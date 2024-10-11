Teknoloji tutkunları Zero One Days etkinliğinde bir araya geliyor

Teknoloji dünyasının sınırlarını zorlamaya ve geleceğin yeniliklerini keşfetmek isteyenler için düzenlenen Zero One Days etkinliği kapılarını açmaya hazırlanıyor. Etkinlik, isminden de anlaşılacağı gibi, 1’ler ve 0’ların arasındaki gizemi çözmek ve dijital dünyanın geleceğine yön vermek için teknoloji tutkunlarına fırsat sunuyor.

17-18 Ekim 2024 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa Avcılar kampüsünde gerçekleşecek etkinlik, iki gün boyunca yazılım meraklılarını, bilişim profesyonellerini ve teknoloji tutkunlarını bir araya getiriyor.

Etkinlikte sektörün önde gelen isimleriyle dolu oturumlarda yazılım geliştirme, yapay zeka, siber güvenlik, veri bilimi gibi birçok alanda güncel bilgiler paylaşılacak ve katılımcılar teknoloji dünyasının derinlerine dalma fırsatı bulacak.

Etkinlik alanında kurulacak olan teknoloji stantlarında, katılımcılar en yeni yazılım çözümlerini deneyimleyebilecek, staj ve iş fırsatları hakkında bilgi edinebilecek ve kariyerlerini bir üst seviyeye taşıyacak bağlantılar kurabilecekler. Sürpriz çekilişler, interaktif oturumlar ve eğlenceli sosyal etkinliklerle dolu bu program, teknoloji dünyasının nabzını tutan bir deneyim sunacak.

Zero One Days, sadece yeni bilgiler öğrenmek değil, aynı zamanda geleceği birlikte şekillendirmek için bir ilham kaynağı olacak. Bu iki gün boyunca, yazılım dünyasının önde gelen profesyonellerinden ilham alabilecek, kendinizi geliştirmenin yanı sıra teknolojinin kalbine doğru bir yolculuğa çıkabileceksiniz.

Ücretsiz ve sertifikalı olan etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak ve yerinizi ayırmak için Zero One Days etkinlik sayfasını ziyaret edebilirsiniz.