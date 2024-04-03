Ünlü sanatçılardan müzikte yapay zeka kullanımına tepki

Aralarında Billie Eilish, Nicki Minaj, Katy Perry gibi isimlerin olduğu 200’den fazla sanatçı, müzikte yapay zeka kullanımına karşı açık mektup yayınladı.

Yapılan açıklamada sanatçılar, müzik sektöründe kullanılan agresif yapay zeka teknolojisinin sektörü dibe doğru çekeceğini vurguladı. Teknoloji şirketlerine de önlem almaları konusunda çağrı yapıldı.

“Sanatçı Hakları Birliği” (Artist Rights Alliance) isimli bir kampanya grubu tarafından organize edilen imza kampanyası ile 200’den fazla sanatçının imzası toplandı. Medium’da paylaşılan blog yazısında kampanyaya imza atan sanatçıların isimlerine ve taleplerine yer verildi.

Yapılan açıklamada, yapay zeka geliştiricileri, teknoloji şirketleri, dijital müzik servislerine ve diğer ilişkili platformlara çağrı yapıldı. Çağrı yapılan taraflardan sanatçıların haklarını korumak için müzikte yapay zeka kullanımının durdurulması talep edildi.

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Sorumlu bir şekilde kullanıldığında yapay zekanın insan yaratıcılığını geliştirme konusunda büyük potansiyele sahip olduğu belirtildi. Ancak buna karşın bazı geliştiricilerin ve platformların yapay zekayı yaratıcılığı sabote etmek için kullandığı; sanatçıları, söz yazarlarını, müzisyenleri ve hak sahiplerinin haklarını çiğnediği vurgulandı.

Dev teknoloji şirketlerinin kendi çalışmalarını kullandığını ve yapay zeka teknolojilerini bu çalışmalar ile eğittiğini belirten grup, bunun için kendilerinden izin dahi alınmadığını ifade etti.

Açıklamada, yapay zeka teknolojilerinin profesyonel sanatçıların seslerini çalmasına, üreticilerin haklarını ihlal etmesine ve müzik endüstrisini yok etmesine müsade etmeyecekleri vurgulandı.

200’den fazla ünlü sanatçının imzası var

200’den fazla sanatçının adına konuşan grup, yapay zeka geliştiricilerine, teknoloji şirketlerine dijital müzik servislerine ve ilgili platformlara çağrıda bulundu. Buna göre ilgili taraflardan müzik endüstrisi için geliştirilen yapay zeka çalışmalarına son verilmesi talep edildi.

Kampanya kapsamında dünyaca tanınan birçok sanatçı, müzisyen ve söz yazarının imzası bulunuyor. Bunların arasında; Billie Eilish, Nicki Minaj, Katy Perry, Zayn Malik, Bon Jovi, R.E.M., Frank Sinatra (hak sahipleri), Bob Marley (hak sahipleri) ve daha birçok ünlü sanatçı ve hak sahibi yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde OpenAI tarafından geliştirilen ve sesleri gerçekçi bir şekilde taklit eden yapay zeka Voice Engine duyurulmuştu. Microsoft ise yapay zeka aracı CoPilot’a şarkı yapma özelliği getirmişti. YouTube’un da benzer şekilde müzik oluşturan bir yapay zeka aracı üzerinde çalıştığı biliniyor.

Yapay zeka teknolojilerinin bu yükselişi bazı önlemleri ve regülasyonları da beraberinde getirmeye başladı. Örneğin geçtiğimiz Mart ayında dünyanın ilk kapsamlı yapay zeka yasası AB tarafından onaylanmış ve şirketler ve geliştiriciler için bazı düzenlemeler getirilmişti.

Sanatçıların bu taleplerine karşı şirketlerden henüz bir açıklama gelmediğini de belirtmek gerekiyor. Kampanyanın ve sanatçı taleplerinin yapay zeka üzerine çalışan şirketlerin ve geliştiricilerin çalışmalarını durdurup durdurmayacağını veya bu konuda yasal bir sürecin başlatılıp başlatılmayacağını ise zaman gösterecek.