung merakla beklenen yeni katlanabilir telefon modellerini Temmuz ayında gerçekleştirecek.

Henüz resmi olarak açıklanmasa da lansmanın 9 Temmuz'da New York'ta düzenleneceği konuşuluyor.

Samsung’un yeni katlanabilir akıllı telefonları için bekleyiş çok yakında sona erecek. Temmuz ayında gerçekleşmesi beklenen lansman etkinliğinden önce Evan Blass, büyük olasılıkla Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy Z Flip 7 FE’nin nihai tasarımları ile ilgili önemli ipuçları sunan bir dizi görüntü paylaştı.

Yayınlanan bu görüntüler, son haftalarda ortaya çıkan söylentilerin çoğunu doğrulamaktan başka bir şey yapmıyor. Resmi lansmandan önceki belirsizlik payını daha da azaltıyor. Yeni katlanabilir cihazların tanıtımı her geçen gün yaklaşmaya devam ediyor. Samsung kısa süre önce yeni modellerinin tanıtılacağı Galaxy Unpacked etkinliğinin 9 Temmuz tarihinde New York’ta düzenleneceğini doğruladı.

Samsung Galaxy Z Flip 7 ve Z Flip 7 FE tasarımları nasıl görünecek?

Görsellere yakından bakıldığında, kapaklı telefonların standart ve daha ucuz olan “Fan Edition” versiyonu arasındaki farklar, özellikle dış ekran konusunda hemen göze çarpıyor. Galaxy Z Flip 7 FE dış ekranında daha geleneksel bir yaklaşımı korurken, “Flip” modelinin son iki neslini yansıtan bir tasarıma ev sahipliği yapıyor.

Öte yandan Galaxy Z Flip 7 estetik bir yeniden düzenlemeyle karakterize ediliyor. Dış ekranı büyütülüyor ve artık cihazın neredeyse tüm üst yarısını kaplıyor. Bu genişleme iki ana kameranın doğrudan ekrana dahil edilmesine yol açıyor. Bu yeni ekranın etrafındaki çerçeveler en aza indiriliyor. Belirgin şekilde daha modern ve sürükleyici bir görünüme katkıda bulunuyor.

Görüntülere dikkatli bir şekilde baktığımızda Galaxy Z Flip 7’nin önceki nesillere göre daha keskin ve daha belirgin köşelere sahip olduğu hissine kapıldığımızı söylemek mümkün. Üstelik yalnızca bu da değil… Yeni model ayrıca FE modelinden ve dolayısıyla seleflerinden daha ince görünüyor.

Bu durumun bir tesadüf olmadığını ekleyelim. Samsung aslında diğer üreticilerin katlanabilir akıllı telefonları için kalınlığı azaltmaya odaklandığı, ergonomiyi ve taşınabilirliği iyileştirdiği pazar trendini takip etmeye karar vermiş görünüyor.

Samsung merakla beklenen Galaxy Z Flip 7, Z Flip 7 FE ve Z Fold 7 modellerini 9 Temmuz tarihinde resmi olarak duyuracak. Cihazla alakalı yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.