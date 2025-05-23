Marshall’dan Dolby Atmos destekli soundbar: Heston 120 piyasaya çıktı

Marshall, Dolby Atmos teknolojini destekleyen ilk soundbar modelini tanıttı.

Heston 120 üst düzey bir ses deneyimine ev sahipliği yapıyor.

Marshall müzik tutkunları için Heston 120 adlı yeni soundbar modelini duyuruldu. Marshall’ın Dolby Atmos özelliğine sahip ilk soundbar’ı hem televizyonda hem de genel olarak müzikte muazzam bir ses deneyimi sunma iddiasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Dolby Atmos ve DTS:X gibi teknolojilerle donatılan Heston 120 güçlü, derin ve detaylı baslarla sürükleyici mekansal ses sağlamak için 11 yönlü sürücü kullanıyor. Cihaz geleneksel ve modern teknolojiler arasında bir köprü kurarak tüketicilere hitap ediyor.

Marshall Heston 120 neler sunuyor?

Sistemin kalbinde iki adet subwoofer, iki adet orta menzilli ünite, iki adet tweeter ve beş adet tam menzilli hoparlör birlikte çalışarak gelişmiş bir sonuç üretiyor. Bu sistemi güçlendiren 11 adet D sınıfı amplifikatör (iki adet 50W ve dokuz adet 30W) toplamda 150 Watt güç garantisi veriyor.

Engadget’ın haberine göre cihazın bağlantı seçenekleri arasında Bluetooth 5.3 ve Wi-Fi yer alıyor. AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect ve Tidal Connect desteği de bulunuyor.

Marshall Heston 120 soundbar modeli Auracast desteği, HDMI eARC bağlantısı ve harici cihazlar için HDMI Pass-through ile en son Bluetooth LE Audio özelliklerini bünyesinde barındırıyor. Cihaz ayrıca Wi-Fi üzerinden yayın özelliği ve müzik çalarlar için RCA analog girişi sunuyor.

Marshall Group’ta Ses Teknolojisi ve Ayarlama Lideri Ed Camphor cihazla alakalı şu ifadelere yer verdi:

“Heston 120’yi ince ayarlamak için yüzlerce saat harcadık. TV ve müzik için kalite arasında, ikisinden de ödün vermeden bir denge kurmak önemliydi. Her bileşen, içerik ne olursa olsun mümkün olan en iyi dinleme deneyimini garantilemek için belirli işlevleri yerine getirmek üzere titizlikle tasarlandı.”

Yeni soundbar modeli Marshall’ın köklerinden gelen mirası sürdürüyor. Şirketin klasik amfilerinden ilham alan metal düğmeler dikkat çekiyor. Yan kapaklar, sürücüler ve devre kartları gibi değiştirilebilir parçalara sahip olan ürün onarılabilir tasarımıyla öne çıkıyor.

Deri ve metalin birleşimi, altın logoyla birlikte markanın kimliğini güçlendiriyor. Ayrıca klasik bir amfinin ayarlarını hatırlatan altın kontrol düğmeleri gibi dokunsal kontroller de dikkat çekiyor.

Heston 120’nin fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu

Marshall’ın geliştirdiği yeni soundbar modeli 3 Haziran tarihinde satışa çıkacak. Şirketten gelen bilgilere göre Heston 120’nin satış fiyatı 1.000 dolardan başlayacak.